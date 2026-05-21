Marcelo Bielsa confirmó que dejará la selección uruguaya después del Mundial

Marcelo Bielsa le puso fecha de cierre a su etapa al frente de Uruguay. En una exposición organizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el Antel Arena, el entrenador argentino dejó en claro que su ciclo terminará después del Mundial de 2026. “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”, expresó frente a dirigentes, entrenadores y representantes del fútbol uruguayo, en una frase que disipó cualquier duda sobre su continuidad.

La declaración apareció en una jornada dedicada a explicar las bases metodológicas de su proyecto de selección. Bielsa habló de procesos formativos, estructuras de trabajo y planificación deportiva, aunque uno de los momentos más resonantes llegó cuando se refirió a su futuro y a la dimensión que tiene para él participar de una Copa del Mundo.

“Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo”, sostuvo el rosarino, que afrontará en Estados Unidos, México y Canadá el tercer Mundial de su carrera como entrenador, después de las experiencias con la Argentina en 2002 y Chile en 2010.

— “NUESTRO TRABAJO CULMINA CON LA COPA DEL MUNDO”



— “VOY A AGRADECER TODA LA VIDA A URUGUAY QUE ME HAYA PERMITIDO DISFRUTAR DE UNA COMPETENCIA COMO EL MUNDIAL”



Marcelo Bielsa en el evento organizado por la AUF en el Antel Arena. pic.twitter.com/dCvWAdoq1g — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) May 21, 2026

Lejos de la rigidez discursiva que muchas veces caracteriza sus apariciones públicas, Bielsa mostró un tono más emocional cuando habló de su vínculo con Uruguay. “Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial”, afirmó, en una señal del grado de identificación que construyó con el seleccionado desde su llegada, en mayo de 2023.

Las palabras del técnico ratifican que todo el proyecto deportivo quedó enfocado en la participación mundialista y que no existe, al menos por ahora, una planificación posterior. El contrato de Bielsa con la AUF finaliza una vez concluida la Copa del Mundo, una situación sobre la que también se había pronunciado horas antes el presidente de la federación, Ignacio Alonso.

“Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él. Obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya”, comentó Alonso al referirse a la continuidad del entrenador.

Incluso habló de que existieron conversaciones informales sobre la posibilidad de extender el vínculo hacia el Mundial de 2030, que tendrá partidos inaugurales en la Argentina, Uruguay y Paraguay. “Cuando firmamos el vínculo apostamos a un período. En algún momento conversamos del proyecto Mundial 2030, le interesó, pero decidimos enfocarnos ciento por ciento en el futuro cercano”, señaló el titular de la AUF. Tras las palabras del Loco, esta opción queda descartada.

Marcelo Bielsa durante el evento de la AUF X.com

Desde su llegada, Bielsa modificó la dinámica competitiva de Uruguay y construyó una selección con una identidad marcada. Bajo su conducción, la Celeste recuperó protagonismo internacional, consiguió victorias resonantes en las eliminatorias sudamericanas, como ante la Argentina por 2-0 en la Bombonera, y consolidó una renovación generacional que mezcló futbolistas históricos con nuevos talentos.

El ciclo de Bielsa, de todos modos, también atravesó momentos de fuerte tensión. A fines del año pasado, el entrenador quedó en el centro de una controversia luego de las declaraciones públicas de Luis Suárez, quien cuestionó algunos métodos de conducción y describió un desgaste en la convivencia interna del plantel. El histórico delantero habló de una relación distante entre el cuerpo técnico y varios referentes, mencionó situaciones incómodas en el día a día de la concentración y aseguró que algunos futbolistas habían llegado a “explotar” emocionalmente durante el proceso.

Las críticas expusieron diferencias dentro de la selección y provocaron un fuerte impacto en Uruguay, aunque Bielsa logró sostener el respaldo de la AUF y mantener el rumbo deportivo del equipo en plena recta hacia el Mundial.

En el Mundial, Uruguay integrará el grupo H. El debut será el lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita, en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde, también en Miami, el domingo 21, y cerrará la etapa inicial contra España, el viernes 26 de junio en Guadalajara, en uno de los duelos más destacados de la fase de grupos. Con el calendario definido, Bielsa ya marcó cuál será el punto final de su recorrido. La Copa del Mundo no solo representará el gran objetivo competitivo de Uruguay, sino también la despedida de uno de los entrenadores más influyentes y singulares del fútbol sudamericano contemporáneo.