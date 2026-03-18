Senegal recurrirá al TAS luego del fallo que decretó la consagración de Marruecos en la Copa Africana de Naciones

La reacción de la selección de Senegal fue inmediata y se manifestó en distintos niveles después de que la Confederación Africana de Fútbol resolviera quitarle el título de la Copa Africana de Naciones y otorgárselo a su par de Marruecos con un 3-0 administrativo y un escritoriazo histórico.

La decisión, adoptada dos meses después de la final, derivó en una serie de respuestas públicas marcadas por la ironía, el rechazo institucional y la preparación de una apelación formal.

En el plano dirigencial, la federación senegalesa difundió un comunicado en el que calificó la resolución como “injusta, sin precedentes e inaceptable”. En ese documento, además, confirmó que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con el objetivo de revertir la sanción. La postura oficial planteó que la medida “desacredita al fútbol africano” y anunció el inicio de acciones legales en el corto plazo.

GUEYE ABRE EL MARCADOR EN LA FINAL 😮‍🔥⚽️



En tiempos extra, Gueye anotó el primer gol de la gran final, desatando la locura y rompiendo el cero en el momento más tenso del partido 👀🔥



🇸🇳1️⃣-0️⃣🇲🇦(94')️ pic.twitter.com/pnwZ45OFyd — Claro Sports (@ClaroSports) January 18, 2026

En paralelo, la respuesta de los futbolistas se visualizó principalmente a las redes sociales, con mensajes que combinaron sarcasmo y cuestionamientos indirectos a la decisión. Pathé Ciss fue uno de los primeros en expresarse: “Pueden darles tres goles más a los llorones”, publicó tras conocerse el fallo. En la misma línea, Pape Demba Diop escribió: “Creo que estamos en el manicomio”.

También hubo manifestaciones de otros integrantes del plantel. Moussa Niakhaté compartió un mensaje en el que desafió a que le retiren la medalla y el trofeo (“Vengan a buscarla, ¡están locos!“) mientras que Ismaïla Sarr, El Malick Diouf y Habib Diarra eligieron expresarse con emojis, que fueron interpretados como respuestas irónicas al fallo.

Vous pouvez ajouter encore 3 buts en faveur des lloron😂✌🏿

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En el caso de Diouf, el posteo incluyó una imagen en la que aparece con el trofeo y la medalla, acompañado de una frase en idioma wolof. El mensaje fue leído como una respuesta dirigida a quienes pusieron en duda la legitimidad del título obtenido en el campo de juego.

Por su parte, Sadio Mané, capitán del seleccionado, no realizó publicaciones en sus redes sociales en las horas posteriores a la resolución, aunque desde su entorno trascendió su malestar con la medida. En la misma situación se encontró Pape Gueye, autor del gol en la final, quien manifestó sentirse “despojado”, sin expresarse públicamente en plataformas digitales.

Gueye celebra el golazo que le marcó a Marruecos para que Senegal se consagre campeón de África 2026 FRANCK FIFE - AFP

Las reacciones se produjeron luego de que la CAF modificara el resultado del partido disputado el 18 de febrero, que había terminado 1-0 a favor de Senegal. El organismo fundamentó la sanción en el Artículo 84 del reglamento, al considerar que la salida momentánea del equipo del campo de juego en los minutos finales constituía una infracción que habilitaba el cambio del resultado.

Cabe recordar que en la final, los jugadores de Senegal abandonaron el campo para protestar por un penal sancionado en favor de Marruecos en el tiempo de descuento.

Después de una interrupción de 14 minutos, el juego se reanudó y Édouard Mendy le atajó el débil remate a Brahim Díaz. En tiempo extra, Gueye la colgó de un ángulo y Senegal levantó la Copa y dio la vuelta olímpica.

MENDY LE ATAJÓ EL PENAL A LOS 114' LUEGO DE RETIRARSE Y VOLVER DEL VESTUARIO.



SÍ, SE LA QUISO PICAR ASÍ EN LA FINAL.



MOMENTO HISTÓRICO. 🤯🍿pic.twitter.com/6WyuyKYPP6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 18, 2026

Mientras se formaliza la apelación ante el TAS, el caso continúa abierto en el plano institucional. En ese contexto, la respuesta senegalesa quedó marcada por dos ejes: el rechazo formal de la federación y las manifestaciones públicas de los futbolistas, que eligieron un tono irónico para referirse a la decisión.

Marruecos: “No era orgullo, era reglamento”

La respuesta oficial de Marruecos se expresó en un registro institucional, contenido y cuidadosamente medido. La Real Federación Marroquí de Fútbol optó por mantenerse al margen de cualquier lectura emocional del episodio y apoyarse, en cambio, en una interpretación estricta del reglamento.

En el comunicado difundido, el organismo dejó establecida con claridad su posición: no se trató de poner en tela de juicio lo sucedido en el campo de juego, sino de reclamar la correcta aplicación de las normas vigentes. “Nuestro enfoque nunca ha sido desafiar el rendimiento deportivo, sino solicitar la aplicación de las reglas de la competición”, sostuvo la Federación, que remarcó además su compromiso con “la claridad del marco competitivo” y con la estabilidad del fútbol africano.

Achraf Hakimi, la gran figura de Marruecos: una gran conquista para su carrera, pero con intermediación administrativa PAUL ELLIS - AFP

El mensaje fue inequívoco. Marruecos no se considera beneficiario de una decisión de carácter político, sino avalado por una interpretación reglamentaria que entiende legítima. En el país, el fallo fue leído en clave de “justicia” y como un precedente histórico. Medios especializados como Hesport lo definieron como un punto de inflexión destinado a evitar situaciones similares en el futuro.

Ese mismo clima se percibe también puertas adentro del plantel, aunque sin manifestaciones estridentes. Achraf Hakimi dejó entrever que se había hecho justicia. Brahim Díaz, protagonista involuntario de la final tras fallar un penal, se enteró de la consagración mientras se encontraba en el Etihad Stadium, en plena disputa de la Champions League, y reaccionó con un gesto elocuente: levantó los brazos, como quien se libera de una carga. La escena, de tintes casi surrealistas, sintetiza la dimensión de un episodio que excedió largamente el campo de juego.