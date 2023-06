Manchester City - Manchester United, en vivo

escuchar

10.50 Los equipos, en el campo

Los jugadores del City y el United están en el campo de juego de Wembley, con los aspersores de riego prendidos por momentos. Tras los ejercicios previos, en un estadio colmado, comienza la cuenta regresiva para la disputa del título de la FA Cup.

10.35 El City, tras los pasos del United

El duelo entre el City y el United tiene un condimento extra en la historia de los torneos británicos. Hasta aquí, los Rojos fueron el único equipo que logró en la misma temporada la Premier League, la FA Cup y la Champions League. Esta vez, el City ya se consagró en el torneo inglés y está en la final de los otros dos.

10.25 Manchester United, confirmado

Se conocen los once titulares de Manchester United, donde Garnacho volverá a estar como relevo, pese a las especulaciones previas en medios ingleses. El DT Erik ten Hag dispuso que los Rojos salgan al campo con De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof y Shaw; Casemiro, Fred; Eriksen, Sancho, Fernandes; y Rashford.

✅ ¡Once confirmado!



📋 Así saldremos a la cancha ante el Manchester City de Pep Guardiola.#MUFC #FACup — Manchester United (@ManUtd_Es) June 3, 2023

10.15 Pep apuesta a Haaland

Está confirmado Manchester City, con Julián Álvarez en el banco de suplentes. La Araña será parte del recambio que tiene disponible Pep Guardiola, que decidió que su equipo salga a la cancha con Ortega Moreno: Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodrigo; Gündogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish; y Haaland. Como se verá, el DT le respetó el lugar al arquero que utilizó en este torneo, relegando a Ederson al banco.

🔵 EL ONCE DEL CITY 🔵



Ortega Moreno, Walker, Rúben Dias, Stones, Akanji, Rodrigo, Gündogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish y Haaland.



BANQUILLO | Ederson, Lewis, Aké, Laporte, Phillips, Palmer, Foden, Mahrez y Julián Álvarez. pic.twitter.com/UepaAVpIHp — Manchester City (@ManCityES) June 3, 2023

10.10 ¿Juegan Julián Álvarez y Garnacho?

A casi una hora de partido, las especulaciones previas indicaban que Alejandro Garnacho sería titular en el United y Julián Álvarez saldría desde el banco de suplentes en el City. Lesionado, Lisandro Martínez no está disponible en los Reds y Máximo Perrone está regresando de su participación en el Mundial Sub 20, por lo que no fue convocado en los Citizens. Finalmente, no habrá argentinos desde el inicio.

10 Cómo ver el partido online

El duelo de Manchester, previsto en Wembley para las 11 (hora argentina) se puede seguir en vivo por ESPN y Star+, en lo que requiere ser clientes de un cableoperador o de la plataforma.

9.45 Bienvenidos a la cobertura de Manchester City - Manchester United

El gran clásico de Manchester define este sábado, desde las 11 (hora argentina), un título en Inglaterra: Manchester City y Manchester United juegan la final de la FA Cup, en Wembley. Es la primera vez en la historia de esa competición que se encuentran en el juego decisivo.