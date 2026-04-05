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Lukas Podolski se puso al frente de la hinchada de Gornik Zabrze mientras cumple tres fechas de suspensión

Fue en la goleada ante Cracovia, en el estadio Zabrze Arena, de Polonia

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Lukas Podolski liderando los cánticos en la tribuna durante el partido de Gornik Zabrze contra Cracovia. Podolski, jugador con alma de ultra.
Lukas Podolski liderando los cánticos en la tribuna durante el partido de Gornik Zabrze contra Cracovia. Podolski, jugador con alma de ultra.captura

Una situación poco común, pero que no es inédita. Una de las estrellas del fútbol de Europa apareció en el medio de la tribuna del equipo en el que juega liderando a la hinchada. El ex jugador de Arsenal, Lukas Podolski, se puso al frente de los ultras en Polonia mientras cumple una sanción de tres fechas, tras ver la tarjeta roja ante Rakow Czestochowa, a los tres minutos del partido.

Podolski, de 40 años, sigue jugando y es el capitán de Gornik Zabrze, equipo de la Ekstraklasa. El delantero alemán que fue campeón del Mundo en Brasil 2014, fue expulsado hace tres semanas y encontró una forma creativa de cumplir su sanción y ayudar a su equipo al mismo tiempo. Podolski, que pasó su segundo partido sancionado en el banco de los suplentes, en el choque ante Cracovia, decidió unirse a los ultras del Gornik en a tribuna en el estadio Zabrze Arena.

La exestrella de Bayern de Munich se hizo viral cuando un video lo mostró junto a uno de los hinchas que toca el bombo y que lo muestra alentando con el resto de los fanáticos. La iniciativa parece haber inspirado a sus compañeros que golearon por 3-0 a Cracovia.

El exjugador de Inter, de Italia, desembarcó en Gornik en 2021 y desde entonces registró un total de 25 goles y 22 asistencias en 130 partidos.

No es la primera vez que Podolski se ubica en la tribuna con los hinchas. Hace algunas semanas apareció un video del jugador alemán junto a sus hinchas alentando al equipo. Es el propio Podolski el que se está grabando con los fanáticos saltando y celebrando. Incluso, en la cuenta oficial de Instagram de los hinchas de Gornik aparece el futbolista junto un pequeño cantando igual que la estrella del equipo.

Es más, el propio jugador compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se lo ve sin remera junto al grupo de ultras “Torcida Górnik” y alentando justamente también ante Cracovia. El episodio ocurrió el sábado 29 de septiembre de 2025 durante un encuentro de la liga PKO Ekstraklasa entre Gornik Zabrze y Cracovia. En aquel momento el delantero estaba inactivo por una lesión en la pantorrilla.

En su cuenta oficial, en la que reúne 5,7 millones de seguidores, el futbolista alemán escribió: “Con nuestra hinchada. Pasión increíble. ¡Esto es fútbol!”. En una entrevista con Interia Sport, Podolski reveló que contribuyó a la estabilidad financiera del club: “Gracias a mí, el Górnik recibió aproximadamente 7 millones de euros”.

Además, en el medio local explicaron que el alemán mantiene contacto directo con los patrocinadores y los convence de apostar por Gornik: "El dinero va a la cuenta del propietario, no a la mía. Pagaron sus deudas”. En un informe de Interia Sport se explicó que Podolski actúa como mediador entre la institución y los inversores.

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