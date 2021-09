Luuk de Jong, la pieza de la nueva estrategia de Ronald Koeman para el Barcelona post Lionel Messi

La era Barcelona post Lionel Messi se puso en marcha. Los movimientos para la conformación de nuevo plantel confirman la necesidad de una gran reconfiguración para evitar quedar desdibujados. Y este jueves la presentación de Luuk de Jong permite comprender que la urgencia por tener un poder ofensivo importante es lo que concentra la atención del entrenador Ronald Koeman.

De Jong, cedido de Sevilla, firmó su contrato que lo vincula al Barça hasta el 30 de junio del próximo año, por una temporada. Fue sobre el cierre del mercado de pase, con la idea de tener un centro delantero que pudieses frenar la sangría de goles que perdió el equipo catalán no sólo con la salida de Messi, sino que también con la partida de Atlético de Madrid de Antoine Griezmann, perdió una porción muy importante de goles.

“Desde que supimos la noticia de que Messi no seguía fue un palo para todo el mundo, incluido yo porque pierdes al mejor del mundo, que anota 30 goles o más por temporada y sus asistencias , y además porque el contrario tiene miedo si lo tiene enfrente”, le dijo Koeman hace unos días a Mundo Deportivo.

La mirada del entrenador neerlandés es clara. Si bien cuenta con poder ofensivo con futbolistas como Memphis Depay, Martin Braithwaite y Yusuf Demir, Koeman solicitó más gol para afrontar su segunda temporada en Barça. Tras sondear varios nombres en el último día del mercado de pases, se quedó con un centrodelantero puro que acumula 161 goles y 77 asistencias en los 371 partidos que tiene en su carrera. En su etapa en Sevilla no tuvo los mejores números: solamente 19 goles en 94 partidos, sin embargo, para Koeman es la pieza perfecta para compartir el ataque con Depay .

“Soy un jugador diferente a los delanteros que hay aquí. Soy alto, así que soy bueno con la cabeza. Sé que no voy a jugar cada partido, pero tengo buena relación con Koeman, me conoce de la selección y sabe cuándo necesita un jugador para el final de partido con altura y fuerte de cabeza ”, comentó De Jong a los medios oficiales de Barcelona.

El neerlandés de 31 años, mide 1,88 metros y su estatura lo ubica como el cuarto jugador del plantel más alto, tan sólo superado por Gerard Piqué (1,94m), Neto (1,90m) y Sergio Busquets (1,89m). Ahora bien, es el delantero con mayor altura, ya que Dembélé, mide 1,78 metros, igual que Ansu Fati, mientras que Braithwaite mide 1,77 y Depay 1,76.

En las palabras del propio De Jong se advierte que Koeman busca soluciones para un escenario que parece no tener muchas, ya que reemplazar a Messi no es una tarea posible. Sin embargo, el delantero contó por qué el DT lo eligió para este desafío: “Hablé con Koeman, no daré los detalles pero sí hablamos. Como dijo en los medios, él buscaba un delantero diferente y pensó en mí. Me dijo cómo estaba la situación y me dijo que estuviera preparado porque intentaría incluirme en el plantel porque quería un perfil diferente para probar una táctica nueva ”.

De Jong, que usará el dorsal 17, ocupará el mismo lugar dentro del vestuario que utilizaba Messi. Se sentará entre Ter Stegen (camiseta número 1) y Sergio ‘Kun’ Agüero (19), como pudo verse en los videos que el club publicó en la presentación oficial del futbolista neerlandés.

Está claro que Barcelona salió a conformar un nuevo equipo con una estrategia bien definida: gastar lo menos posible. Todos los refuerzos llegaron sin desembolsar montañas de dinero. El primero en presentarse fue Kun Agüero y el día siguiente fue el turno de Eric Garcia, ambos procedentes de Manchester City y los dos llegaron sin costo, ya que sus contratos con el club inglés finalizaban el 30 de junio.

Un día después, Barcelona anunció el desembarco de Emerson Royal, ya que Barça ejerció su derecho de recuperar al lateral brasileño, que jugó cedido las dos últimas temporadas en Real Betis, a cambio de 9 millones de euros. Un par de semanas después el club catalán oficializó la incorporación de Memphis Depay, que también llegó sin costo, porque su contrato con Olympique de Lyon finalizaba, también, el 30 de junio último.

Y De Jong, corrió por el mismo camino, resultó un préstamo por una temporada y la posibilidad de dar un gran salto: “ Es el paso más relevante de mi carrera. Es importante haber llegado al mejor club del mundo. He conseguido cosas como ganar la Europa League, pero jugar en el Barça es un sueño hecho realidad y espero dejar muy buenos recuerdos”.

La era post Messi es una gran apuesta. Barcelona movió sus fichas, le dio la derecha a Koeman para rodar una nueva estrategia... ¿Qué sucederá? Es todo un interrogante.

LA NACION