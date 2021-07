Lucas Pratto se fue de River: de tocar el cielo con las manos ante Boca en Madrid a irse libre

La contratación más alta en la historia de River se va sin que el club pueda reembolsar un dólar, aunque su amortización pasa por lo futbolístico y el vínculo sentimental que estableció con los hinchas. Lucas Pratto, héroe de las finales de la Copa Libertadores 2018 ante Boca, rescindió contrato, cuando aun le quedaban doce meses, tras un préstamo de seis meses en Feyenoord, donde sufrió una grave lesión, de cuya recuperación está cumpliendo la última etapa. En dos meses podría volver a la competencia. De acuerdo con información de agentes del mercado, su futuro estará en Vélez o Atlético Mineiro.

De 33 años, Pratto fue adquirido por River en enero de 2018, por 13.800.000 dólares para San Pablo, más un bonus de 1,2 millones por haber conquistado la Copa Libertadores. La única compensación que consigue River es la condonación de una deuda de dos millones de dólares con Pratto por salarios. El Oso obtuvo cuatro títulos, disputó 109 partidos y convirtió 26 goles, dos a Boca en cada una de las finales de la Libertadores. También marcó en la definición de la Recopa Sudamericana ante Athletico Paranaense.

En esa revancha disputada en el Monumental sufrió una lesión en el sacro, que le demandó mucho tiempo de recuperación. Le costó retomar su nivel y su lugar en el equipo quedó más en duda desde que perdió una pelota en la final de la Libertadores 2019 ante Flamengo, en el empate del equipo brasileño cuando restaban pocos minutos para el final.

La última vez que fue convocado para un partido de River fue en el 2-1 a Arsenal, el 27 de diciembre de 2020, por la Liga Profesional. Estuvo en el banco y no entró. Tras esa noche hizo valer su deseo de salir para buscar continuidad en otro lado. En los días siguientes, River debía enfrentar a Boca y las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Su decisión fue aceptada por los dirigentes y Gallardo, aunque la consideraban inoportuna por todo lo que el equipo se jugaba en ese momento de la temporada. Desde ese instante, algo se quebró en la relación entre el entrenador y el delantero. Y ya no hubo retorno. Su apuesta por el fútbol holandés no fue positiva: disputó siete cotejos -solo dos de titular- por la Eredivisie, sin goles, y un encuentro por la Copa de Holanda. La experiencia se cerró con el trago amargo de la fractura del peroné izquierdo frente a Ajax.

Su regreso de Holanda no modificó la postura de Gallardo de prescindir definitivamente de sus servicios. En su ausencia, River promovió a Federico Girotti y se reforzó con Agustín Fontana y Braian Romero. Este lunes. Pratto y River cerraron su corta e intensa relación.

El costo de su pase fue, por lejos, el más alto en la historia del club. En la lista lo sigue el colombiano Teófilo Gutiérrez, que a mediados de 2013 llegó procedente de Cruz Azul por 6.300.000 dólares, en el último semestre de la gestión de Daniel Passarella. Tercero en la lista aparece Gonzalo Martínez, que tras un comienzo dubitativo se transformó en una pieza vital en el esquema de Gallardo. El “Pity” se incorporó en enero de 2015 por 4,8 millones de dólares para Huracán. En el caso del volante ofensivo, River sí consiguió una importante plusvalía cuando lo transfirió por 16.600.000 dólares a Atlanta United, a principios de 2019.

Pratto se suma a una larga lista de jugadores que durante los dos mandatos de Rodolfo D’Onofrío, desde principios de 2014, se quedaron con el pase en su poder y no generaron ingresos por sus transferencias. El primero en irse en esa condición fue Leandro Chichizola; luego siguieron Ariel Rojas, Carlos Sánchez, Lionel Vangioni, Marcelo Barovero, Camilo Mayada, Ignacio Scocco, Iván Rossi y Rafael Santos Borré, aunque en el caso del colombiano le dejó un monto en dólares al club.

