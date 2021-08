Marcelo Bielsa le agradece con regalos al personal de Leeds: después del auto, ahora un gimnasio

El director ejecutivo de Leeds, Angus Kinnear, se permitió una broma mientras daba la información: “Quizá Marcelo quiere que no pase mucho tiempo para que los empleados del departamento de comunicación del club estén tan rápidos como nuestros mediocampistas”. Lejos de buscar el impecable estado físico que le exige a su plantel, Marcelo Bielsa quiso tener un gesto de agradecimiento y reconocimiento con quienes trabajan para mantener en el club una estructura que satisface todas sus necesidades.

Sin que trascendiera la cifra invertida, lo que Kinnear reconoció es que Bielsa había financiado la instalación de un gimnasio para los empleados del predio de entrenamiento de Thorp Arch. “La visión que Marcelo tiene del club es muy positiva. Con este regalo él quiere retribuir todas las facilidades, la calidez y disposición que encuentra para desarrollar su gestión”, agregó Kinnear.

Bielsa empezó su cuarto año en Leeds, un tiempo extenso para un entrenador que pondera mucho las condiciones de trabajo que le ofrecen para desarrollar su proyecto . En Athletic Bilbao terminó en un escándalo una discusión que mantuvo por unas obras que no se habían cumplido en tiempo y forma. En Leeds jamás tuvo una objeción, si bien su continuidad también está directamente relacionada con la consecución de objetivos deportivos: el ascenso después de 16 años y el 9° puesto en la anterior Premier League, con 59 puntos, la mejor campaña para un recién ascendido en 20 años, desde los 66 que Ipswich Town obtuvo en 2000/01.

Durante las últimas vacaciones, Bielsa se acercó un día para participar de la práctica del Sub 11 de Leeds

El “Loco” firmó hace un par de semanas la renovación de un contrato que tenía acordado desde abril, en la semana previa al histórico triunfo por 2-1 sobre Manchester City, con un jugador menos por la expulsión del zaguero Liam Cooper. Lo hizo por un año, al igual que los convenios anteriores, ya que estima que cada temporada arroja conclusiones , para él y para el club, que determinan si vale la pena seguir adelante. No quiere que ninguna de las dos partes se vean atadas al largo plazo. Según la prensa inglesa, su contrato anual oscila en los 8 millones de libras (casi 11 millones de dólares).

Gratitud hacia la cocinera en tiempos de cuarentena

El del gimnasio no fue el primer obsequio de Bielsa. El año pasado, el goleador Patrick Bamford reveló que, durante la campaña del ascenso, el entrenador había comprado un auto para sortear entre los empleados, sin que pudieran participar de la rifa los jugadores ni el resto del cuerpo técnico. “Marcelo organiza el sorteo y cada uno recibe un ticket con un número. El utilero se ganó un auto. Era un Golf o un Fiat, no recuerdo. Él hace esto para que todos los del staff se sientan incluidos. Es algo muy lindo, cuando me enteré me pareció brillante”, agregó el centrodelantero.

En más de una oportunidad, sin especificar sus regalos materiales, Bielsa tuvo palabras elogiosas hacia la dirección y el personal del club. La última vez que lo hizo fue antes del debut ante Manchester United por una Premier League que dejó atrás las dos primeras fechas. El Loco manifestó su satisfacción por la pretemporada que llevó adelante: “Este es un club extraordinario. No es común que una institución invierta tanto para elevar el rendimiento de sus jugadores. Leeds hizo esfuerzos económicos muy significativos para que las herramientas que necesita un DT para preparar al plantel sean las ideales. Ya sea en campo de juego, instalaciones, tecnología, comodidades. En ese sentido, estoy muy asombrado por la conducta del club. Se puso calefacción a un campo para que no se congele en invierno”.

El sábado, Bielsa disputó ante Everton el primer partido de local con público desde el ascenso a la Premier League Jan Kruger - Getty Images Europe

Al final de la temporada pasada, a modo de balance general, el DT rosarino había expresado: “Es exagerado decir que Leeds es una gran familia, porque eso no es cierto, pero tiene una estructura de esa naturaleza. Los jugadores construyeron esa forma de convivir gracias a algunos liderazgos muy marcados y el deseo de los más jóvenes por seguir la línea de comportamiento de los mayores. Dentro del club hay muchas personas anónimas que merecen ser reconocidas por todo el afecto que generan sus aportes. La alimentación del plantel está en manos de un grupo de cocina muy dedicado. La alimentación tiene un vínculo afectivo muy grande. Quién no le pidió a la madre que le cocine el plato favorito. Hay algo así dentro del seno del club . Lo mismo ocurre con los más anónimos, los que conservan la limpieza, cuidan los campos. Hay muchos personajes dentro de Leeds que tienen un rol emocional de mucho peso. Los jugadores lo valoran y tienen presente”.

El aspecto alimenticio parece muy sensible para Bielsa, es una medida a la que recurre para calibrar las relaciones humanas. Cuando a mediados del año pasado el fútbol inglés empezó a abrirse paso en medio de la pandemia, Bielsa comentó sobre su aislamiento: “Nuestra cocinera, Vela, es una mujer extraordinaria. En todos estos meses de cuarentena en los que no estuve acompañado por mi esposa, Vela me dejaba en la puerta de mi casa un recipiente con sopas exquisitas. Esos gestos tienen una energía que no está relacionada con lo nutritivo, sino con lo emocional. Y así podría hablar de quienes trabajan con ella en la cocina; los nutricionistas, la gente de seguridad, los que mantuvieron los lugares inmaculados en tiempos en los que la limpieza es sinónimo de salud”.

Andrés Clavijo, el traductor colombiano que acompaña a Bielsa en todas las conferencias de prensa

Quizás esta simbiosis entre el plantel y el personal de Leeds tenga un origen en una decisión de Bielsa al poco tiempo de asumir, a mediados de 2018. Un día les pidió a los jugadores que hicieran la limpieza del predio durante tres horas, el tiempo estimado que necesita un trabajador promedio en Inglaterra para ganar el dinero para comprar un entrada de un partido de fútbol. Una manera para que entendieran y se identificaran con el esfuerzo que hacían los hinchas para ir a la cancha.

En lo futbolístico, Leeds tuvo un comienzo de Premier League con una fragilidad defensiva que parecía haber desterrado en el último tramo del curso anterior, cuando dio muestras de solidez. No la tuvo ante Manchester United (1-5) y Everton (2-2), partidos en los que se vio obligado a remontar desventajas. Después de Norwich (8), es el equipo que recibió más goles (7). Contra Everton, Bielsa valoró la reacción de sus jugadores tras el 0-1 y el 1-2, pero también admitió: “Jugamos contra un rival que no necesitó dominarnos para crearnos peligro”.

Este martes, Leeds disputará la primera rueda de la Carabao Cup (Copa de la Liga), ante Crewe Alexandra (tercera división). Las competencias de eliminación directa, como la FA Cup y la Carabao Cup, le trajeron varios sinsabores al equipo de Bielsa. En tres temporadas acumula dos triunfos y siete eliminaciones. La más reciente fue a principios de año, frente a Crawley Town, un conjunto de cuarta división, integrado por futbolistas semi-profesionales.