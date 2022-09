Marcelo Bielsa y Santos, entre una “fantasía” por cumplir y el tiempo que se agota: los motivos que podrían llevar al Loco a dirigir en el fútbol brasileño

SAN PABLO.- En apenas dos meses, Santos se convirtió en una trituradora de técnicos que viaja sin rumbo, peligrosamente, por las traicioneras corrientes del Campeonato Brasileño. En julio, el argentino Fabián Bustos fue despedido tras la eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Deportivo Táchira, de Venezuela. En su reemplazo llegó Lisca, que abandonó Sport Recife para comandar al Peixe y duró menos de 50 días en el cargo. Desde el 12 de septiembre los de Vila Belmiro están sin entrenador más allá de las conversaciones que mantuvieron con el veterano Vanderlei Luxemburgo y con dos candidatos argentinos, Sebastián Beccacece y Mauricio Pellegrino. Los tres fueron descartados por diferentes motivos.

Cansado de las negativas, el presidente del club de la Baixada Santista, Andrés Rueda, decidió tomar las riendas de las negociaciones. En un principio, determinó que no contrataría a ningún técnico hasta no tener un nuevo Director Ejecutivo de Fútbol. Paradójicamente, ese cargo está vacante desde que el propio Rueda decidió rescindirle a Newton Drummond, mejor conocido como Chumbinho, tras menos de un mes de trabajo en la institución. El motivo del despido fue una divergencia entre ambos a la hora de buscar refuerzos para el plantel profesional, que sufrió una considerable fuga de talentos en las últimas dos temporadas.

Temperamental y un tanto imprevisible, a puro impulso Rueda decidió comunicarse telefónicamente con Marcelo Bielsa. Esa fue su manera de patear el tablero, de demostrarle a quienes lo cuestionan de lo que puede ser capaz. A pesar de que conoce la dificultad de la misión y sabe que son gordas sus chances de fracaso, el dirigente con más peso en Santos entiende que es el momento de jugarse sus cartas más valiosas por el entrenador rosarino. Para conseguirlo, parece estar dispuesto a todo.

Marcelo Bielsa dejó su huella en Leeds, su último equipo Tom Flathers - Manchester City FC

En su plan de “pensar fuera de la caja”, de ir más allá, el presidente del Peixe admitió que, a contramano de lo que pensaba algunos días atrás, será necesario gastar mucho más de lo que venía gastando para ocupar la posición de entrenador. Inclusive, Rueda está pensando en invertir mucho más dinero no solo en el técnico, sino en todo el plantel, reforzar al equipo línea por línea. Pretende que Santos vuelva a ser protagonista, que deje de ser mero relleno del Brasileirão.

Sin embargo, la temporada 2022 ya está jugada y ese presupuesto abultado entrará en la planificación para 2023. La idea de Rueda es “ entregarle las llaves” del fútbol del club a Bielsa a partir del próximo año. El proyecto, aún en estudio, le daría al argentino de 67 años total autonomía para elegir refuerzos, para realizar mejoras en la estructura del club (una marca registrada de las exigencias del Loco) y también para moldear a gusto el trabajo en divisiones inferiores.

A pesar de que, en un principio, la mayoría de los hinchas de Santos, de exigente paladar, se expresaron con sorna acerca de la posibilidad de tener al Loco en casa, sobre todo debido a la desconfianza que le tienen a la actual cúpula, poco a poco se fueron ilusionando. La bola de nieve, a esta altura, parece haberse agigantado y avanza a gran velocidad sobre la humanidad de Rueda, quien sabe que de esta complicadísima negociación depende gran parte del futuro de su mandato.

Sobre Bielsa no Santos: pic.twitter.com/y9F3m5D55X — Caio Ruscillo (@ruscillo) September 23, 2022

Tras la primera semana de conversaciones, que aún no pueden llamarse de “negociaciones”, la dirigencia de Santos confirmó que los contactos fueron “positivos”. Las charlas entre Rueda y Bielsa se interrumpieron el viernes y se reanudarán en los “próximos días”, aunque no hay fechas confirmadas. A pesar de que prefieren ser cautelosos debido a la complejidad de la negociación, en Vila Belmiro están entusiasmados ya que no sintieron exigencias “imposibles de cumplir” en la lista preliminar del técnico que viene de dirigir a Leeds United, de Inglaterra, durante cuatro temporadas. Por su parte, Rafael Bielsa, hermano del DT y embajador argentino en Chile, fue el encargado de confirmar las charlas con Santos al portal UOL, de Brasil.

El sueño de contratar a Marcelo Bielsa se convirtió en unanimidad entre los principales dirigentes de Santos. Es por eso que se congeló la búsqueda de un Director Ejecutivo para el fútbol del club. Si las conversaciones mantenidas hasta hoy con Bielsa pasan a la siguiente fase, la negociación de hecho, entrarán a discutirse cuestiones financieras, exigencias del cuerpo técnico del argentino y tiempos de contrato, entre otros puntos decisivos.

Olha o @patosanz_20 cercado pelos nossos Peixinhos no treino desta sexta-feira! 👏 pic.twitter.com/WtyVDFUzkk — Santos FC (@SantosFC) September 23, 2022

Si bien en esta ocasión el interés nació de Santos, y particularmente de su presidente, Rueda, ambas partes estuvieron cerca de un acuerdo en 2013. En aquel momento, el club brasileño había despedido a Muricy Ramalho y buscaba técnico. Por su parte, Bielsa estaba sin dirigir tras su salida de Athletic de Bilbao, de España. Más allá de algunos pedidos complejos del rosarino, como salario en euros, un equipo con cuatro ayudantes, multa de rescisión al valor total del contrato y comando absoluto del departamento de fútbol del club, el acuerdo estuvo muy cerca de sellarse.

Lo que terminó por desechar la llegada del extécnico del seleccionado argentino a Vila Belmiro fue el pedido que hizo para asumir seis meses después de esas negociaciones. Durante ese período, uno de sus ayudantes estaría al frente del equipo, mientras él realizaba una “inmersión” al fútbol brasileño. En aquel momento Santos se puso firme y decidió seguir adelante con otros candidatos. Bielsa, por su parte, siguió sin dirigir hasta mayo de 2014, cuando asumió en Olympique de Marsella.

Marcelo Bielsa en febrero de este año, dirigiendo a Leeds ante Tottenham Hotspur Robbie Jay Barratt - AMA - Getty Images Europe

Esta vez, sin embargo, los dirigentes del Peixe, liderados por Rueda, están dispuestos a esperar. Con el equipo en mitad de tabla (aunque apenas seis puntos por encima de la zona del descenso), Orlando Ribeiro, quien estaba como técnico del Sub 20 del club, asumió como interino y podría continuar al frente del primer equipo hasta el final de la temporada si las conversaciones con Bielsa siguen avanzando. Sin embargo, en Santos pretenden estipular una fecha límite para las negociaciones con el argentino. En caso de recibir una respuesta negativa del Loco, Santos tendrá que salir a buscar un técnico de forma urgente.

Más allá de lo que puedan ofrecerle en términos financieros y de autonomía, las posibilidades de Santos están cimentadas también en un sueño que Bielsa le confesó, en 2021, a João Castelo-Branco, corresponsal de ESPN Brasil en Londres. “Me encantaría conocer Brasil participando del Campeonato Brasileño. Para quienes amamos el fútbol, el fútbol brasileño significa un gran signo de interrogación, porque vemos lo mejor de ese fútbol pero no vemos cómo lo forman. Al fin y al cabo, Brasil es un país enorme”, dijo aquella vez, cuando aún dirigía a Leeds.

Mais algumas imagens de hoje! 🐋 pic.twitter.com/94scDsajHe — Santos FC (@SantosFC) September 23, 2022

Y continuó Bielsa, demostrando un interés real, exaltando su “fantasía” de dirigir algún día en Brasil. “Tienen un campeonato que es maratónico, que exige muchos viajes y muy largos. Siempre tuve esa fantasía de lo lindo que sería conocer todo el fútbol brasileño dirigiendo algún equipo para conocer la esencia de ese fútbol. Obviamente, cada día tengo menos tiempo para cumplir esa fantasía”, agregó. Justamente por esa última frase, la del poco tiempo que le queda como entrenador y su lista de deseos por cumplir, el llamado casi desesperado de Rueda tal vez haya calado más hondo de lo que podría haberlo hecho en cualquier otro momento.