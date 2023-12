escuchar

Inmerso en una mala racha en la Premier League que mermó sus opciones de repetir título, el Manchester City se mide este martes con el Urawa Red japonés por las semifinales del Mundial de Clubes, una competición que los Citizens quieren conquistar para regalarse una alegría navideña.

El vencedor del duelo en el estadio King Abdullah Sports City (a las 15 de la Argentina) peleará por el cetro mundial con Fluminense, el campeón de la Copa Libertadores, que derrotó este lunes por 2-0 al campeón africano, el Al-Ahly.

“Sabemos lo complicado que es ganar esta competición, porque tenés que haber hecho algo extraordinario en el pasado”, afirmó Guardiola en la conferencia de prensa. “Es difícil ganarla y los jugadores lo saben. Por eso queremos jugar bien”, añadió el entrenador catalán.

Pep Guardiola, el entrenador del City Robbie Jay Barratt - AMA - Getty Images Europe

Pero el torneo que reúne a los campeones de las seis confederaciones mundiales y al representante del país organizador, que se disputa en Yeda (Arabia Saudita), pasó de ser visto en el seno del City como una oportunidad ilusionante de “cerrar el círculo” de una temporada triunfal a suponer una inoportuna distracción que puede, eso sí, inyectar al elenco de estrellas de Pep Guardiola una dosis de optimismo para los demás frentes que tiene abiertos.

Porque con una victoria en los seis últimos partidos en la Premier League, los ‘Sky Blues’ han dado un paso atrás en sus aspiraciones de conquistar una cuarta -inédita- liga inglesa consecutiva. Los ‘Citizens’ están a cinco puntos del líder Arsenal, y a cuatro de Liverpool y Aston Villa. “Sería mejor tener una semana para recuperar, pero no tenemos opción”, lamentó Guardiola.

Julián Alvarez y la pelota, en Arabia Saudita Khalid Alhaj/MB Media - Getty Images Europe

En cualquier caso, cerrará su año más exitoso con una vitrina a rebosar de metales con la liga inglesa, la FA Cup, su primera Champions y la Supercopa de Europa. En caso de lograr el título, el Manchester City se convertiría en el cuarto equipo inglés en inscribir su nombre en el palmarés del torneo, junto al Manchester United, Chelsea y Liverpool. Ese es el deseo, principalmente, de Julián Álvarez, un año después de conquistar otro Mundial, el de Qatar. El delantero se mostró feliz en los entrenamientos, a pura risa, en las horas previas a la presentación.

En Champions, el Manchester City está ofreciendo una cara muy distinta, con pleno de victorias en la etapa de grupos, y un asequible enfrentamiento en octavos ante el Copenhague danés. Un rival de una entidad no muy lejana a la del Urawa Red Diamonds, que se ganó el derecho a competir en el Mundial tras conquistar la Champions de la AFC.

la habitual conferencia de prensa de Pep Guardiola X @ManCityES

El equipo de Saitama, dirigido por el polaco Maciej Skorza y con el español Joan Miret como entrenador de arqueros, fue el primero de los siete participantes en sellar su clasificación para el torneo, en el mes de febrero, y vive su tercera presencia en el “Mundialito”, con un tercer puesto en 2007 como mejor resultado. En cuartos se impuso por la mínima ante Club León, de México. -

“Es otro reto, otro partido para nosotros para reaccionar y demostrar lo buenos que somos, y eso es lo bueno del fútbol, siempre hay otro partido”, declaró sobre el Mundialito el defensor Rico Lewis tras el último decepcionante empate ante Crystal Palace.

“Necesitamos mostrar y demostrar a todo el mundo, y lo más importante a nosotros mismos, que podemos tener los resultados que merecemos”.

Todo apunta a que Guardiola deberá hacer frente a la baja, al menos para la semifinal, de su delantero estrello estrella, el noruego Erling Haaland, con problemas físicos en el pie, y que cederá la responsabilidad del gol al campeón del mundo argentino, Julián .

Tampoco parece probable la presencia en el once inicial del centrocampista belga Kevin De Bruyne, a pesar de que se halla de regreso a los entrenamientos tras varios meses lesionado. “Estamos motivados por estar aquí y jugar esta competición. La mayoría de nosotros no la ganó y el club no lo hizo nunca”, subrayó Bernardo Silva.

Probables formaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic; Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish; Julian Álvarez. DT: Pep Guardiola

Urawa Red: Shusaku Nishikawa; Takahiro Sekine, Alexander Scholz, Marius Hoibraten, Takahiro Akimoto; Atsuki Ito, Ken Iwao; Tomoaki Okubo, Kaito Yasui, Yoshio Koizumi; Jose Kante. DT: Maciej Skorza

Mateo Kovacic y Erling Haaland le protestan al árbitro Simon Hooper durante el partido de Premier League entre Manchester City y Tottenham; por estos reclamos el City debió pagar una multa DARREN STAPLES - AFP

Una multa de 151.000 dólares

El Manchester City recibió este lunes una multa de 120.000 libras (151.000 dólares) por la actitud de sus jugadores en el empate 3-3 frente al Tottenham, el 3 de diciembre en un partido de la Premier League, según informó un cable de la agencia AFP.

Varios jugadores del City se precipitaron sobre el árbitro Simon Hooper al final del partido, reprochándole con vehemencia no aplicar la ley de la ventaja y haber señalado falta sobre Erling Haaland cuando el noruego ya se había levantado del suelo y puesto un preciso pase en profundidad a Jack Grealish. El goleador noruego se abalanzó furioso contra el árbitro y tras el duelo publicó en las redes sociales un vídeo de la acción polémica acompañado de la mención WTF (‘What the fuck’, en inglés; ‘Qué mierda es esta’, en español). ”Está un poco decepcionado. Incluso el árbitro, si hubiera jugado hoy para el Manchester City lo estaría”, dijo el técnico Guardiola, añadiendo que a él también le había sorprendido la decisión de Cooper.

LA NACION