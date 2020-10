Maradona: el sorprendente deseo que reveló en una entrevista con France Football Crédito: Tapa France Football

La propia publicación lo reconoce: Diego Maradona ha sido esquivo a concederle entrevistas a France Football a lo largo de su carrera, pese a a ser una de las referencias de siempre en el periodismo deportivo mundial. Sin embargo, el tiempo curó diferencias y la revista francesa anticipa ahora al crack como tapa, a propósito de su cumpleaños Nº 60 el viernes próximo.

"Diego es grande", dice en la portada, y suma una de las frases más llamativas del reportaje: "Sueño con poder marcar otro gol contra los ingleses, ¡esta vez con la mano derecha!", en referencia al legendario partido de los cuartos de final de México '86, cuando Argentina venció a Inglaterra por 2 a 1.

Además, se anticipa una anécdota que Maradona contó acerca de un pase frustrado al fútbol francés: "Los dirigentes de Marsella se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron doblar mi salario. Estaba jugando en Nápoli en ese momento y el presidente (Corrado) Ferlaino me dijo que si ganábamos la Copa de Europa (la Copa de la UEFA ganada contra Stuttgart), me dejaría ir". "Bernard Tapie (entonces presidente de Olympique) y Michel Hidalgo (su mánager deportivo) incluso vinieron a verme hasta Italia para hacerme una propuesta y para que lo discutiéramos todos juntos. Una vez que regresé a Nápoles (la reunión tuvo lugar en Milán), le dije a Ferlaino: 'Gracias presidente por todos estos hermosos años, me voy'. En ese momento, comenzó a hacerse el tonto, como si no entendiera, y retrocedió. Fin de la historia".

Además, habló de los mejores jugadores del mundo de la actualidad: "Messi y Cristiano (Ronaldo), Cristiano y Messi. Para mí, estos dos están muy por encima de los demás. No veo a nadie acercándose a ellos. Ni uno solo logra la mitad de lo que hacen".

Mientras tanto, en la víspera de su cumpleaños, la Copa Liga Profesional de Fútbol programó su primer partido para este viernes próximo a las 19, en el bosque platense. Además de una celebración del regreso del fútbol local después de siete meses, el encuentro entre Gimnasia y Patronato será una manera de festejar el cumpleaños número 60 del entrenador del Lobo, Diego Maradona.

La confección del fixture, definida el viernes pasado, dispuso que Talleres reciba el mismo día, 30 de octubre, a Newell's desde las 21.10. Por el protocolo sanitario, todos los partidos se desarrollarán sin público en los estadios. Boca y River debutarán el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre, respectivamente.

