Maradona, Nápoles y "ultras": la cultura del aguante 'alla italiana' en Netflix

"Ultras", la nueva película de Netflix sobre el submundo de los barrabravas en Italia. Crédito: Twitter @DenisLaFunk_

2 de abril de 2020

"El aguante es una categoría polisémica que conjuga diferentes significados y provoca distancias y distinciones entre los espectadores. Para estos hinchas, las acciones violentas (...) son acciones legítimas, deseadas y buscadas que funcionan como signos de reconocimiento y distinción. (...) Para las hinchadas, el aguante funciona como un sistema de honra y prestigio vinculado indefectiblemente a los enfrentamientos físicos". Así definen a la cultura del aguante los autores Pablo Alabarces, José Garriga Zucal y María Verónica Moreira en su texto "El aguante y las hinchadas argentinas: una relación violenta" . Pues bien: todo esto podría ser traspolable a lo que sucede con los barrabravas de fútbol italianos, conocidos como Ultras , los cuales son retratados en la película de Netflix que lleva el mismo nombre, estrenada en marzo de 2020.

Aunque muestra hechos ficcionales, la historia podría haber sido también un documental. El protagonista es Sandro (Aniello Arena), líder de los Apaches , la barra brava del Nápoles, reino de Diego Maradona (hay un guiño para los fanáticos del Pelusa en el comienzo del film). En un momento de introspección, este veterano de mil batallas empieza a cuestionarse el curso de su vida y desea alejarse (aunque no tanto) de aquello que lo constituye como persona. En el mejor fragmento de la película, Sandro les dice a sus compañeros de aventura: "Un ultra sólo no vale nada. Sí, sólo no soy nada . Cuando estoy con ustedes es cuando realmente me siento un Apache. Esa es la diferencia. El grupo" .

Retratada en un presente indefinido, el protagonista de la película tiene ahora la misión de alejar a un joven ultra de la tragedia que ya forma parte de su vida. Casi como en una relación de padre e hijo, Angelo (Ciro Nacca) parece encontrar en Sandro las mismas preguntas que a él lo atraviesan.

Situada en la bellísima pero siempre relegada Nápoles, la rivalidad de esta región con el norte del país y con la ciudad de Roma no podía quedar exenta de ser tratada en el filme. "Tuvimos muchas reuniones para decidir para evitar que nos usaran. Para evitar ser etiquetados. ¿Y qué hicieron hoy? ¿Qué? Tiraron todo a la basura" , nos hace entender Sandro en otro fragmento de la memorable escena. "Aquí hay personas que han dado su sangre por 30 años. Dieron sus vidas, su cuerpo y su alma. Porque creyeron en eso como creen en la madre de Dios", finaliza su discurso Aniello, por si todavía teníamos alguna duda de que ser un ultra , no es ni siquiera una forma de vida, sino un destino inevitable.