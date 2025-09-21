El enojo de Julián Álvarez en Atlético de Madrid por haber sido reemplazado ante Mallorca

Atlético de Madrid apenas rescató un empate 1-1 como visitante este domingo ante Mallorca, en la quinta jornada de LaLiga, en un partido en el que el conjunto rojiblanco desperdició un penal en el primer tiempo, fallado por Julián Álvarez, y que solo se destrabó -curiosamente- tras la expulsión de Alexander Sorloth, del equipo colchonero. Aunque Vedat Muriqi se encargó de repartir los puntos a cinco minutos del final.

En el Estadi Mallorca Son Moix, los dirigidos por el Cholo Simeone, tras el golpe recibido ante el Liverpool (3-2), se volcaron durante los primeros 45 minutos en el área de Leo Román, de rendimiento impresionante este domingo y que antes del cuarto de hora detuvo un disparo desde los once metros de Julián tras una mano de Raíllo. Lo que Atlético Madrid no fue capaz de hacer con once, lo hizo con diez: Sorloth, que había entrado diez minutos antes, vio la tarjeta roja a los 73′ por una dura falta, y a continuación Conor Gallagher inauguró el marcador (79′).

La falta de Sorloth

Sin margen casi para celebrarlo, Muriqi apareció para poner el 1-1 definitivo, a cinco del final. Y con la igualdad, el Atlético se quedó a nueve puntos del líder Real Madrid con un partido más.

Con ‘La Araña’ de regreso al once titular tras superar sus problemas físicos (una distensión en la rodilla izquierda), el Cholo sacrificó a Javi Galán, Conor Gallagher y Antoine Griezmann del once de Anfield y apostó por Dávid Hancko y Koke Resurrección en busca de la primera victoria fuera de casa de la temporada. También confió en otros dos argentinos: su hijo Giuliano Simeone y Nico González, el jugador proveniente de Juventus. En tanto, el arquero Juan Musso permaneció en el banco (Oblak es el titular indiscutido) y el lateral campeón del mundo Nahuel Molina ingresó a los 63′ por Raspadori.

El penal fallado por Julián Álvarez ante Mallorca: se lo atajó Leo Román JAIME REINA� - AFP�

Justamente ese minuto desató el enojo del delantero cordobés: un video lo retrata fastidiado en el banco de suplentes, en el que se puede apreciar según la lectura de labios: “Siempre a mí”, por considerarse el señalado para ser sustituido. Una imagen completamente inhabitual para el atacante campeón del mundo, ya que jamás se le había advertido un enojo dentro de una cancha a lo largo de su carrera, ni en sus comienzos en River ni en Manchester City, el equipo inglés en donde terminó siendo muy postergado por el DT Guardiola. Tampoco, naturalmente, en la selección, pese a su permanente puja por el puesto en ofensiva con Lautaro Martínez.

El fastidio de Julián

La estadística dice que Julián fue reemplazado en cuatro de los cinco partidos de la actual temporada de la Liga de España. Jugó 82 minutos en el 2-1 ante Espanyol, el partido entero en el empate 1-1 con Elche, 88 minutos en la igualdad 1-1 frente a Alavés, solo un tiempo en el 2-0 a Villarreal y estos 62 minutos frente a Mallorca. En suma, 367 minutos de los 450 posibles, el 81,5% del tiempo total en la Liga.

Se verá si se trató de una bronca momentánea, o si la reacción del delantero tiene efectos negativos para la convivencia con el Cholo en el tiempo. Por lo pronto, el oriundo de Calchín fue la gran figura en la campaña pasada, con 29 goles y 8 asistencias. En cambio, en este temporada, solo anotó un tanto y un pase a gol en cinco encuentros.

En la conferencia de prensa posterior, Simeone explicó el motivo del reemplazo de Julián: “Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área. Lo expulsaron en una jugada confusa. Nos quedamos con uno menos. Y con Julián, todos los jugadores se enojan cuando salen".

