Mali jugaba con diez y perdía 1-0 con Túnez a dos minutos del final, pero lo empató y se impuso por penales gracias a un arquero héroe

La selección de Mali se clasificó a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones tras vencer por penales a Túnez en un partido disputado en Casablanca (Marruecos). En los noventa minutos igualaron 1-1, pero los malienses se impusieron en la definición por 3-2. Están entre los mejores ocho equipos de la competencia sin haber ganado ¡ni uno solo de los cuatro partidos que jugaron! Antes en la fase de grupos, Mali había igualado 1-1 con Zambia, 1-1 con Marruecos y 0-0 con Comoros. Ahora se medirá con Senegal por un lugar en las semifinales.

El encuentro, jugado en un terreno húmedo, y ante un estadio con una muy buena cantidad de público, tuvo un final épico. Porque el equipo maliense se quedó con un futbolista menos por la expulsión de Wayo Coulibaly por una infracción a destiempo contra Hannibal Mejbri. Apenas se habían jugado 27 minutos. Y Mali, pese a la inferioridad numérica y a la pérdida de Dylan Bronn por lesión, aguantó hasta el minuto 43 del segundo tiempo.

Los jugadores de Mali celebran luego de vencer por penales a Túnez en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, que se juega en Marruecos Themba Hadebe� - AP�

A menos de 120 segundos del final, un cabezazo de Firat Chaouat rompió la resistencia de Djigui Diarra, el arquero maliense que tuvo una gran actuación en el tiempo reglamentario y, más tarde, refrendaría todo lo bueno en la tanda de penales. Así, cuando parecía que el partido se extinguía, Mali entregó más emociones. No se dio por vencido ni en inferioridad numérica. Y su resiliencia tuvo premio: Yassine Meriah tocó la pelota con la mano en su área y el árbitro concedió el penal. Lassine Sinayoko, con absoluta templanza, se hizo cargo del tiro y señaló el gol del 1-1 que llevaba el partido al alargue. Fue el tercer tanto de Mali en el torneo; todos, con la firma de Sinayoko, futbolista del Auxerre francés.

La media hora de alargue tuvo la misma tónica del partido: Túnez al ataque y Mali al contragolpe. Las atajadas de Diarra fueron un preludio de lo que sucedería más tarde, una vez que el 1-1 se mantuvo en el marcador. En la definición por penales, los malienses, que empezaron la serie fallando su primer disparo, fueron más certeros y convirtieron tres veces. Por culpa de Diarra, Túnez apenas anotó dos goles. Y se volvió a casa con las manos vacías.

El arquero de Mali Djigui Diarra festeja luego de atajar dos penales en la definición del partido de octavos de final de la Copa Africana de Naciones contra Túnez PAUL ELLIS� - AFP�

“Desde el comienzo del partido sabíamos que sería difícil”, dijo Djigui Diarra, el héroe de la noche en Casablanca. El arquero de 30 años que milita en el Young Africans de Tanzania tuvo tres atajadas vitales durante el partido, salvó dos penales y continuó con su relato: “Hablamos entre nosotros y el entrenador nos dio buenos consejos. El partido siguió siendo duro hasta la definición por penales. Trabajamos mucho para conseguir el resultado durante los 120 minutos. Al llegar a la tanda de penales nos dijimos que era momento para clasificar. Y personalmente pensé mucho en el pueblo de Mali”.

También habló el belga Tom Saintfiet, entrenador de la selección maliense. “Estoy orgulloso del arquero y de todos los jugadores. Antes del partido, les dije que eran campeones. Si hubiéramos jugado con 11 jugadores, podríamos haber tenido aún más ventaja. Tras la tarjeta roja [a Coulibaly, en el primer tiempo], mantuvimos la calma y nos adaptamos a la situación, porque el fútbol también se juega con inteligencia. Nos preparamos muy bien para el partido contra Túnez, y los jugadores sabían exactamente lo que hacían. Nos enfrentaremos a Senegal en cuartos de final: Senegal será el favorito, al igual que Marruecos y Túnez en nuestros partidos anteriores. Tenemos un objetivo claro: permanecer en la Copa”.

Un hincha de Mali festeja tras la clasificación de su selección a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones luego de vencer por penales a Túnez Themba Hadebe� - AP�

El entrenador tunecino, Sami Trabelsi, fue la contracara: “Fue un partido difícil. Teníamos el control, pero desafortunadamente, tras anotar [el gol del 1-0], ocurrió algo incomprensible y cometimos un error. Por supuesto, hay una gran decepción y dolor tras la eliminación”, contó. Y añadió: “Una derrota sigue siendo una derrota, incluso si llega por penales. Es cierto que podríamos habernos clasificado, ya que nuestros rivales jugaron con diez hombres desde el final de la primera parte, pero no fue así. La responsabilidad de la derrota es del entrenador, eso es indudable. Los jugadores lo dieron todo en un partido que controlamos en gran medida, y no podemos culparlos”, insistió.

Lo mejor de la victoria de Mali

Un dato extra sobre la campaña de Mali en esta Copa Africana de Naciones: según Opta, sobre 390 minutos disputados, apenas estuvo al frente en el marcador 29 (el 7,4% del tiempo). Ni siquiera pudo imponerse en ninguno de los cuatro partidos que disputó. Pero no le importa. Mali está entre los mejores ocho equipos del torneo.