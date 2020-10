Riquelme y Pellegrini, durante una conferencia de prensa en Villarreal Fuente: AFP - Crédito: -JOSE JORDAN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 20:01

En 2006, todo era alegría en Villarreal. Manuel Pellegrini había logrado conformar un gran equipo, en el que Juan Román Riquelme brillaba y se lucía. El Submarino Amarillo era la sensación de la Liga de España y sorprendía a Europa llegando hasta las semifinales de la Champions League.

Pero de pronto, todo voló por los aires. El volante fue eyectado del club (jugó seis meses a préstamo en Boca y ya no regresó al Viejo Continente) y el proyecto se fue derrumbando como un castillo de naipes.

A 14 años de aquella situación, Pellegrini confesó detalles inéditos de esos días, en el adelanto de una extensa entrevista que le concedió a Jorge Valdano para su programa Universo Valdano, que se estrenará este miércoles.

"La ruptura con Riquelme me dolió muchísimo. Era un jugador irreemplazable por la visión que tenía de juego y por cómo influía en el equipo. Cuando estaba realmente comprometido era enorme", sentenció el actual entrenador de Betis, en diálogo con el campeón del mundo en México 86.

Riquelme y Pellegrini, cuando todo era alegría en Villarreal Fuente: Archivo

Además, el chileno contó cómo fue la conversación que tuvo con Fernando Puig Alonso, quien todavía es presidente del club amarillo, en la que puso su continuidad a disposición con la intención de que el volante continuara en el club.

"'Presidente, si usted quiere, me voy. Y Román se queda, no hay ningún problema'. Entonces, al día siguiente, finiquitó con Román y lo vendió a Boca y me dijo: 'Aquí en la institución mando yo. En el momento que un jugador mande más que el presidente, mi club se acaba'", relató el DT.

En el anticipo del programa Universo Valdano, Pellegrini agrega: "Con Juan Román vivimos una época inolvidable en Villarreal, que será difícil que ese club lo pueda repetir. Fue siempre un gran jugador, pero quizás en ese momento un poquito la falta de madurez no le permitió seguir en Europa. Yo como técnico tuve que tomar la medida que creía que era mejor para la institución, pero siempre lamenté mucho no haber podido arreglar la situación con él", agregó.

La entrevista completa se estrenará este miércoles a las 22 (hora española) en el canal exclusivo de deportes de Movistar+.

Conforme a los criterios de Más información