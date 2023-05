Manchester City campeón de la Premier League: Arsenal se pinchó en el sprint final, Guardiola festejó por triplicado y Julián Álvarez logró su primer título en Europa

escuchar

“Los tenistas dicen que sacar para ganar Wimbledon es lo más difícil”, graficó Pep Guardiola el viernes, antes del fin de semana que podía darle el tricampeonato a Manchester City en la Premier League, “la competencia más importante de todas”. Su equipo ni siquiera necesitó jugar. O “sacar”. La derrota de Arsenal ante Nottingham Forest por 1-0 de este sábado provocó que no hiciera falta el partido del domingo en el Etihad Stadium ante Chelsea. Los de Manchester saldrán a la cancha siendo campeones. Y habrá pasillo de honor para un equipo encaminado (y encaprichado) a marcar una época.

Esta liga tendrá un sabor especial y sus hombres, entre los que se encuentran los argentinos Julián Álvarez y Máximo Perrone. Llegarán primeros a la bandera a cuadros luego de estar a remolque de Arsenal durante la mayor parte de la temporada. A comienzos de abril, la distancia con los londinenses era de 8 puntos. Pero el City ganó todo lo que jugó desde febrero. Once victorias en fila que abrieron una brecha de cuatro puntos con los Gunners. Una diferencia suficiente para darles el quinto título en seis años. Toda una muestra de superioridad hacia sus rivales.

El gol que le dio el título al City

“Esta es la realidad”, dijo Guardiola el viernes, días después de haber calificado su legado al frente del equipo como “excepcional”. “Para descontar una ventaja de Arsenal de ocho puntos sabíamos que nosotros teníamos que ganar todos y ellos dejar puntos en el camino. Si Arsenal mantenía el mismo ritmo de la primera mitad del torneo, haciendo lo que hicieron, no hubiera sido posible alcanzarlos. Pero cedieron algunos puntos y estuvimos nosotros ahí. Otra vez, otra temporada. Y eso significa mucho para nosotros”, se sinceró el catalán.

¿Cómo lo consiguió? El equipo actual de Manchester City está en las antípodas del primero que tuvo la impronta de Guardiola, en la temporada 2016-17. Aunque hay un nombre fundamental que se repite, porque llegó a Manchester aquel año y se acaba de graduar con honores. Es el cerebro de la sala de máquinas, la pieza clave de la mitad de la cancha. Es Ilkay Gündogan, el alemán con sangre turca que incluso se probó la cinta de capitán. Los 27 millones de euros que desde Manchester le pagaron en 2016 a Borussia Dortmund en 2016 a pedido del nuevo entrenador bien podrían incluirse entre las mejores inversiones de la historia de la Premier League. Guardiola y Gündogan se potenciaron mutuamente. Ambos terminan la temporada 2022-23 mejores de lo que eran cuando comenzaron a trabajar juntos, hace siete años.

Pep Guardiola, haciendo historia en Manchester City Peter Byrne - PA Images - PA Images

La contratación más cara de aquel 2016 también resultó vital para el triplete en la Premier League. Fue el inglés John Stones, llegado a cambio de 55,6 millones de euros desde Everton. Al igual que Gündogan, Stones es mucho mejor hoy de lo que era ayer, cuando aterrizó en el City con apenas 22 años y un futuro promisorio como defensor central. Guardiola lo reconvirtió en pivote defensivo, posición en la que jugó nueve partidos durante esta campaña. Y se destacó por su liderazgo y ubicuidad. Tanto, que fue una de las estrellas silenciosas en la apabullante victoria contra Real Madrid por 4-0 en las semifinales de la Chamipions League. Lleva 20 partidos de la Premier, siete por la Champions League, tres goles y tres asistencias. Según la página WhoScored.com, tiene una calificación promedio de 6,76 puntos.

De aquella temporada inicial se destacan los arribos de Leroy Sané (52 millones de euros), Gabriel Jesús (32 millones), Claudio Bravo (18 millones), Nolito (18 millones), el colombiano Marlos Moreno (5,5 millones), el arquero argentino Gerónimo Rulli (4,7 millones) y el ucraniano Oleksandr Zinchenko (2,25 millones). La llegada de Guardiola al banco de suplentes de Manchester City coincidió con la salida de Martín Demichelis, quien por entonces transitaba la última etapa de su carrera profesional. El hoy entrenador de River emigró en 2016 a Espanyol, de Barcelona. El listado de futbolistas que llegaron en su primera temporada y el dinero gastado demuestran que por más que Guardiola coleccione estadísticas positivas y gane mucho más partidos de los que pierde, en su currículum también hay fracasos.

Julián Alvarez y Erling Haaland, protagonistas en la campaña para el título de Manchester City James Gill - Danehouse - Getty Images Europe

La BBC recuerda que sólo tres entrenadores en la historia del fútbol inglés ganaron la Premier League más seguido que Guardiola, que consiguió cinco títulos en seis años al mando del City. Ellos son Alex Ferguson (Manchester United), Bob Paisley (Liverpool) y George Ramsey (Aston Villa). “Me quiero mucho pero jamás hubiera imaginado algo así cuando llegué”, se sinceró el DT catalán. Y añadió: “Creí que haríamos un buen trabajo, pero arribé sin expectativas. No podía imaginarme todo lo que haríamos en la Premier League”.

Guardiola adelantó el viernes que no vería el partido de este sábado entre Arsenal y Nottingham Forest que les terminó dando el título a los suyos: “Tenemos un partido al día siguiente (por mañana domingo). Me gustaría pensar que debemos ganar para ser campeones. Celebrarlo con nuestra gente en el estadio sería lo mejor”, postuló. Esa incertidumbre ya no hará falta y Manchester City ingresará al Etihad como flamante tricampeón del principal torneo del fútbol inglés.

Taiwo Awoniyi festeja el gol de Nottingham Forest para la victoria ante Arsenal por la Premier League; la victoria por 1-0 le dio el título a Manchester City. DARREN STAPLES - AFP

Una estadística refleja esa tromba llamada Manchester City en este sprint final del torneo: desde febrero apenas estuvo por debajo en el marcador durante ¡10 minutos y 56 segundos! Buena parte de ese mérito se lo lleva un goleador extraterrestre que responde al nombre de Erling Braut Haaland. Acumula 52 conquistas en todas las competencias y rompió todos los moldes. Desde la derrota con Tottenham, última caída en el torneo, Haaland convirtió 10 veces por la Premier League. Lleva 36 en 33 partidos. Un promedio de un grito cada 74 minutos.

Haaland fue el refuerzo más caro del último mercado de fichajes. Costó 60 millones de euros, y el club ya lo amortizó de sobra: pagó algo más de un millón de euros por cada uno de sus goles en la primera temporada. Otros nombres propios del tercer título del City que llegaron este año son el propio Julián Álvarez (había sido comprado antes, pero estuvo a préstamo en River) y el defensor Manuel Akanji (17,5 millones de euros, provino de Borussia Dortmund). El inglés Kalvin Phillips costó 49 millones de euros y no tuvo el protagonismo esperado tras su espectacular progresión en el Leeds que comandaba Marcelo Bielsa.

Julián Alvarez vive un gran momento profesional en Manchester City Martin Rickett - PA Images - PA Images

Bernardo Silva, el jugador “más inteligente” que ha dirigido Guardiola, es otro de los nombres propios del equipo, al igual que el talentoso belga Kevin De Bruyne o el defensor portugués Ruben Dias. Integrantes de un equipo de época, están incluidos en el XI ideal de la Premier League. Manchester City barrió al resto de la liga gracias a un intangible: la convicción. “Al final, es cuestión de no alejarse demasiado de la cima de la liga. No darse por vencido. Nunca. Y esperar”, esbozó Guardiola. Su equipo es el fiel reflejo de sus palabras. Esperó y ganó. Por tercera vez consecutiva.