Luis Rubiales, el cuestionado presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) renunciará este viernes a su cargo. La prensa ibérica confirma que el directivo, investigado en distintos estamentos por el beso sin consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso tras la final del Mundial disputado en Australia y Nueva Zelanda, le confió a sus colaboradores más cercanos que dará un paso al costado en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, convocada para este viernes.

“La decisión se precipitó durante las últimas horas de la tarde del jueves. Reunido con su equipo de confianza e instado por varios de los presidentes de las federaciones provinciales, Rubiales optó por el cese voluntario ante la posibilidad de ser inhabilitado por el Consejo Superior de Deportes (CSD”, informa el diario El País. El rotativo del Grupo Prisa amplía: “La renuncia se formalizará en la asamblea de la federación, reunida en convocatoria extraordinaria este viernes. Allí pretendía el todavía presidente recabar los máximos apoyos posibles, hacer un balance de su gestión en el fútbol femenino y sacar pecho por los logros cosechados en los últimos años. Pero la decisión de muchos asambleístas de no asistir a la convocatoria y la asunción de que no contaría con los apoyos deseados precipitó el paso ”.

El sorpresivo beso de Luis Rubiales, el presidente de la RFEF, con la jugadora Jenni Hermoso

Uno de los clubes que le dio la espalda a Rubiales es el Cádiz, de LALIGA. E incluso publicó en sus redes sociales las causas por las que no acudirá a la reunión federativa que sellará la suerte del directivo: “El club no acudirá a la asamblea convocada con carácter urgente por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como no lo ha hecho a anteriores reuniones, porque ni ha creído, ni cree, ni creerá la gestión de su presidente, Luis Rubiales”, dice el club gaditano. Y agrega: “Esta decisión no es motivo de sus últimas actuaciones, como ahora cuando es triste protagonista por actos incalificables y por lo que nuestro fútbol está señalado a nivel mundial, sino por muchas otras en las que no ha estado a la altura de lo que este deporte merece, desde las categorías más modestas como a las profesionales en todas sus secciones, tanto femenino, masculino o árbitros ”.

Traducido: el malestar con el máximo dirigente del fútbol español no es actual, sino que viene de arrastre. Sus últimas apariciones públicas (beso a Hermoso, foto suya en el palco oficial de la final de la Copa del Mundo tomándose los genitales) no hicieron sino agravar esa situación. Y la decisión de Cádiz será copiada por los otros clubes de LA LIGA: no irá ninguno.

Comunicado Oficial: Asamblea RFEFhttps://t.co/CoevxddBxn — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 24, 2023

Rubiales tomó la decisión de renunciar “tras una larga reunión con sus colaboradores más cercanos, y viendo cómo se resquebraja su figura con el paso de las horas y se multiplican las voces en público y en privado que pedían su salida”, publica EL MUNDO, el otro diario generalista de la capital española. Y amplía: “El Gobierno, con el que coqueteó en su eterna guerra con LaLiga y la Liga F (la principal competencia del fútbol femenino), lo amenazaba, la FIFA lo expedientaba y el fútbol español lo estaba dejando solo. Por eso Rubiales optó por cerrar su etapa y así lo comunicará hoy (por este viernes) a la Asamblea ”, sentencia El Mundo.

El deportivo Marca, por su parte, asegura que “el presidente de la RFEF (ex mañana), que en primera instancia no sólo no se disculpó en la noche del triunfo, sino que tildó de “tontos” a todos aquellos que fueron críticos con su acción, acabó publicando un video de “disculpas” durante la escala del vuelo de vuelta en Doha”. Además, agrega que ese perdón fue calificado de “insuficiente por los altos cargos de la política y del deporte, que exigieron una “mayor contundencia” en sus palabras ante un hecho “inadmisible”. Además, Rubiales intentó contar con la participación de Jenni Hermoso e Ivana Andrés, algo que las dos futbolistas rechazaron”. El combo formado por el beso no consentido a Hermoso y las imágenes tomándose los genitales en el palco oficial sellaron su suerte al frente del fútbol español. Justo el día en el que el seleccionado femenino alcanzaba la gloria y era campeón del mundo por primera vez.

Luis Rubiales levanta en andas a Athenea del Castillo Beivide durante la celebración de la Copa del Mundo obtenida por el seleccionado femenino de España DAVID GRAY - AFP

Marca agrega que la gota que colmó el vaso fue el expediente disciplinario abierto por la FIFA al máximo dirigente del fútbol español. Se lo acusa de violación a los artículos 13.1 (cumplir con los principios de juego limpio, libertad e integridad) y 13.2 (utilizar un evento deportivo para manifestaciones no deportivas). “La presión social y deportiva ha obligado a Rubiales a dar un paso que no estaba dispuesto a dar y que a ojos de la mayoría de los actores de este asunto ha llegado incluso demasiado tarde”, completa Marca. El jaque a Rubiales terminó siendo mate. Y el dirigente confirmará su renuncia este viernes. Ante sus pares, esos mismos que desde hace casi una semana lo quieren afuera.

