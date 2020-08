Champions League | Cuartos de final Sin Comienzo P Manchester City P Lyon

Manchester City y Lyon se enfrentan desde las 16 de este sábado en el último de los cuartos de final de la Champions League, en Lisboa, Portugal. El encuentro, que determina al semifinalista que falta en el torneo europeo, tiene lugar en el estadio José Alvalade con televisación de ESPN.

Tras eliminar de manera convincente a Real Madrid en los octavos de final, Manchester City está a tres partidos de su deseada Orejona, nunca conquistada por los citizens. Y el mensaje de Josep Guardiola en la inminencia del choque con Olympique Lyonnais, invitado sorpresivo en esta etapa del certamen europeo, fue como una advertencia: ¡Desconfíen!".

Pasar de enfrentarse con el monarca español, que nunca había sido eliminado de la Liga de Campeones teniendo a Zinédine Zidane como director técnico, a cruzarse con Lyon, clasificado 7º en la última liga francesa y que no gobierna el fútbol de su país desde hace 12 años, implica que este partido tiene los elementos como para convertirse en una trampa para el subcampeón inglés. Pero no se transforma en eso si está por medio la experiencia de Guardiola.

Inmediatamente después de su compromiso de cuartos, que terminó prácticamente a la vez que el otro, el entrenador español rebajó el entusiasmo de los periodistas ingleses, que no creían la suerte de Manchester City de tener que medirse con Lyon y no con Juventus en busca de una semifinal. "Acabo de hablar con mis ojeadores y me han dicho «¡desconfíen!». Me han dicho que en los dos partidos contra Juventus han sido mucho mejores", aludió a los jugadores del conjunto francés.

"¡Desconfíen!", dice Guardiola, informado por sus ojeadores, a quienes creen que Lyon es un equipo débil; el entrenador español no vería como a "un desastre" no ganar la Champions League en Manchester City. Crédito: DPA

Un discurso que Guardiola fundamentó. "Jugamos contra ellos en la temporada pasada y perdimos [1-2 en Inglaterra] y empatamos [2-2 en Francia]. No conseguimos derrotarlos. Es la realidad", recordó Pep. "Conozco la experiencia que tienen y su intensidad física, y conozco muy bien a Rudi García y sus capacidades como entrenador", añadió sobre el entrenador de Lyon, francés de ascendencia española.

Por lo tanto, desde el bando lionés no se cuenta con un exceso de confianza de los citizens. Olympique se concentra en una Champions que además de ser el máximo logro de su existencia resultaría un desquitarse de su decepcionante campaña en la Ligue 1. Y también sería la única manera de evitar quedarse sin competición europea por primera vez desde la temporada 1996/1997.

Lyon viene de eliminar al poderoso Juventus por tener más goles como visitante; resultó apenas séptimo en la liga francesa, que no gana desde hace 12 años. Fuente: AP

¿Será la clasificación arrancada en Turín (1-0 en Francia, 1-2 en Italia) para Lyon un punto de inflexión suficiente para molestar a un City que también tiene sed de revancha, tras ser vapuleado por la campaña de Liverpool en la Premier League? "Todos los partidos son finales. Pasas o te vas", contestó Guardiola tras la eliminación a Real Madrid. Su City "tiene todavía un largo camino", entiende el catalán. En caso de eliminar a la sorpresa francesa, se vería en la semifinal con Bayern München, que vapuleó por 8-2 a Barcelona. Una eventual final sería contra Paris Saint-Germain o Leipzig.

Con un Kevin de Bruyne en el mejor momento de su carrera, un Gabriel Jesus cada vez más acertado ante el arco y un Aymeric Laporte que ha entregado la solidez defensiva necesaria para no temblar en cada contragolpe ajeno, Manchester City nunca ha parecido más preparado. "Si no gano [la Liga de Campeones] durante el tiempo que me queda aquí, [mi paso] será juzgado como un fracaso. Lo sé", expresó Guardiola en febrero. Pero en los últimos días Guardiola pareció intentar deshacerse un poco de esa presión, como interpretando el papel de indiferente. "Por supuesto que vamos a intentar ganar la Liga de Campeones, pero si no es el caso, no lo veré como a un desastre", advirtió. Como sea, con tanto favoritismo, para Manchester City una eliminación a manos de Lyon implicaría una enorme decepción y hasta una mancha en el currículum de Pep.

City-Lyon: lo que hay que saber

Manchester City (4-3-3): Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte y Cancelo; De Bruyne, Rodrigo y Gundogan; Mahrez, Gabriel Jesus y Sterling. Director técnico: Guardiola.

(4-3-3): Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte y Cancelo; De Bruyne, Rodrigo y Gundogan; Mahrez, Gabriel Jesus y Sterling. Director técnico: Guardiola. Olympique Lyonnais (5-3-2): A. Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal y Cornet; Caqueret, Guimarães y Aouar; Depay y M. Dembélé. Director técnico: R. García.

(5-3-2): A. Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal y Cornet; Caqueret, Guimarães y Aouar; Depay y M. Dembélé. Director técnico: R. García. Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Estadio: José Alvalade, de Lisboa, Portugal.

Hora: 16 (Argentina).

TV: ESPN.