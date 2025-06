Manchester City quiere ser candidato a ganar el Mundial con la cultura del “hagan lo que quieran” de Guardiola

Por más que se trata de un Mundial, Pep Guardiola, DT de Manchester City, lo plantea diferente: “Estamos en un lugar increíble, por eso hacemos diferentes actividades juntos, a veces solos, solo para llegar frescos a los entrenamientos, sobre todo el día de los partidos. No queremos gastar energía durante los tres o cuatro días previos a los partidos, si no, con este calor y humedad será muy duro. Al terminar la temporada y reiniciarla, no perdimos la condición física... Se trata de mantenernos un poco, estar relajados, disfrutar, porque tenemos 11 meses por delante, partidos cada tres o cuatro días, por eso decidimos, yo decido: ‘Chicos, hagan lo que quieran’, y en el momento del partido estás bien, estás en forma...”

Y prosigue con su ‘filosofía’ a la hora de encarar este torneo: “Decidí que vamos a venir al Mundial a competir, a entrenar bien, pero el resto del día quiero relajarme por completo. Si quieren jugar al golf, ¡que jueguen al golf! Si quieren ir a la playa, ¡a la playa! Si quieren estar en la pileta, con sus familias, cuando podamos darles un día libre, ¡que sea un día libre! Si no, será muy difícil mentalmente".

La goleada conseguida ante Juventus por 5-2 este jueves y la clasificación a los octavos de final con puntaje perfecto en el grupo G (a la espera que se defina el próximo rival) reflejan la renovación que encara el DT catalán antes que la temporada europea comience con fuerza, con la mira en la Premier League y la Champions League 2025/26. ¡Y eso que arrancó con Haaland y Foden en el banco! Tijjani Reijnders fue una de las grandes figuras, también volvió a sumar minutos Rodri, el Balón de Oro que está regresando de una lesión, pero lo mejor fue un gran funcionamiento colectivo ante un equipo grande de Italia que lo redujo a su mínima expresión casi. Manchester City tuvo la posesión un 76%, generó más de 111 intentos de ataque, 24 remates (11 de ellos, al arco) y 5 goles, además de transformar en figura del conjunto rival a su arquero.

Pep Guardiola, DT de Manchester City, con Igor Tudor, entrenador de Juventus: ambos dando indicaciones en un partido frenético Sven Hoppe - dpa

Los equipos europeos están sufriendo el calor y la acumulación de partidos. Lo mencionaron desde que llegaron, lo siguen haciendo en cada conferencia de prensa. No se trata solo porque no están acostumbrados, sino porque encima los agarra en el final de la temporada. Para el hincha neutral, no hay nada mejor televisivamente hablando que luego de la Champions League venga un Mundial de Clubes, pero PSG estaba más pensando en festejar y en unas buenas vacaciones y no en seguir compitiendo en el más alto nivel. Sin embargo, casi que no tuvo ni tiempo de celebrar la gran victoria ante Inter (¡encima en la final se impuso 5-0!) que tuvo que debutar nada menos que ante Atlético de Madrid. Lo goleó por 4-0, es cierto, pero cuando los futbolistas (y hasta el propio Luis Enrique, ¿por qué no?) se imaginaban tomando sol en alguna playa caribeña, ahora tienen que redoblar presiones en la escala de la dificultad. Y si aflojan la marcha... no sólo estará en riesgo del prestigio conseguido sino también el del último campeón, que pretende confirmar que todo se debió a más “causalidades” que “casualidades”.

Algo parecido le sucede a Manchester City. El diluvio desatado sobre el final del primer tiempo de la victoria parcial ante Juventus por 2-1, una característica lluvia yanqui, pareció caer a pedido del “calor europeo”, como si tanta queja y sentimiento de asfixia necesitara de un bálsamo. Pero la realidad es que el clima no cambia la esencia de dos equipos que, cada uno a su manera, buscan mantenerse protagonistas.

Lo mejor del partido

La superioridad de Manchester City ya se hizo notoria en un primer tiempo en donde tuvo una posesión del 77% de la pelota y pateó 15 veces al arco defendido por Michele Di Gregorio. Se había puesto en ventaja con una buena definición de Jeremy Doku y volvió a ubicarse arriba por un blooper, un tanto en contra de Pierre Kalulu tras un centro desde la derecha de Matheus Nunes. En el medio, Teun Koopmeiners había conseguido la igualdad aprovechando una floja salida desde el fondo del arquero Ederson, como si ante tanta supremacía el City necesitaba aumentar sus propias dificultades. Todo se vio en 13 minutos, desde los 8 hasta los 25. Pero hubo más emociones, como la gran atajada en el último minuto de Di Gregorio a Marmoush.

Como al PSG, al Manchester City también le cayó incómodo este torneo, aunque si Guardiola lo pensara bien es una buena oportunidad para recuperar los primeros planos. Mientas prepara una reconstrucción y va probando alternativas, tiene a mano un certamen que le permita recuperar frescura ofensiva. Ya había vuelto Rodri como volante central luego de la lesión de rodilla que lo dejó afuera de las canchas durante 9 meses, pero eso también llevará su tiempo: rodaje, simetría, recuperación del ritmo futbolístico. Casi que tiene que empezar de nuevo, como todo el equipo de Manchester City.

Savinho asiste a Phil Foden para el cuarto gol de Manchester City ante Juventus MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si Igor Tudor, DT de Juventus, estaba preocupado en el entretiempo, más después de ver que Erling Haaland reemplazaría a Marmoush como 9 del City. Y el noruego tardó menos de 8 minutos en convertir, con un gol Palermeano, llevándose la pelota por delante (la quiso controlar, lo hizo mal y le salió el toque al gol) luego de una muy buena jugada de Tijjani Reijnders para la asistencia de Matheus Nunes.

Así como Guardiola se dio el lujo de guardar a Haaland, también lo hizo con Foden. El zurdo ingresó por Doku y convirtió un gol de Baby Fútbol en una acción en la que también participaron Haaland y Savinho. La tuvo que empujar a la red, en lo que fue el gol 12 del Manchester City en tres partidos. Pero el show tendría una obra maestra más, el tremendo golazo de Savinho de derecha y al ángulo superior izquierdo del arquero, desde afuera del área, son esas anotaciones que le dan más espectacularidad a la definición porque pegó en el travesaño, picó y se metió.

Jeremy Doku marca el 1-0 ante Juventus con un buen derechazo DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Nos reencontramos como equipo. El año pasado teníamos un gran plantel pero tuvimos muchas lesiones. Este es el camino. No es necesario hablar es necesario ver el fútbol, las imágenes. Vamos a buscar ser protagonistas. ¿Rodri? No hay equipo que eche de menos al mejor jugador del mundo. Lo extrañamos y ahora hay que gestionarle los minutos porque está ansioso, es lógico, pero hizo unos muy buenos 60 minutos", dijo al finalizar el partido en declaraciones a DAZN. Y agregó: ¿Ahora? A seguir... Entrenar bien y luego que la gente pasee, vaya a la playa, no se puede estar en las concentraciones aburridos".

Guardiola se seca el sudor de la frente pero aplaude con fuerza el juego de su equipo. Manchester City es uno de los tantos europeos que tratar de surfear la ola de calor del Mundial de Clubes. Pep lo tiene claro: mientras plantea una renovación, también puede pensar en ganar. ¿Por qué no?