Lyon vs. Lorient, por la Liga de Francia 2025: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este domingo desde las las 15.45h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Lyon y Lorient se enfrentan este domingo desde las 15.45h en el estadio Groupama Stadium, por la fecha 29 de la Liga de Francia 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Lyon viene de empatar ante Angers por 0-0 mientras que Lorient llega de empatar ante Paris FC por 1-1. Lyon suma 48 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Lorient tiene 38 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Lyon vs. Lorient
- Hora: las 15.45h
- Partido correspondiente a la fecha 29 de la Liga de Francia 2025
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Lyon y Lorient en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol francés en 2025
La Ligue-1 francesa se disputa con un formato de grupo único compuesto por 18 equipos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 34 jornadas que integran la temporada. El calendario completo se determina mediante sorteo antes del inicio del campeonato. Los equipos suman tres puntos por cada victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La clasificación final se establece en función de los puntos obtenidos durante toda la temporada.
En la zona baja hay dos descensos directos y un play-off de Promoción.
Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026
Al finalizar la liga, los cuatro primeros equipos de la tabla obtienen el pase a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Copa de Francia 2025-26 y el siguiente mejor equipo ubicado en la Ligue 1 que no se haya clasificado a la Champions accederán a la UEFA Europa League 2026-27. Por su parte, el siguiente mejor clasificado entre los equipos restantes —sin cupo previo a competiciones europeas— obtendrá una plaza en la UEFA Conference League 2026-27.
¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. La distribución de cupos continentales puede verse modificada si un equipo francés obtiene más de una clasificación a torneos europeos por diferentes vías —por ejemplo, a través de la liga y de la Copa de Francia—, o si conquista un título europeo durante la misma temporada.
Una excepción frecuente ocurre cuando el campeón de la Copa de Francia ya aseguró su lugar en la Champions League al finalizar entre los cuatro primeros de la Ligue-1. En ese caso, su plaza para la Europa League se transfiere al quinto clasificado del torneo local, mientras que el lugar en la Conference League pasa al séptimo equipo de la tabla.
Otras noticias de Liga de Francia
En el Bernabéu y el Vélodrome. Los errores similares de dos arqueros argentinos que terminaron sufriendo pero festejaron
"¿Interesa cuánto gano?". El DT referente después de Guardiola: de la publicación de su sueldo a la próxima "invención" táctica
Con el reloj a favor. Panichelli: así como lo llamaron sobre la hora para la selección, anotó dos goles para ganar 3-2 en Francia
- 1
En qué canal pasan Rosario Central vs. Independiente del Valle por un la Copa Libertadores hoy
- 2
“Tiktokers” en el Monumental vs “la esencia” de la Bombonera: la frase viral de Ander Herrera que agita la previa del superclásico
- 3
Conference League: el casi golazo de Valentín Barco y la atajada importante de Augusto Batalla
- 4
Boca hoy no está como se pensaba que estaría: donde había incertidumbre, ahora hay ilusión