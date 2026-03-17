Manchester City vs. Real Madrid, en vivo

Los madrileños van con: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen y Fran García; Valverde, Thcouameni, Thiago; Brahím, Guller y Vinicius. El argentino Franco Mastantuono estará en el banco de suplentes.

Los ingleses formarán con: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias y Ait-Nouri; Bernardo Silva y Reijnders; Cherki, Haaland y Doku.