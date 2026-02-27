Marcelo Gallardo y la frase que dejó en su despedida de River: “Voy a estar muy pendiente”

Después del 3-1 de River ante Banfield en el Monumental, Marcelo Gallardo dio un discurso brevísimo, sin tiempo para preguntas. Una despedida para el público en la sala de conferencias en la que tantas veces el Muñeco dio explicaciones futbolísticas. El ya exentrenador millonario habló con el corazón: “Voy a ser muy breve. Simplemente, agradecer. Gracias a la gente sobre todo, por una noche más de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil. Gracias a ustedes [por los periodistas] por el respeto que han tenido para conmigo. Sobre todo, la mayoría de los que han estado acompañándome en estos dos ciclos”, comenzó el ya ex DT de River.

Sin darle paso a las emociones -porque la procesión iba por dentro-, el Muñeco continuó: “A River, decirle que mañana [por hoy] tal vez estaré buscando a mi hijo al colegio acá. No me voy a despedir. Esas son las cosas que tiene este lugar mágico. Uno se va, pero no se va nunca. Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club el tiempo que esté afuera. Le deseo de todo corazón a este club, a este plantel y a esta dirigencia que se pueda reponer para lo que viene”.

La frase “uno se va, pero no se va nunca” pudo haber ilusionado a los miles de hinchas millonarios que el jueves lo ovacionaron en el último baile. Y que también dieron su veredicto con respecto a este plantel de jugadores: silbidos y reprobación para los refuerzos pedidos por Gallardo que no estuvieron a la altura; ánimo y aliento para los chicos del club que pusieron la cara.

Pedro Troglio, colega de Gallardo y también formado en el Monumental, lamentó la salida del Muñeco: “Por sobre todas las cosas, le expreso mi admiración. Me da una pena enorme porque sé lo que ama a este club y lo que le gusta estar acá, lo que ha dado y quién es. Es el tipo más ganador de la historia, es alguien intocable para mí. Pero bueno, eligió este camino, prefirió esto y está bien”, dijo el DT del Taladro. Nadie duda del amor de Gallardo por River. Ni del club por el entrenador más exitoso de toda su historia.

El agradecimiento de Marcelo Gallardo a los hinchas de River en su último partido como entrenador del equipo Manuel Cortina

El ingreso solitario a la cancha y las primeras ovaciones

Por última vez y por decisión propia, Marcelo Daniel Gallardo bajó de la concentración al vestuario. Hizo la procesión en soledad, sin sus ayudantes Matías Biscay y Hernán Buján, quienes lo esperaban en las entrañas del vestuario Ángel Labruna. Todo de negro salvo el rojo y el blanco de River en su escudo -pero, sobre todo, en su corazón- el Muñeco regaló una sonrisa. Sereno, caminó unos pasos y le dio un abrazo a Enzo Francescoli -mánager e ídolo riverplatense como Gallardo-. Luego saludó a los periodistas. En los metros que anteceden al camarín, repasó imágenes de su trayectoria en el club. De sus éxitos deportivos. En el aire, el sonido de la Bersuit, una de sus bandas preferidas. Ningún detalle librado al azar en la tarde “M”. “M” de Millonario pero, sobre todo, “M” de Muñeco.

Luego de 570 días de un segundo ciclo raquítico de resultados y de fútbol, el Muñeco decía adiós. En el Monumental había novedades. En una decisión atípica, el equipo titular se anunció 45 minutos antes de que comience el encuentro, incluso antes de la alineación visitante, y cuando las tribunas estaban medio desnudas. Sebastián Driussi -titular- fue el más silbado. También reprobaron las compras más millonarias del Millonario: el colombiano Kevin Castaño, el campeón del mundo Marcos Acuña, el lateral Fabricio Bustos, el delantero Maximiliano Salas y el uruguayo Matías Viña. Hubo aplausos para Gonzalo Montiel y para los juveniles -Facundo González, Joaquín Freitas, Ian Subiabre-. Hubo hinchas que se paran de su asiento para alentar. Hubo, sobre todo, una única ovación. La recibió Gallardo en su último baile.

El entrenador más exitoso de la historia de River ya sabía que el club le había dedicado un emotivo video de casi tres minutos, con el lema “Una vida en casa. Un vínculo para toda la vida”. Era un repaso a su carrera como futbolista -primero- y como entrenador -después-. Sabía, también, que el presidente Stefano Di Carlo -el mismo que lo nombró “CEO de fútbol” del club- le había escrito un sentido mensaje en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter): “Por tu amor y compromiso por River. Por hacernos felices y cambiar la historia para siempre. Por tu calidad humana y profesional. Por tu grandeza. Por ser River. Gracias, Marcelo”.

Una bandera recorría la tribuna San Martín alta de punta a punta. En letras rojas y sobre fondo blanco se leía: “Que la noticia no tape la historia. Gracias eternas Muñeco y cuerpo técnico”. Se trataba de una frase del propio entrenador, que alguna vez puso en un estado de WhatsApp durante su primera etapa, cuando la historia no era del todo auspiciosa como terminó siendo. Gallardo salió por última vez en este segundo ciclo a una cancha que lo homenajeaba. “Muñeeeco... Muñeeeco”, atronó el Monumental. El DT levantó los brazos, agradecido. Y se sentó junto a sus colaboradores para esperar el comienzo del partido.