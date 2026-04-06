Magicup: el torneo que busca cambiar el destino de los chicos vulnerables a través del fútbol

Transformar vidas a través del deporte no es solo un lema: en Magicup es una convicción que empezó hace varios años, casi como una intuición. Y hoy, esa idea toma forma con su primera gran puesta en escena: del 30 de mayo al 7 de junio, un torneo internacional en Orlando reunirá a más de un centenar de chicos de contextos vulnerables, con equipos que representarán a algunos de los clubes más importantes del mundo.

La idea, llevada a cabo por IdeaBlueSky, junto a la Fundación IdeaSport, el Programa de Fútbol por los Objetivos de la ONU y la Fundación PVBLIC, va mucho más allá de la competencia. Parte de una convención indestructible: el fútbol es un lenguaje universal, un idioma que conecta culturas, derriba barreras y, en algunos casos, puede modificar destinos. Sobre esa base se construyó un proyecto que busca algo más profundo: dar acceso a educación, salud y oportunidades a chicos que, en muchos casos, no tienen nada.

La pelota, la cancha, y las ganas de jugar Magicup

El escenario será el ESPN Wide World of Sports Complex, dentro de Walt Disney World, un espectacular centro deportivo que ya supo albergar eventos globales, desde pretemporadas del River de Marcelo Gallardo hasta la burbuja de la NBA durante la pandemia, y que ahora será el punto de encuentro de una experiencia distinta, ya que durante nueve días, chicos de 11 y 12 años competirán y compartirán vivencias con pares de todo el mundo, enfrentando a gigantes como Boca, River, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich o Paris Saint-Germain, entre otros. Pero el resultado, en este caso, es apenas un detalle.

Rivaldo y un grupo de chicos participantes MagiCup

“El torneo en sí es lo menos importante. Es la experiencia. Todos van a jugar la misma cantidad de partidos”, explica para LA NACION el argentino Eduardo Frisicaro, uno de los impulsores del proyecto y cuya historia personal ayuda a entender cómo se llegó hasta esta iniciativa. Cordobés de nacimiento e ingeniero civil de profesión, su vínculo con el fútbol no fue lineal. “Por una serie de coincidencias en el año 2004 cambié de trabajo. Tenía una empresa constructora que era de mi abuelo y mi papá y de repente aparecí en el mundo del fútbol”, cuenta el hoy CEO de IdeaSport Foundation.

Ese primer paso hacia el más popular de los deportes lo dio junto a José Luis Villarreal y Ángel Guillermo Hoyos, en un proyecto que buscaba formar chicos en Europa y que tuvo como padrino a un joven Lionel Messi. Después vendría su paso por la agencia Interperformances y una experiencia en el fútbol italiano. “Pasé a ser ejecutivo de un equipo que estaba en Serie C y llegó a subir a Serie A, que es el Cesena Calcio”, recuerda.

Los chicos, durante uno de los encuentros MagiCup

Pero el verdadero quiebre llegó con su mudanza a Estados Unidos. Sin certezas laborales, empezó a trabajar en una academia en Orlando: “No tenía cómo soportar mi visa, entonces empecé trabajando como entrenador en una escuela residencia para deportistas que se llama Montverde Academy. Ellos tienen muchos atletas becados. Sacan dos jugadores de NBA por año. En fútbol empezaron niños africanos, para ver si podían llegar a ser profesionales. De unos 40 ponele, 2 o 3 llegaron”.

Ahí entendió algo que cambiaría el eje de todo: el fútbol podía ser una puerta, pero la educación era la verdadera herramienta de transformación. Vio chicos que, aun sin llegar a convertirse en profesionales, lograban acceder a la universidad y modificar su futuro. Con el tiempo, ese recorrido lo llevó a trabajar dentro del ecosistema de un gigante del entretenimiento. “Hoy somos la única empresa privada que opera dentro de Disney y usamos oficialmente el nombre. Empezamos con 27 chicos y ahora tenemos 1200”, valora. Durante ese crecimiento empezó a tomar forma una idea más ambiciosa: “Pensé en algo que permitiera traer niños en gran volumen. Decidimos empezar por el fútbol y así nació el concepto de un mundial Sub 12 de clubes”. Pero pronto apareció el problema central: el acceso. “Me di cuenta de que era algo caro, para gente con mucho poder adquisitivo. Entonces surgió la idea de incluir chicos humildes”, explica.

La presentación de la MagiCup, una iniciativa de inclusión y fútbol

El proyecto dejó de ser solo una experiencia deportiva para transformarse en una plataforma de inclusión y en ese camino y búsqueda se sumaron figuras como Javier Zanetti, Rivaldo y Andriy Shevchenko, y se estableció una alianza con Naciones Unidas a través del programa Football for the Goals. “Disney nos dijo que tenía que ser algo sólido, real. Y encontramos en la educación algo perpetuo. Entonces el objetivo pasó a ser dar educación a través del deporte”, remarcó.

Rivaldo y Javier Zanetti, en el ESPN World of Sports MagiCup

La Magicup, entonces, funciona como punto de partida. Los chicos llegan, compiten y viven la experiencia, pero la idea es que la iniciativa tenga continuidad en la vida de todos esos jóvenes: “La idea es seguir a los chicos entre los 11 y 14 años. Si siguen en el camino correcto, el próximo paso es darles una beca en Estados Unidos en una escuela de alto nivel. Ahí pueden estudiar y jugar al fútbol”, proyecta Frisicaro, aunque reconoce que no hay promesas irreales. “La probabilidad de ser profesional es mínima. Pero la educación sí cambia vidas”, se ilusiona y en esa frase se condensa todo el espíritu del proyecto. El impacto, además, buscará multiplicarse, ya que se está produciendo una serie documental de diez episodios que mostrará las historias detrás de cada chico, viajando a sus entornos de origen y con la intención de inspirar y también de movilizar apoyos.

Las figuras que acompañan la iniciativa refuerzan esa mirada. Javier Zanetti supo levantar la UEFA Champions League con la cinta de capitán del Inter de Milán y disputar varios mundiales con la Selección Argentina, pero antes debió sortear múltiples dificultades, lo que lo llevó a tener su propia fundación y no dudar un segundo en sumarse a la organización que comanda Frisicaro y ayudar a darle forma y promocionar la inminente Magicup. “El deporte es una herramienta fundamental, porque ahí se unen muchas realidades pero con un solo objetivo: poder llegar al éxito todos juntos. Cuando estos chicos pisen el campo de juego y vean a muchos otros chicos sintiendo esa misma sensación, se lo van a llevar para toda la vida”, se entusiasma Pupi.

Rivaldo y un autógrafo para uno de los chicos MagiCup

Rivaldo, de su difícil contexto en Recife a ser campeón del mundo en 2002 con Brasil, explica lo que lo moviliza en su aporte para LA NACION: “Yo vengo de origen muy humilde y siempre intento ayudar. No solamente en Brasil sino también en donde veo mucha necesidad. Magicup es una idea increíble, permitirá a niños aspirar y soñar con un futuro diferente, no solo en el fútbol sino también ver otras opciones en su vida”.

“A nivel personal siempre he intentado colaborar o ayudar de alguna manera. Creo que Magicup es algo fantástico, un viaje inolvidable y una oportunidad de aspirar a una beca de estudios”, completa el ucraniano y ex estrella del Milan Andriy Shevchenko. La pelota es apenas el comienzo. Lo que está en juego, en realidad, es el futuro.