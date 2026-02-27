La curiosa actitud que mostraron los futbolistas de River con el cuerpo técnico de Gallardo

La segunda etapa de Marcelo Gallardo en River Plate culminó este jueves con la victoria ante Banfield por 3-1 en el torneo Apertura. En una noche, donde los jugadores fueron abucheados en reiteradas oportunidades, un detalle no pasó desapercibido tras el final del partido cuando algunos futbolistas mostraron una llamativa reacción con el cuerpo técnico saliente.

Un video compartido por TNT Sports, cuando los jugadores salían del campo de juego, mostró cómo el cuerpo técnico del Muñeco dejó pasar a varios de los referentes y más experimentados del club sin que hubiera algún gesto entre ellos.

Así fue la salida de los futbolistas de River. pic.twitter.com/CBdldpeq4u — SARITA (@sariskleit) February 27, 2026

En medio de una lluvia de silbidos, jugadores de experiencia como Paulo Díaz, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no saludaron a Matías Biscay, mano derecha de Gallardo, ni al preparador físico, Pablo Dolce.

Sin embargo, la situación cambió cuando Biscay empezó a saludar a Lautaro Rivero y se fundió en un fuerte abrazo con Gonzalo Montiel. Asimismo, los refuerzos que llegaron a River en este mercado de pases como Matías Viña, Anibal Moreno, Fausto Vera y Kendry Páez tomaron la decisión de frenar su marcha hacia el vestuario para saludar a los principales colaboradores de Gallardo.

Finalmente, los futbolistas de las inferiores como Joaquin Freitas, Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Santiago Beltrán también saludaron con afecto a Biscay y a Dolce, antes de marcharse al vestuario.

Freitas, autor del tercer gol, fue uno de los jugadores que decidió saludar al cuerpo técnico de Gallardo LUIS ROBAYO - AFP

“Volvimos para ser campeones y para ganar. Podemos tener buenos y malos momentos, pero yo siempre voy a dejar todo por esta camiseta. Al cuerpo técnico se lo hemos dicho, creemos que de un modo u otro le hemos fallado. Hay que hacerse responsables y convivir con esto; ahora hay que mirar para adelante”, expuso Lucas Martínez Quarta después del partido.

Cómo vivió Gallardo su último partido

El Muñeco arribó al Monumental una hora y media antes del comienzo del partido con una sonrisa en su rostro. Allí, saludó a los pocos periodistas y empleados que se encontraban en los pasillos y se fundió en un fuerte abrazo con Enzo Francescoli, director deportivo de River y pieza clave durante sus dos ciclos como técnico del club.

Una hora antes del comienzo del partido, el entrenador confirmó una sorpresiva formación, en la que nueve de los once titulares eran surgidos de las inferiores del club, a excepción de Moreno y Vera.

Luego de una lluvia de insultos a los jugadores, los hinchas del Millonario cantaron “Muñeco, Muñeco...” para respaldar al entrenador, que se levantó del banco de suplentes para saludar a quienes coreaban su apodo.

Gallardo pidió disculpas a la hinchada de River por los malos resultados obtenidos en su segunda etapa Manuel Cortina

A los 13 minutos, cuando Martínez Quarta abrió el marcador, Gallardo festejó con un aplauso escueto. Segundos más tarde, el zaguero fue a abrazarlo como señal de gratitud y los hinchas volvieron a ovacionarlo.

Tras no inmutarse por el empate de Mauro Méndez, el entrenador mostró una reacción similar con el primer gol después de que Driussi y Freitas le dieran la tercera victoria de River en el Apertura. Se abrazó el autor del gol con el técnico mientras recibía una ovación de todo el Monumental.

Tras el partido, Martínez Quarta destacó la importancia que tuvo Marcelo Gallardo en su carrera Manuel Cortina

Una vez que Hernán Mastrángelo anunció el final del partido, la hinchada desplegó un telón con la figura del Muñeco y otro con él junto a su cuerpo técnico. “Mañana tal vez estaré buscando a mi hijo en el colegio así que no me voy a despedir. Son las cosas que tiene este lugar mágico: uno se va, pero no se va nunca. Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club durante el tiempo que esté afuera”, destacó Gallardo en su última conferencia de prensa como entrenador de River.