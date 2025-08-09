Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League

Manchester United jugó este sábado su quinto y último amistoso de una pretemporada en la que terminó invicto. En Old Trafford, los Diablos Rojos le ganaron por penales a Fiorentina, tras empatar 1-1, pero lo que más entusiasmó a los hinchas del equipo inglés fue ver juntos antes del partido a los tres delanteros que incorporó para una temporada en la que no tendrá competencia internacional. Manchester United se juega a todo o nada y para ello gastó más de 200 millones en un tridente ataque con el que espera recuperar los tiempos de gloria.

Tras terminar 15° en la Premier League pasada, en lo que fue su peor campaña en la máxima categoría de la liga inglesa en 51 años, y perder la final de la Europa League ante Tottenham, en United utilizaron el verano europeo para la reconstrucción. Eso incluye al trío ofensivo que renueva las ilusiones, luego de haber cerrado hoy mismo la incorporación de Benjamin Sesko, en una operación por unos 85 millones de euros.

El esloveno, que jugaba en el Leipzig, de Alemania, estuvo en el campo de juego y no participó del encuentro, pero posó con su nueva camiseta, ante un estadio colmado, junto al brasileño Matheus Cunha, procedente del Wolverhampton, por unos 72 millones de euros, y al franco-camerunés Bryan Mbeumo, que llegó desde el Brentford, por 75 millones de esa moneda, más otros siete en bonificaciones variables. En ellos tres están enfocadas las esperanzas de los Reds para el ataque.

El portugués Rúben Amorim quiere darle a la ofensiva un lavado de cara total, lo que relega todavía más a un Alejandro Garnacho que busca a otro equipo europeo en el cual tener continuidad y sentirse más mimado. Ahora, otros jóvenes tienen la prioridad.

Sesko, de 22 años, firmó un contrato hasta 2030 con el United que incluye cláusulas adicionales al pase. “La historia del Manchester United es muy especial, pero lo que realmente me entusiasma es el futuro. Cuando hablamos del proyecto, quedó claro que todo está preparado para que este equipo siga creciendo y vuelva a competir pronto por los trofeos más importantes”, señaló el centro delantero.

“Desde el momento en que llegué, pude sentir la energía positiva y el ambiente familiar que creó el club. Es el lugar perfecto para alcanzar mi máximo nivel y cumplir todas mis ambiciones. Estoy impaciente por empezar a aprender de Rúben y a conectar con mis compañeros para lograr el éxito del que todos sabemos que somos capaces juntos”, agregó.

El esloveno estuvo durante mucho tiempo en el radar de los Reds. Desde los tiempos en los que dejó el Domzale de su país para ir al Red Bull Salzburgo en 2019. Sesko anotó 21 goles contando todas las competiciones la temporada pasada. Newcastle hizo el primer movimiento para llevárselo, pero el jugador eligió al United, que debutará en la Premier League recibiendo a Arsenal el domingo 17, el otro fin de semana.

Benjamin Sesko fue presentado por Manchester United en Old Trafford, antes del amistoso con Fiorentina del que no participó

El director de fútbol del United, Jason Wilcox, explicó que Sesko posee “una rara combinación de velocidad electrizante y capacidad para dominar físicamente a los defensas”. Y subrayó: “Eso lo convierte en uno de los jóvenes talentos más excepcionales del fútbol mundial. Seguimos de cerca la carrera de Benjamin; todos nuestros análisis de datos e investigaciones concluyeron que posee las cualidades y la personalidad necesarias para prosperar en el Manchester United, en un entorno perfecto para ayudarlo a alcanzar su potencial de clase mundial”.

Sesko siguió el partido desde cerca, mientras fueron titulares Cunha -convirtió en los penales- y Mbeumo -reemplazado a 15 mimutos del final- en la delantera junto a Mason Mount, luego suplantado por el mediocampista uruguayo Manuel Ugarte. “El deseo que han mostrado todos nuestros nuevos fichajes de unirse al club este verano pone de relieve el atractivo y la talla de Manchester United mientras seguimos construyendo y desarrollando un equipo capaz de luchar por los máximos honores”, concluyó Wilcox.

Matheus Cunha lucha por la pelota con Eddy Nda Konan Kouadio, de Fiorentina, en el amistoso en Old Trafford

Cunha, de 26 años, ya había acordado su llegada en junio pasado, con un vínculo hasta 2030 con opción a un año adicional. “Desde que era un niño en Brasil veía la Premier League en la televisión de la casa de mi madre y el United era mi equipo inglés favorito. Siempre había soñado con ponerme esta camiseta”, recordó quien se unió al plantel desde el inicio de la pretemporada.

Bryan Mbeumo ya formó parte de la pretemporada de Manchester United tras su gran paso por el Brentford

Mbeumo, de 25, dejó una huella imborrable en Brentford, donde se convirtió en el máximo referente en goles y asistencias. Imprevisible, rápido, de buen manejo de la pelota y sangre fría para definir, en 136 partidos con el club inglés anotó 42 tantos y dio 28 asistencias. En la temporada 2024/25 celebró 27 goles, convirtiéndose en el segundo jugador de ese equipo en superar los 20 gritos en una temporada de la Premier League, después de Ivan Toneyen la 2022/23.

Manchester United sueña con que esta renovación para jugar por delante de Amad Diallo, Bruno Fernandes y Casemiro pueda ser el punto de partida para la reinvención de un equipo que apenas marcó 44 goles en la última Premier League y necesita recobrar la contundencia y el protagonismo cedido.