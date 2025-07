Maravilla Martínez firmó una cláusula de salida récord con Racing: 122.000.000 de euros

Con la mano derecha, ésa en la que perdió la movilidad normal por un grave accidente cuando trabajaba como recolector de residuos, Adrián Martínez firmó un contrato histórico para Racing y el fútbol argentino: con una cláusula de salida fijada en 122.000.000 de euros, la más elevada de todos los tiempos en el mercado doméstico, extendió hasta diciembre de 2028 su vínculo con la Academia. En un año y medio con la camiseta celeste y blanca, el delantero marcó 46 goles en 72 partidos, fue el máximo artillero de la Copa Sudamericana 2024, brilló para levantar la Recopa 2025 y continuará en el plantel dirigido por Gustavo Costas, cuyo sueño enorme es obtener la Copa Libertadores.

“Racing te quiere socio”, el lema de la campaña que se propone ampliar la masa societaria, estaba grabado en la lapicera utilizada para firmar por Maravilla Martínez, que ya no tiene como socio futbolístico a Maximiliano Salas, de estruendosa salida –vía cláusula de rescisión– a River. La conflictiva partida del ahora jugador millonario dejó sensaciones negativas en Avellaneda, donde el acuerdo con Martínez cortó de raíz el rumor que daba cuenta de un supuesto interés de Marcelo Gallardo por sumarlo en este mercado.

La continuidad del goleador de la Academia, que el 7 de julio cumplió 33 años, supone un alivio y una alegría para las partes que integran el club, como también una reacción de la dirigencia. Hace dos semanas, cuando Salas desechó el nuevo contrato que había acordado firmar para seguir en el equipo, el presidente, Diego Milito, había sufrido su primer gran revés desde que ganó la elección en diciembre de 2024.

Cómo empezó / Cómo va pic.twitter.com/FkDYjqLpO4 — Racing Club (@RacingClub) July 15, 2025

Maravilla ya era amado por los hinchas, pero la rúbrica del nuevo nexo suma otro capítulo al idilio con el público y potencia el lazo sentimental. La historia de película del jugador surgido de Defensores Unidos de Zárate, que se inició en el fútbol a los 23 años, sin formación en divisiones juveniles, puede cerrarse con la camiseta de la Academia. “La intención es que Adrián se retire en Racing. Es fundamental para nosotros”, confió para LA NACION una alta fuente de la dirigencia académica. Para diciembre de 2028, la fecha fijada para la expiración del contrato, Maravilla tendrá 36 años, casi 36 y medio.

Es el delantero de mejor promedio de goles en Racing en el siglo XXI (0,64 por encuentro), con el valor superlativo de haber anotado 17 veces el del 1-0. Sus conquistas se distribuyeron en 34 partidos: 33 terminaron en victorias de la Academia y uno en derrota. E incluso, en aquella caída (4-2 contra Boca, en el primer semestre de 2024) el tanto de Adrián estableció un transitorio 2-1 en favor de su equipo. Como si fuera poco, este año Martínez alcanzó a Norberto Raffo como el máximo anotador del club en el nivel internacional, con 15 tantos (10 en la Copa Sudamericana 2024, 4 en la actual Libertadores y uno por la Recopa 2025).

Los goles de Maravilla Martínez en 2024

Además de fijar estadísticas impactantes en cualquier cancha, Maravilla cautivó y conquistó a los hinchas con su historia de superación, que incluyó un paso por la cárcel durante siete meses (en 2014), hasta que se comprobó su inocencia en una causa en la que lo acusaban de haber quemado la casa de quien había baleado a su hermano. Privado de la libertad potenció su conexión con Dios, al que refiere en entrevistas y tras sus goles con mensajes en remeras que lleva debajo de la camiseta. Su influencia llegó a las cuentas de redes sociales del club, que acompañan fotos del goleador y del plantel con citas bíblicas que él mismo recomienda.

“Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios”, fue el mensaje que posteó Racing en todas sus cuentas como primer guiño a la confirmación de la firma de la continuidad de Martínez, que en junio fue consultado –en ESPN– sobre versiones que lo ponían en la órbita de River y Gallardo. “Más allá de lo que se habla, estoy contento en Racing. Estoy agradecido, porque he avanzado futbolísticamente. Me he hecho conocido gracias a Racing, gracias al plantel. A Gustavo [Costas], también, que me da la posibilidad”.

"𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑜𝑠𝑜𝑠, 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎́𝑛 𝑚𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑎. 𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑧𝑜́𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑜, 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎́𝑛 𝑎 𝐷𝑖𝑜𝑠”.



𝗠𝗮𝘁𝗲𝗼 𝟱, 𝟳-𝟴 🛐 pic.twitter.com/6YS1GSBvdi — Racing Club (@RacingClub) July 15, 2025

“Muchas veces se habló sobre River porque decían que yo era hincha. Justo fui al programa de Mirtha [Legrand] y me preguntó por lo mismo... ¡Y se armó un q...! Pero yo realmente nunca fui fanático de River, nunca fui a la cancha, no miro los partidos, nada. Es más, estamos encariñándonos mucho Racing y yo. Creo que a futuro, si sigo acá, voy a terminar hinchando para Racing con toda mi familia”, comentó en aquella entrevista el ex futbolista Instituto, que este martes selló esa gratitud con un contrato histórico.

La cifra de 122.000.000 de euros tiene hasta una connotación especial en clave política en la disputa entre Racing y River abierta durante este mercado. Con una antigua foto de Sebastián Saja (ex arquero y actual director deportivo del club) y Milito, cuyos números eran el 1 y el 22, respectivamente, la Academia planteó: “Para los que andaban preguntando de cuánto era la cláusula”. Stéfano Di Carlo, secretario general y potencialmente próximo presidente de River, había cruzado a Milito por el Salasgate, luego de que el mandamás académico acusara a los directivos millonarios de “no tener códigos” por haber ejecutado la cláusula de salida de Salas. “Tenemos un club con una economía cuatro veces más grande que la de ellos”, había expuesto el dirigente riverplatense.

Para los que andaban preguntando de cuánto era la cláusula 😏 pic.twitter.com/f2XAQKy4vP — Racing Club (@RacingClub) July 15, 2025

La nueva cláusula de Maravilla es inalcanzable incluso para la acaudalada economía del club que tiene como director técnico y emblema a Gallardo, cuyo deseo de contar con Martínez quedó archivado. Mientras tanto, en Racing, anhelan que Maravilla siga con su cosecha goleadora, abra nuevos capítulos por incorporar a un archivo glorioso.