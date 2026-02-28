Marcos Acuña publicó un durísimo descargo ante las versiones que lo involucran en una pelea con Gallardo

La salida de Marcelo Gallardo de River destapó una serie de rumores sobre conflictos en el vestuario, los cuales involucran a algunos jugadores, supuestamente enemistados con el ahora ex entrenador. Entre ellos, Marcos Acuña negó todo en las redes sociales.

El Huevo, suplente en el 3-1 a Banfield que marcó el final del segundo ciclo de Gallardo en el club, este viernes posteó un mensaje en el que negó toda situación que lo involucrara en una mala relación con Gallardo. Y algo más: se llegó a decir que hubo una pelea de vestuario.

“Después de tantos años en el fútbol, aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron”, expresó en su descargo Acuña, intentando desactivar las versiones de interna en el vestuario de River. De eso se habla: de que el plantel millonario está dividido.

“Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad. Nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar. Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras”, comentó, entre otras cosas.

Cabe destacar que tras el triunfo sobre el Taladro Acuña fue el principal apuntado como “opositor” a Gallardo y que se decía que habían tenido una fuerte discusión que le había costado su lugar en el equipo. En el duelo del jueves jugó el juvenil Facundo González, y Acuña y Matías Viña fueron suplentes.

“Tengo la tranquilidad de contar con el respaldo del club y de mis compañeros en este momento”, cerró Acuña su extenso comunicado.

La segunda etapa de Gallardo en River culminó este jueves en una noche en la que los futbolistas fueron abucheados en reiteradas ocasiones, un detalle no pasó inadvertido tras el final del partido, cuando algunos mostraron una llamativa reacción para con el cuerpo técnico saliente. Un video publicado por TNT Sports, de cuando los jugadores salían del campo, mostró cómo el cuerpo técnico dejó pasar a varios de los referentes y más experimentados del club sin que hubiera sintonía alguna entre ellos.

En medio de una lluvia de silbidos, jugadores de experiencia, como Paulo Díaz, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo, no saludaron a Matías Biscay, mano derecha de Gallardo, ni al preparador físico, Pablo Dolce. Sin embargo, la situación cambió cuando Biscay saludó a Lautaro Rivero y se fundió en un fuerte abrazo con Gonzalo Montiel. Asimismo, los refuerzos que llegaron a River en este mercado de pases, Viña, Aníbal Moreno, Fausto Vera y Kendry Páez, frenaron su marcha hacia el vestuario para saludar a los principales colaboradores de Gallardo.

Finalmente, los jugadores surgidos de las divisiones inferiores Joaquín Freitas, Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Santiago Beltrán también saludaron con afecto a Biscay y a Dolce, antes de marcharse al vestuario.

“Volvimos para ser campeones y para ganar. Podemos tener buenos y malos momentos, pero yo siempre voy a dejar todo por esta camiseta. Al cuerpo técnico se lo hemos dicho: creemos que de un modo u otro le hemos fallado. Hay que hacerse responsables y convivir con esto; ahora hay que mirar adelante”, expuso Lucas Martínez Quarta después del partido.