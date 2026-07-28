Marcelo “Daddy” D’Andrea, histórico masajista de la Selección: “Por más que no los necesite, él pide; Otamendi es terrible”

Detrás de cada partido de la selección argentina existe un grupo de colaboradores que conoce como pocos lo que sucede en la intimidad del plantel. Dos de ellos son Mario “Marito” Di Stéfano, histórico utilero del combinado nacional, y Marcelo “Daddy” D’Andrea, masajista del equipo desde hace más de dos décadas.

Lejos de las teorías conspirativas y el presunto mal clima entre algunos jugadores, ambos participaron de un divertido ping-pong en el que revelaron algunos secretos del vestuario: quiénes son los jugadores más bromistas, cuál es el más ordenado, quién pide cinco minutos más para levantarse y qué futbolista puede reclamar un masaje, incluso cuando no lo necesita.

También recordaron pedidos insólitos realizados antes de salir a la cancha, olvidos que obligaron al personal a correr contra el reloj y los momentos más dolorosos que atravesaron junto con el seleccionado. Durante la charla, los dos protagonistas evitaron revelar algunos nombres, pero no dudaron en señalar a otros.

🐐🗣️ "PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS"



La ARENGA de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial. pic.twitter.com/SrbwDNKyil — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

De Paul y Dibu Martínez, los más “jodones”

Consultados por TNT Sports sobre el jugador más “jodón” del plantel, Di Stéfano y D’Andrea no coincidieron en un único nombre. Para uno de ellos, el lugar pertenece a Rodrigo De Paul; para el otro, a Emiliano Dibu Martínez.

A la hora de identificar al más callado también aparecieron dos respuestas diferentes: Lionel Messi y Nicolás Otamendi. En cambio, hubo unanimidad cuando debieron elegir al futbolista más ordenado del vestuario. “Lautaro Martínez”, respondieron.

Lautaro Martínez, el jugador más ordenado de la selección argentina SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras la elección, aclararon entre risas que eso no significaba que el resto fuera desordenado. “Los demás pibes son todos ordenaditos, pero él es el extremo”, explicaron sobre el delantero.

La pregunta por el más desordenado generó una reacción diferente. Ninguno quiso revelar identidades, aunque admitieron que había varios candidatos. “Tenés un montón. Si nombramos, vamos en cana, pero son unos cuantos”, bromearon.

“Es el gritón, el rompehuevos”

Uno de los tramos más divertidos llegó cuando les preguntaron quién era el jugador que siempre estaba detrás de ellos para pedir algo. Allí no tuvieron dudas y señalaron inmediatamente a De Paul.

“Insoportable. Un rompehuevos”, respondieron entre risas. Luego ampliaron la descripción del mediocampista: “Es el jodón, el rompehuevos, el gritón. Insoportable”.

Rodrigo De Paul y Cristian Cuti Romero, en un entrenamiento de la selección Aníbal Greco - La Nación

Dibu Martínez, en tanto, fue elegido como el más bailarín del grupo. Los colaboradores lo definieron como el futbolista que suele encarnar ese espíritu festivo dentro del plantel.

Otamendi apareció en varias categorías. Además de ser considerado uno de los más callados, fue señalado como quien habitualmente elige la música que se escucha en el vestuario. “Mezcla porque le gusta de todo. No es qué es cumbiero. A él le gusta otro tipo de música y está buena. Lo que pone es muy bueno”, destacaron.

Sin embargo, el defensor también fue elegido como el jugador que más masajes pide. “Por más que no los necesite, él pide. Otamendi, es terrible”, revelaron.

El pasaporte olvidado y una carrera contrarreloj

Los integrantes del cuerpo de colaboradores también recordaron una situación que los obligó a actuar con urgencia. Uno de los jugadores llegó al aeropuerto sin su pasaporte y ellos tuvieron que salir a buscarlo cuando el equipo estaba a punto de subir al avión.

Aunque admitieron lo sucedido, se negaron a identificar al protagonista. “¿Se puede decir? Es que por saber te dan dos años, entonces preferimos no decirlo”, bromearon.

La situación ocurrió mientras la delegación se preparaba para abordar. “Se olvidaron un pasaporte y tuvimos que salir a las chapas porque estábamos subiendo al avión”, contaron, sin dar más pistas sobre el futbolista involucrado.

Los vestuarios más dolorosos de la Selección

El tono de la conversación cambió cuando les preguntaron cuál había sido el vestuario más difícil que les tocó atravesar. Marito eligió el Mundial de Corea-Japón 2002, en el que la Argentina quedó eliminada durante la primera fase, mientras que Daddy se inclinó por la final perdida ante Chile en la Copa América Centenario de 2016.

“La de Estados Unidos fue un mazazo porque perdiste la final de Brasil, perdiste la final de la Copa América 2015 en Chile. Eran dos finales seguidas. La tercera fue un mazazo”, explicó D’Andrea.

El masajista también recordó el impacto que había provocado la derrota en la final del Mundial 2014. “Mirá que la de Brasil dolió. Mascherano me dijo: ‘Explicame por qué perdimos’”, relató.

Sobre el cierre del ping-pong, Otamendi volvió a ser protagonista. Esta vez, por ser el jugador más difícil de despertar. “No te regala cinco minutos. Te dice: ‘Dame cinco minutos más’. Le das cinco minutos y te pide cinco minutos más”, revelaron sobre uno de los secretos cotidianos del vestuario argentino.