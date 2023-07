Lucas Pratto rompió el silencio tras irse repentinamente de Vélez e Iván Pillud no llegó a un acuerdo para continuar en Racing

escuchar

Después de la despedida repentina de Lucas Pratto de Vélez en pleno desenlace de la Liga Profesional de Fútbol, otro futbolista deja sorpresivamente el club en el que es un ídolo: Iván Pillud no llegó a un acuerdo y abandonará Racing luego de 13 años.

El Oso, que se fue del Fortín hace dos semanas luego de no presentarse a un entrenamiento y retirar sus pertenencias al día siguiente, afirmó este viernes que su salida “no fue por algo deportivo”, aunque por el delicado momento futbolístico que vive el club prefiere mantener en secreto el motivo.

En diálogo con TyC Sports, Pratto sostuvo: “Hay cosas que quedan entre los dirigentes, el manager [Christian Bassedas] y yo. Se dijo muchas cosas, pero ellos saben bien por qué tomé esta decisión”. El delantero tenía contrato con la entidad de Liniers hasta diciembre con una cláusula de rescisión. Ésta sucedió formalmente este viernes.

“Vélez está por encima de todo y nada va a borrar mi historia allí. Las explicaciones están entre los dirigentes y yo. No es algo deportivo, porque era el primero y el último en irme de los entrenamientos, no tenía lesiones y, además, hice mi mejor pretemporada. Sí son cosas de las que no quiero que salgan a la luz en este momento de Vélez”, agregó el ex atacante de Boca Juniors, Tigre y River Plate, entre otros.

“A Vélez no estaba haciéndole daño, pero desde dentro me mostraban que no tenían el mismo pensamiento. Soy una persona frontal para lo malo y para lo bueno. Vélez y River son muy importantes en mi carrera y los quiero mucho. Que el hincha sepa que Vélez siempre está por delante de todo. Uno no quiere irse así, pero a veces hay que tomar decisiones para que las cosas sigan de manera normal”, insistió.

Durante algunos tramos de la temporada, Pratto recibió críticas de los hinchas por el devenir de un equipo que ocupaba las últimas posiciones y había sufrido la partida, por malos resultados, de otro ídolo, el entrenador Ricardo Gareca. Ya cuando Lucas no formaba parte del plantel, Sebastián Méndez asumió al cargo de director técnico y los triunfos frente a Arsenal y Lanús por 1-0 descomprimieron un poco el nerviosismo, que sin embargo no deja de estar latente.

En su conversación televisiva el Oso fue tan contundente como tantas veces frente a los arcos. “Si quieren decirme que soy un mal líder, no tengo problemas, porque, gracias a Dios, justo salgo de un club en el que fui campeón tres veces, he salido campeón en los todos los clubes en los que jugué. Y a mi historia en este club y mi cariño por este club no va a borrarlos nadie, digan lo que digan y por más que el que deje entrever lo que quiera dejar entrever diga cosas insanas para mí. Tengo bien claro quién soy, tengo bien claro cómo me manejo en la vida, y quizás mi gran problema sea ser muy frontal con todas las personas. Lo soy dentro de mi casa y es lo que me enseñaron. Y muchas veces choco. Me banco que me digan las cosas que tengo que mejorar, pero así como me banco las cosas que no me gustan digo lo que no me parece correcto y lo que me parece bueno. Porque así como soy frontal para lo malo, soy frontal también para lo bueno, para apoyar, para alentar y para ser positivo”, sugirió la razón de su adiós.

Pratto, de 35 años, manifestó por otra parte su deseo de seguir en el fútbol. “Quiero disfrutar mis últimos años como profesional. Estoy bien físicamente. Voy a escuchar ofertas de afuera. Pero quiero estar tranquilo”, afirmó.

Lucas Pratto dejó Vélez antes que lo previsto, pero por ahora se reserva el motivo. Mauro Alfieri

Por otro lado, en Racing hizo mucho ruido la decisión de Pillud, luego de que mantuviera una reunión con el entrenador Fernando Gago para saber cuál era su situación en el plantel. La intención del defensor era continuar en la Academia y por ese motivo se sucedieron algunos encuentros hasta este viernes entre los dirigentes y su representante. Según trascendió en el entorno del futbolista de 37 años, había un acuerdo de palabra para extender el vínculo por una temporada, y la idea era tenerlo firmado a esta altura. No obstante, surgieron diferencias económicas, por un ofrecimiento muy inferior a lo que pretendía Pillud, y éste avisó que no seguiría.

El marcador lateral derecho se incorporó al club en 2010 y es uno de los referentes. Protagonizó 314 partidos, marcó 7 goles y levantó 5 trofeos (Transición 2014, Superliga 2019, Trofeo de Campeones 2019, Trofeo de Campeones 2022 y Supercopa Internacional 2022). Es el jugador que más títulos de campeón consiguió en la era profesional en Racing; supera por uno los cuatro de Ezra Sued.

Las alegrías de Iván Pillud en Racing se terminaron al cabo de 13 años. Santiago Hafford - LA NACION

Originalmente, su contrato finalizaba el 30 de junio, pero Racing y Pillud lo extendieron (con un monto simbólico) hasta fines de este mes para acordar un vínculo nuevo con cifras similares al que expiraba. En ese contexto, el jugador notificó la rescisión y la dirigencia se enojó. No hubo acercamientos tras esa situación. En paralelo, el propio futbolista se siente molesto y considera que recibió “cierto destrato” por parte de la Comisión Directiva. Él entiende que su trayectoria de 13 años y cinco vueltas olímpicas en la institución merecía un reconocimiento y un mejor cierre de ciclo.

En los últimos dos partidos de la Liga Profesional Pillud no fue convocado y en lo que transcurrió de la temporada fue mayormente suplente. Afrontó apenas siete encuentros como titular y acumula 622 minutos. Se entrena con sus compañeros, pero no se concentra. Y no se sabe si su adiós, como el de Pratto, será en silencio.

Pillud levantó la Supercopa que ganó Racing en enero pasado al vencer a Boca en la final en Dubái. Kamran Jebreili - AP

En la Academia, esta semana ya se había producido otra baja de peso, la de Paolo Guerrero, que rescindió su nexo contractual menos de seis meses después de firmarlo, y disgustado por su poca participación.

