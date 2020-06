Matías Morla con Diego Maradona; el abogado fue contundente con su mensaje sobre la propuesta de Gimnasia Fuente: Archivo - Crédito: @MatiasMorlaAb

El presidente de Gimnasia y Esgrima , Gabriel Pellegrino , se había mostrado optimista con la posibilidad de renovar el contrato de Diego Maradona como entrenador del Lobo . Sin embargo, el panorama se complicó bastante, sobre todo luego del explosivo mensaje en las redes sociales que envió Matías Morla , abogado del ex capitán y DT de la selección argentina.

"Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego, no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia", destacó Morla.

Pellegrino le ofreció a Maradona renovar el vínculo que vence en agosto próximo y continuar como entrenador de Gimnasia hasta diciembre de 2021. Sin embargo, trascendió que no hubo conformidad de parte del director técnico y su entorno, con las cifras o alguna de las condiciones propuestas.

En declaraciones a la radio La Redonda, Pellegrino fue concreto sobre la situación: "El problema no es Diego, sino el entorno que lo maneja. Tiene un grupo de gente que no permite que hablemos con él. Pretendían un aumento de salario que no podemos asumir. A Maradona es a quien menos le importa el dinero, (pero) hay un entorno que tiene otro interés económico".

Maradona y Gabriel Pellegrino, DT de Gimnasia Fuente: AFP - Crédito: Alejandro Pagni

La idea de Pellegrino era resolver esta situación antes del miércoles, fecha en la que se celebrará otro cumpleaños de Gimnasia, pero por el momento las condiciones parecen estar lejanas, y falta conocer la palabra de Maradona, que también está atento a cómo quedará el plantel, con la posibilidad de varias bajas y salidas por el contexto económico que dejará la pandemia.