Ferreira le extiende la mano a Gallardo, pero el Muñeco sigue con su reto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2019 • 20:53

Faltaba poco para el final y Cristian Ferreira le apuntó al arco y erró. Metió algunos goles de tiro libre, pero este fue desde una posición poco habitual. Segundos después del pitazo final, Marcelo Gallardo se acerco al juvenil contrariado por su decisión, esperaba que tirara un centro. El técnico estaba muy molesto y no lo ocultó, incluso delante de las cámaras, luego del empate entre River y Aldosivi en el debut del conjunto millonario en la Copa de la Superliga.

El juvenil le extendió la mano, pero Gallardo no lo saludó. "Le pregunté si le pegó al arco, porque estaba en una posición bastante difícil. Y me dijo 'sí, le pegué al arco' con una naturalidad como si la fuera a clavar de allá... Nos hubiera venido bien que tirara la pelota al área", dijo Marcelo Gallardo, todavía un poco fastidioso.

Cuando le recordaron que Ferreira había hecho un gol desde lejos, replicó: "No, no, no. Pero... está bien. Le pega bien, pero no desde ahí. lo bueno es que le tenga confianza para tomar decisiones", reconoció.

Y agregó: "Con el tiempo lo va a ir corrigiendo y va a saber cuáles son las mejores decisiones. Es joven y tiene que aprender. Le tengo mucho aprecio y me parece un jugador muy talentoso. Tiene que saber que no se debe reiterar en una sola opción que es su gran pegada. Hay otras alternativas. Le seguiré dando posibilidades para que mejore en su juego. Necesita tiempo, tiene que observar y escuchar. A los 20 años no sabemos todos. El tiempo y la madurez te da esas posibilidades. No es lo mismo tener 10 partidos que 20 o 50. Ante la equivocación hay que mejorar, pero también hay que tratar de encontrarlo lo más rápido posible".

La palabra de Gallardo