Senegal exhibió su trofeo de la Copa de África y desafió al fallo que le dio el título a Marruecos
Antes del amistoso con Perú en París, los jugadores salieron a la cancha con el premio y lo llevaron hasta el palco presidencial
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La selección de Senegal presentó ante sus fanáticos y todos los que asistieron este sábado al estadio Saint-Dennis, de París, el trofeo de la Copa de África antes de su triunfo por 2-0 a Perú en un amistoso. Eso puede ser tomado como un desafío a la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que hace una semana la despojó de ese título en favor de Marruecos, tras un desenlace controvertido de la final del 18 de enero en la que abandonaron el campo cuando se cobró un penal en contra y más tarde volvieron para seguir jugando y consagrarse campeones.
A más de dos meses de aquella situación, tras salir del vestuario y atravesar el túnel con varios integrantes del equipo acariciando a la copa mientras reían, el capitán Kalidou Coulibaly asomó hoy con el trofeo en sus manos seguido de todos sus compañeros. Fue, además, durante una actuación musical del artista senegalés Youssou Ndour ante 80.000 personas que colmaron la capacidad.
Des images que l’on aime voir 🤩 pic.twitter.com/Wr67IBVDsO— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 28, 2026
Los convocados de la selección para este partido dieron una vuelta completa a la cancha, durante la cual la Copa de África fue pasando de mano en mano. Después, Coulibaly y el arquero Edouard Mendy subieron hasta el palco presidencial del estadio y depositaron el trofeo delante de Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol.
Mucho antes, miles de aficionados senegaleses y una pequeña representación de peruanos comenzaron a llegar al estadio del norte de París, en medio de un gran ambiente. Era el primer partido para los Leones de la Teranga desde la final de la Copa conquistada en Rabat por 1-0 contra Marruecos, que era local, al que la semana pasada la CAF le dio por ganada por 3-0 por la irregularidad vista.
Durante ese encuentro, varios jugadores senegaleses abandonaron por varios minutos el terreno de juego como protesta por un penal señalado a favor de Marruecos. Luego, al reanudarse el encuentro, la falta cerca de cumplirse el tiempo reglamentario fue fallada y Senegal logró imponerse con un gol en el tiempo extra.
La semana pasada, el comité de apelación de la CAF le retiró la victoria a Senegal. Justificó su decisión en la aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento, según los cuales si un equipo “se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido, se le considerará perdedor y quedará definitivamente eliminado de la competición en curso”.
En consecuencia al fallo, la Federación Senegalesa de Fútbol recurrió el miércoles esta decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la más alta jurisdicción deportiva, y no renuncia por el momento a celebrar un título que considera suyo. De hecho, mantiene la copa en su poder, lució dos estrellas e su camiseta y se la mostró al mundo entero.
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