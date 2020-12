Gallardo recordó con palabras de agradecimiento a Maradona Fuente: AFP

River alcanzó su objetivo y ya está en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Luego de derrotar a Athletico Paranaense por 1 a 0 en el estadio de Independiente, el Millonario se quedó con el pase a la siguiente ronda. Además de destacar la victoria y la clasificación, el entrenador Marcelo Gallardo habló de Diego Maradona y expresó de manera muy sentida su tristeza por el fallecimiento del 10.

El técnico de River expresó las sensaciones por las que atravesó al enterarse el fallecimiento de Maradona: "Sentí un estado de tristeza muy profundo, muy grande cuando falleció Diego. Ese hombre llenó de sueños mi almohada desde que yo era muy pequeña, me enseñó a conectarme con el fútbol de manera especial y lo voy a recordar como lo que fue, que me enseñó a amar el fútbol. Fueron unos días muy tristes, porque no es fácil asimilarlo", contó.

El entrenador habló tras el partido y se refirió a Diego Maradona Crédito: Prensa Conmebol

Sobre los múltiples homenajes que Diego recibió en todo el mundo, el entrenador de River dejó su parecer: "El extranjero, la persona que no es de nuestra tierra, le ha rendido un tributo enorme, se sabe lo que ha significado, no hay mucho que explicarle. Maradona ha sido único a nivel mundial futbolísticamente. Es increíble lo que ha generado, lo que ha despertado en los que amamos este deporte".

Previamente, se refirió al juego y en ese sentido, el director técnico dijo que "hicieron méritos para ganar el partido claramente y que tuvieron el control toda la serie". Además, fue autocrítico en la falta de gol que tuvo en el partido: "faltó eficacia para concretar todo lo bueno que por momentos hizo el equipo, éro no le quitemos mérito al arquero que también ataja; a veces entra, a veces no. Los rivales también juegan".

También habló de la "la línea de tres centrales" y al respecto dijo: "Jugaron un buen partido, tal vez en el primer tiempo no por haber sido un partido muy cortado. En el segundo tiempo tomamos control y espacio y tuvimos control del juego". Destacó la complejidad del cruce y en relación a eso expresó: "No era un partido fácil, en la serie hicimos méritos para pasar, con un equipo que se suponía que venía de punto; ellos trataron de jugar el partido largo y nosotros no pudimos hacer el gol para aprovechar mejor los espacios. Convertimos al final y eso hizo que se mantengan en partido todo el tiempo".

Al ser consultado por Nacho Fernández quien no consigue su máximo nivel, dijo: "Esperemos que vaya apareciendo de a poco, él sabe jugar partidos importantes y lo ha demostrado, en cuartos de final vamos a necesitar de su mejor caudal futbolístico, espero que pueda encontrarlo para empezara conectar".

