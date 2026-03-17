Manchester City vs. Real Madrid, en vivo
Se disputan los desquites de la instancia eliminatoria; los ganadores serán los primeros que pasen a cuartos
Lo dio vuelta
Sporting Lisboa derrota 4 a 0 a Bodo/Glimt y se está clasificando a los cuartos de final. En el primer minuto del alargue, Maximiliano Araújo marcó el cuarto tanto para los portugueses.
Todo listo en Manchester
Luego de la entrada en calor, los jugadores se metieron en los vestuarios. En breve se llevará a cabo el ingreso de los equipos, el saludo protocolar y el sorteo entre los capitanes.
Al alargue
Luego de la goleada 3 a 0, Sporting de Lisboa le igualó la serie a Bodo/Glimt y jugarán los 30 minutos del alargue. En caso de persistir la igualdad, irán a los penales. El ganador de este cruce se medirá ante el que se quede con la llave entre Arsenal - Bayer Leverkusen.
Más argentinos
Enzo Fernández será titular en Chelsea, que recibe a PSG y deberá remontar el 5 a 2 que recibió en París. Alejandro Garnacho estará en el banco en el cuadro de Londres. Además, Bayer Leverkusen visita a Arsenal con Exequiel Palacios entre los iniciales y Ezequiel Fernández en el banco. Alemanes e ingleses empataron 1 a 1 en la ida.
¡Serie empatada!
Tras una revisión en el VAR por una mano en el área. Sporting Lisboa contó con un penal a favor y a los 32 minutos puso el 3 a 0 para igualar la serie. Por ahora, al alargue.
¡¡¡LUIS SUÁREZ NO FALLÓ Y SPORTING CP EMPATA LA SERIE 3-3 ANTE BODO/GLIMT EN LISBOA!!!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026
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Sporting Lisboa muy cerca
A los 16 de la segunda parte, el equipo portugués volvió a descontar. Pedro Gonçalves marcó el 2 a 0 contra Bodo/Glimt y los locales están a un gol de igualar la serie.
¿Y SI, SÍ? Asistencia de Luis Suárez para que Pedro Goncalves solo la tenga que empujar en el 2-3 global de Sporting CP vs. Bodo/Glimt.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026
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Formaciones confirmadas en Manchester
Los madrileños van con: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen y Fran García; Valverde, Thcouameni, Thiago; Brahím, Guller y Vinicius. El argentino Franco Mastantuono estará en el banco de suplentes.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 17, 2026
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Los ingleses formarán con: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias y Ait-Nouri; Bernardo Silva y Reijnders; Cherki, Haaland y Doku.
Así sale el equipo ante Real Madrid 🚨 pic.twitter.com/EB2dLOUcQn— Manchester City (@ManCityES) March 17, 2026
Lo gana Sporting, pero no le alcanza
En el primero de los choques de vuelta de los octavos de final, Sporting Lisboa derrota en su estadio por 1 a 0 al sorprendente Bodo/Glimt. Sin embargo, los portugueses deben revertir el 0-3 recibidos en Noruega la semana pasada. Vale destacar que en el caso de que la serie quede igualada, habrá alargue. De persistir el empate, se definirá por penales. Quien se imponga en este cruce, su rival en cuartos saldrá del ganador de Arsenal ante Bayer Leverkusen.
¡¡SUEÑA CON LA REMONTADA!! Inácio ganó de cabeza y anotó el 1-0 (1-3 global) de Sporting CP vs. Bodo/Glimt.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026
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Cómo ver online los partidos
Los partidos pueden seguirse por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
- 14.45 Sporting Lisboa vs. Bodø/Glimt. Los octavos de final, partido de vuelta. Fox Sports 2
- 17 Arsenal vs. Bayer Leverkusen. Los octavos de final, partido de vuelta. ESPN 2
- 17 Chelsea vs. PSG. Los octavos de final, partido de vuelta. Fox Sports
- 17 Manchester City vs. Real Madrid. Los octavos de final, partido de vuelta. ESPN
Bienvenidos a la cobertura al instante de los 8vos de final
Comenzamos el seguimiento de los primeros cuatro encuentros de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los ganadores de estas series se clasificarán a los cuartos de final la competencia continental.
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