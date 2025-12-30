Chelsea y Bournemouth empataron 2-2 en un partido de locos por la Premier League

Chelsea y Bournemouth protagonizaron un choque electrizante en Londres, en uno de los partidos de la 19a fecha de la Premier League. Fue un 2-2 apasionante, a tono con un certamen de esta categoría.

El espectáculo fue formidable: hubo cuatro goles en los primeros 27 minutos. En el equipo de Londres actuaron Enzo Fernández, figura del campeón del mundo, y Alejandro Garnacho, que busca recuperar un lugar en la selección; eso sí: solo jugó un tiempo. En el conjunto visitante juega Marcos Senesi.

¡SORPRENDEN LOS CHERRIES EN STAMFORD BRIDGE! Brooks aprovechó el rebote de Robert Sánchez y marcó el 1-0 de Bournemouth ante Chelsea.



El partido tuvo de todo. Situaciones de riesgo, suspenso, errores poco habituales, un ejemplo perfecto del producto que suele ofrecer la Premier League, la mejor liga del mundo.

A los 6 minutos, Bournemouth abrió el marcador, con una arremetida de Brooks, luego de un saque lateral y un posterior cabezazo, lo que desnuda los errores defensivos habituales de Chelsea.

Siete minutos más tarde, Cole Palmer selló el 1-1, con un penal efectivo y potente, junto a un palo.

¡EMPATAN LOS BLUES! Palmer la colocó contra el palo y marcó el 1-1 del Chelsea ante Bournemouth.



A los 23, una obra de arte. Garnacho creó una jugada de colección, le dio el pase a Enzo y, con clase universal, dejó desairado a un defensor con un amague y definió al ángulo de Petrovic. Parecía que Chelsea lo pasaba por encima. Sin embargo...

¡¡LA PERLA PARA DARLO VUELTA!! ¡ASISTENCIA DE GARNACHO Y GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ AL ÁNGULO PARA EL 2-1 DEL CHELSEA ANTE BOURNEMOUTH!



Increíblemente, otra vez luego de un lateral, Bournemouth reaccionó y empató. El lateral de Antoine Semenyo fue impresionante. El tanto fue de Justin Kluivert, el hijo del enorme delantero. También hubo un cabezazo previo, pero en este caso de un jugador de Chelsea, Trevoh Chalobah, que peinó la pelota hacia atrás, directamente al área.

Tiempo después, en el momento de la definción, a pocos minutos del final, el eléctrico ritmo fue tomándose un respiro. Lógicamente, Chelsea siguió en la búsqueda del triunfo, pero confundió los caminos. El gigante azul hacía rato que no disponía de Garnacho, reemplazado por Pedro Neto en el arranque del segundo capítulo.

¡OTRA VEZ DESDE UN LATERAL! Chalobah la peinó en su área y Kluivert aprovechó para marcar el 2-2 del Bournemouth ante Chelsea.



El DT del Chelsea, el italiano Enzo Maresca, reconoció su preocupación en la antesala de este partido, luego de la derrota por 2-1 contra Aston Villa por la jornada 18 del torneo.

“Es sólo cuestión de entender por qué”, afirmó Maresca en la habitual conferencia de prensa dos días después de la caída contra Aston Villa, partido que marcó la tercera vez en esta temporada que Chelsea pierde en Stamford Bridge tras ir ganando.

Enzo y Garnacho, la sociedad del gol Kin Cheung - AP

“Cuando algo sucede repetidamente, no es casualidad. Necesitamos entender por qué. Independientemente de si ganamos, empatamos o perdemos, cuando recibimos un gol perdemos un poco el control. Estas situaciones deben gestionarse mejor”, remarcó Maresca.

Chelsea, que con Maresca ganó el Mundial de Clubes 2025 y la cuarta edición de la Conference League, perdió 11 puntos tras estar en ventaja en duelos como local en esta temporada.

El gol de Justin Kluivert, el 2-2 ADRIAN DENNIS - AFP

“No hay muchos equipos que generen tantas ocasiones contra Aston Villa, mientras que ellos no crearon ninguna en la primera parte. Sinceramente, el resultado no refleja la diferencia de 10 puntos con ellos”, consideró Maresca, seguramente también preocupado por el encuentro que se juega este martes.

Así, Chelsea volvió a tropezar, esta vez con un empate en su casa. Los Blues cierran un mes muy decepcionante, en el que solo sumaron un triunfo en siete partidos ligueros.

Estaba en el podio de la Premier League y parecía candidato al título, pero en diciembre los campeones mundiales solo pudieron ganarle a un rival (Everton), empatar tres partidos y perder dos.

Ahora, Chelsea está quinto en la tabla, fuera de la zona Champions, a la espera del resto de partidos de esta decimonovena jornada. La defensa volvió a ser el talón de Aquiles del equipo de Enzo Maresca.