Manchester City vs. Al Hilal, por el Mundial de Clubes 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Manchester City y Al Hilal se enfrentan este lunes en el marco de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. El ganador de este cruce avanzará a cuartos y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor del mano a mano entre Inter de Milán y Fluminense. El partido está programado para las 22 (hora argentina) en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de DAZN. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El combinado citizen, dirigido por Pep Guardiola, se metió entre los 16 mejores de la Copa del Mundo tras culminar en lo más alto del Grupo G con puntaje ideal, siendo el único de los 32 participantes de la primera ronda que ganó todos los partidos que disputó: 2 a 0 vs. Wydad Casablanca, 6 a 0 vs. Al Ain y 5 a 2 vs. Juventus.

El conjunto árabe, por su parte, avanzó de ronda al quedar segundo en la zona H por detrás de Real Madrid. Cosechó un total de cinco unidades tras una victoria frente a Pachuca por 2 a 0 y sendos empates ante Real Madrid por 1 a 1 y contra Salzburgo por 0 a 0. Es uno de los 10 invictos que siguen en carrera por el ansiado trofeo.

Al Hilal aún está invicto en el Mundial de Clubes 2025, pero apenas pudo ganar un partido MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Manchester City vs. Al Hilal: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Mundial de Clubes 2025.

Día : Lunes 30 de junio.

: Lunes 30 de junio. Hora : 22 (horario argentino).

: 22 (horario argentino). Estadio : Camping World Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos.

: Camping World Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos. Árbitro: A confirmar.

Manchester City vs. Al Hilal: cómo ver online

El encuentro se disputa este lunes en Orlando, Florida, Estados Unidos, y en la Argentina se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DAZN. Quienes tengan contratado el servicio del cableoperador DGO (de DirecTV), por su parte, podrán acceder a la señal televisiva de manera online. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DAZN.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a cuartos, en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.35 contra los 9.42 que se repagan por un hipotético triunfo de Al Hilal. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.92.