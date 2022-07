Luis Suárez habló por primera vez en público sobre su futuro, mientras River lo espera

El mercado mundial de pases está atravesando el momento más caliente, e incluye traspasos y fichajes desde los clubes top de Europa a los argentinos, que a pesar de la situación económica local miran hacia el Viejo Continente en busca de alguna figura de renombre. River Plate se interesa por Luis Suárez, y por fin el uruguayo se refirió públicamente a su futuro.

Luego de disfrutar sus vacaciones en playas de España en familia y con amigos, el Pistolero, de 35 años, habló durante una transmisión en vivo con el streamer Gerard Romero, que le consultó: “¿Sabremos pronto algo tuyo?”. La respuesta de Suárez fue bastante evasiva: “Veremos. Cuanto antes, mejor”. Pero el español repreguntó en busca de una respuesta más concreta: “El otro día ya decían que estabas viajando y todo...”. Algunas versiones sostenían que el futbolista había tomado un avión desde España rumbo a Buenos Aires para estampar su rúbrica con River. “Pueden decir muchas cosas, ya sabés...”, contestó entre risas.

Luis Suárez viene de jugar en Atlético de Madrid, club en el que logró una liga de España y marcó 34 goles en 83 partidos.

A un día del cruce de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores entre River y Vélez, que será en el estadio Monumental, la dirigencia millonaria continúa trabajando en el armado del equipo. El ex volante de Colón Rodrigo Aliendro y el delantero Lucas Beltrán, que regresó al club proveniente del mismo club, son los refuerzos hasta el momento. Mientras, se espera por el colombiano Miguel Borja. Su definición es una incógnita debido a las restricciones gubernamentales de la Argentina al giro de dólares al exterior. Pero el nombre que desvela a todo River es el de Luis Suárez.

En medio de rumores, Luis Suárez habló sobre su futuro, con el streamer español Gerard Romero.

Mientras termina de recuperarse y ponerse a punto tras la cirugía de limpieza que se le realizó en una rodilla tras la temporada, River espera una respuesta del uruguayo, a pocos días del cierre del libro de pases, que será este jueves, 7 de julio. El atacante intentará seguir en el fútbol europeo, pero no ve con malos ojos jugar con la camiseta millonaria si no recibe una oferta tentadora, y así llegaría con ritmo de competencia al Mundial Qatar 2022.

En una conferencia de prensa, hace algunos días atrás, Gallardo se refirió al interés en el Pistolero. “Nuestra espera es acorde a los tiempos de él. En este caso, tiene relación el tiempo de él, de su recuperación, con lo que podemos esperar. Van de la mano; estamos tranquilos. No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana; estamos esperando a un futbolista que está recuperándose”, expresó. También, el entrenador contó sobre las ganas de Suárez de jugar en el fútbol argentino. “Al intento lo hicimos. Tiene deseo, entusiasmo; está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos esperando. También está la parte de su recuperación. Después será una decisión de él y ver si somos una opción viable. Tampoco hay que mentirle a la gente: no hay que generar demasiado entusiasmo”, concluyó Gallardo.