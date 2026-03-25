Senegal recurre al TAS para que le restituyan la Copa Africana de Naciones

El conflicto por la final de la Copa Africana de Naciones sumó un nuevo capítulo con la decisión de la Federación Senegalesa de Fútbol de acudir al Tribunal Arbitral del Deporte para apelar la resolución de la Confederación Africana, que descalificó a Senegal y proclamó campeón en un escritorio a Marruecos.

La medida, oficializada este miércoles, apunta directamente contra el fallo emitido el 17 de marzo pasado, en el que la CAF determinó que Senegal debía perder la final por descalificación, otorgándole el triunfo a Marruecos por 3-0. Una decisión que reconfiguró por completo el desenlace de un partido que, en el campo, había terminado con una victoria senegalesa por 1-0 en tiempo suplementario.

El eje del conflicto se remonta a una secuencia caótica ocurrida el 18 de enero, en la definición de la Copa Africana de Naciones 2025. En el tramo final del partido, el árbitro anuló un gol de Senegal, y casi de inmediato sancionó un penal a favor del conjunto marroquí en tiempo añadido. La decisión desató una protesta inmediata de los futbolistas senegaleses, que abandonaron el campo de juego en señal de desacuerdo.

Durante aproximadamente 15 minutos, el partido quedó suspendido en medio de la incertidumbre. Tras negociaciones y un clima de máxima tensión, los jugadores de Senegal regresaron al terreno y el encuentro se reanudó. En ese contexto, Brahim Díaz falló el penal que podría haber cambiado el rumbo del partido. Ya en la prórroga, Senegal encontró la ventaja definitiva gracias a un golazo de Pape Gueye, que selló el 1-0.

GUEYE ABRE EL MARCADOR EN LA FINAL 😮‍🔥⚽️



En tiempos extra, Gueye anotó el primer gol de la gran final, desatando la locura y rompiendo el cero en el momento más tenso del partido 👀🔥



🇸🇳1️⃣-0️⃣🇲🇦(94')️ pic.twitter.com/pnwZ45OFyd — Claro Sports (@ClaroSports) January 18, 2026

Sin embargo, semanas después, la CAF consideró que el abandono momentáneo del campo constituía una infracción grave al reglamento, lo que derivó en la descalificación de Senegal y en la adjudicación del título a Marruecos. La sanción, inédita por su magnitud en una final continental, generó una fuerte controversia tanto a nivel institucional como deportivo.

Ahora, el caso queda en manos del TAS (Tribunal Arbitral del Deporte), la máxima instancia de arbitraje en el deporte mundial, que deberá evaluar si la decisión de la CAF es correcta o si corresponde restituir el resultado obtenido en el campo.

El proceso no solo definirá al campeón oficial del torneo, sino que también sentará un precedente clave sobre los límites disciplinarios en situaciones de protesta durante partidos decisivos.

Fanáticos de Senegal se enfrentan con elementos de seguridad tras un controversial penal en la final de la Copa Africana de Naciones ante Marruecos. Youssef Loulidi - AP

Apenas se conoció la coronación de Marruecos, la federación senegalesa difundió un comunicado en el que calificó la resolución como “injusta, sin precedentes e inaceptable”. La postura oficial planteó que la medida “desacredita al fútbol africano” y anunció el inicio de acciones legales en el corto plazo.

En paralelo, la respuesta de los futbolistas se visualizó principalmente a las redes sociales, con mensajes que combinaron sarcasmo y cuestionamientos indirectos a la decisión. Pathé Ciss fue uno de los primeros en expresarse: “Pueden darles tres goles más a los llorones”, publicó tras conocerse el fallo. En la misma línea, Pape Demba Diop escribió: “Creo que estamos en el manicomio”.

También hubo manifestaciones de otros integrantes del plantel. Moussa Niakhaté compartió un mensaje en el que desafió a que le retiren la medalla y el trofeo (“Vengan a buscarla, ¡están locos!“) mientras que Ismaïla Sarr, El Malick Diouf y Habib Diarra eligieron expresarse con emojis, que fueron interpretados como respuestas irónicas al fallo.

En el caso de Diouf, el posteo incluyó una imagen en la que aparece con el trofeo y la medalla, acompañado de una frase en idioma wolof. El mensaje fue leído como una respuesta dirigida a quienes pusieron en duda la legitimidad del título obtenido en el campo de juego.

Vous pouvez ajouter encore 3 buts en faveur des lloron😂✌🏿

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Por su parte, Sadio Mané, capitán del seleccionado, no realizó publicaciones en sus redes sociales en las horas posteriores a la resolución, aunque desde su entorno trascendió su malestar con la medida. En la misma situación se encontró Pape Gueye, autor del gol en la final, quien manifestó sentirse “despojado”, sin expresarse públicamente en plataformas digitales.

En la corte con sede en Lausana, Senegal busca recuperar en los escritorios lo que considera haber ganado en el césped. Marruecos, por su parte, sostiene la legitimidad del fallo que lo consagró como campeón.

Entre ambas posturas, el TAS tendrá la última palabra en un caso que expone la tensión permanente entre reglamento, interpretación y justicia deportiva.