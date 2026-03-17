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Manchester City vs. Real Madrid, en vivo

Se disputan los desquites de la instancia eliminatoria; los ganadores serán los primeros que pasen a cuartos

Sporting de Lisboa remontó el 0-3 que sufrió en Noruega ante Bodo/Glimt y le gana 4 a 0 en el alargue
Sporting de Lisboa remontó el 0-3 que sufrió en Noruega ante Bodo/Glimt y le gana 4 a 0 en el alargueAna Brigida - AP

Lo dio vuelta

Sporting Lisboa derrota 4 a 0 a Bodo/Glimt y se está clasificando a los cuartos de final. En el primer minuto del alargue, Maximiliano Araújo marcó el cuarto tanto para los portugueses.

Todo listo en Manchester

Luego de la entrada en calor, los jugadores se metieron en los vestuarios. En breve se llevará a cabo el ingreso de los equipos, el saludo protocolar y el sorteo entre los capitanes.

Los futbolistas de Real Madrid durante la entrada en calor
Los futbolistas de Real Madrid durante la entrada en calorDave Thompson - AP

Al alargue

Luego de la goleada 3 a 0, Sporting de Lisboa le igualó la serie a Bodo/Glimt y jugarán los 30 minutos del alargue. En caso de persistir la igualdad, irán a los penales. El ganador de este cruce se medirá ante el que se quede con la llave entre Arsenal - Bayer Leverkusen.

Sporting Lisboa llevó la serie al alargue tras ganarle a Bodo/Glimt por 3 a 0
Sporting Lisboa llevó la serie al alargue tras ganarle a Bodo/Glimt por 3 a 0Ana Brigida - AP

Más argentinos

Enzo Fernández será titular en Chelsea, que recibe a PSG y deberá remontar el 5 a 2 que recibió en París. Alejandro Garnacho estará en el banco en el cuadro de Londres. Además, Bayer Leverkusen visita a Arsenal con Exequiel Palacios entre los iniciales y Ezequiel Fernández en el banco. Alemanes e ingleses empataron 1 a 1 en la ida.

Exequiel Palacios marca a Declan Rice, en el duelo de ida
Exequiel Palacios marca a Declan Rice, en el duelo de ida UWE KRAFT - AFP

¡Serie empatada!

Tras una revisión en el VAR por una mano en el área. Sporting Lisboa contó con un penal a favor y a los 32 minutos puso el 3 a 0 para igualar la serie. Por ahora, al alargue.

Sporting Lisboa muy cerca

A los 16 de la segunda parte, el equipo portugués volvió a descontar. Pedro Gonçalves marcó el 2 a 0 contra Bodo/Glimt y los locales están a un gol de igualar la serie.

Formaciones confirmadas en Manchester

Los madrileños van con: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen y Fran García; Valverde, Thcouameni, Thiago; Brahím, Guller y Vinicius. El argentino Franco Mastantuono estará en el banco de suplentes.

Los ingleses formarán con: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias y Ait-Nouri; Bernardo Silva y Reijnders; Cherki, Haaland y Doku.

Lo gana Sporting, pero no le alcanza

En el primero de los choques de vuelta de los octavos de final, Sporting Lisboa derrota en su estadio por 1 a 0 al sorprendente Bodo/Glimt. Sin embargo, los portugueses deben revertir el 0-3 recibidos en Noruega la semana pasada. Vale destacar que en el caso de que la serie quede igualada, habrá alargue. De persistir el empate, se definirá por penales. Quien se imponga en este cruce, su rival en cuartos saldrá del ganador de Arsenal ante Bayer Leverkusen.

Cómo ver online los partidos

Los partidos pueden seguirse por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

  • 14.45 Sporting Lisboa vs. Bodø/Glimt. Los octavos de final, partido de vuelta. Fox Sports 2
  • 17 Arsenal vs. Bayer Leverkusen. Los octavos de final, partido de vuelta. ESPN 2
  • 17 Chelsea vs. PSG. Los octavos de final, partido de vuelta. Fox Sports
  • 17 Manchester City vs. Real Madrid. Los octavos de final, partido de vuelta. ESPN

Bienvenidos a la cobertura al instante de los 8vos de final

Comenzamos el seguimiento de los primeros cuatro encuentros de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los ganadores de estas series se clasificarán a los cuartos de final la competencia continental.

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