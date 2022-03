Marcelo Gallardo confirmó la formación de River ante Boca en un curioso arranque de conferencia de prensa

El técnico de River, Marcelo Gallardo, no anduvo con rodeos y empezó la conferencia de prensa de este viernes confirmando la formación que parará este domingo frente a Boca en el Monumental, en lo que será la fecha de los clásicos en la Copa de la Liga. “Buenos días... Comenzamos”, dijo y de inmediato sorprendió al dar el equipo que pondrá desde las 19 ante el archirrival. Los elegidos son: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Ezequiel Barco y Julián Álvarez.

“Ese es el equipo antes de que preguntes. Ahí está. ¿Ya podemos terminar?”, bromeó el Muñeco y se rió. De fondo se escucharon algunos aplausos. Es la manera que encontró de dar a conocer a su equipo. Fue una demostración de seguridad y de trasladar presiones al Boca de Sebastián Battaglia.

🔥💣 ME VUELVO LOCO CON EL MUÑECO. ASÍ ARRANCÓ LA CONFERENCIA 🤣 pic.twitter.com/H5aj7kEOTO — La Página Millonaria (@RiverLPM) March 18, 2022

El entrenador explicó por qué decidió comunicar la alineación de inmediato: “Lo sentía así. Cuando no lo doy, no lo doy. Cuando lo doy, me cuestionan también que lo doy. Lo sentí así”. Y al ser consultado por si eso iba a beneficiar a Boca, fue contundente: “Confío en mi equipo”. Y agregó: “A veces uno no lo comunica porque todavía hay un período de tiempo hasta el partido y algunas cosas quedan pendientes, algunos futbolistas vienen recuperándose. Ahora es como que todo está bien. Los futbolistas están bien y mañana va a ser todo más tranquilo, vamos a mirar imágenes, entonces todo debería fluir para que jueguen estos 11 que estoy dando”, repitió.

Sobre cómo imagina el duelo, el Muñeco respondió: “Considero que puede ser un buen partido. Si me dejo llevar por el último partido de Boca, puede ser un encuentro bien jugado, más allá de la fricción, la tensión, lo físico, va a tener un rol preponderante también. Hay buenos jugadores en campo y eso indica que puede ser un buen partido. Pero nosotros tampoco somos Estudiantes de La Plata. El partido puede ser vibrante desde el juego”.

La importancia de dirigir otro superclásico

El Muñeco habló sobre la importancia de este tipo de partidos: “El rival juega, el rival toma sus precauciones o también puede llegar a tener cierto control del juego. También tenés que saber jugar cuando no tenés el control. En diferentes momentos del partido hay que saber controlar las emociones. Nosotros tenemos una idea que es llevar el control del juego, pero también somos peligrosos cuando el rival toma el control y nos sale a jugar. Buscamos saber entender las diferentes situaciones del partido”, explicó.

⬜❤️⬜ "Yo utilizaría siempre la misma camiseta, pero no me importa con qué camiseta juegue es un problema de ellos". pic.twitter.com/nIZcyIblJ0 — La Página Millonaria (@RiverLPM) March 18, 2022

Con respecto a la designación de Darío Herrera como árbitro del superclásico, Gallardo también hizo una mención al tema: “Siempre hay que ser objetivo porque todos los equipos en mayor o menor medida sufrimos fallos en contra o fallos a favor. Nosotros los entrenadores destacamos los fallos en contra y ahí levantamos la voz. Cuando se equivocan a favor nuestro, no decimos nada. No hay que hablar de los arbitrajes antes de los partidos. No me gusta hablar de los árbitros para generar un clima favorable o desfavorable”, consideró el técnico más ganador en la historia de River.

La camiseta amarilla de Boca fue motivo de debate en los días previos al superclásico: “Cada uno cree en lo que cree y está bien así. No estoy para juzgar a nadie. Esto va más allá de la chicana, eso no me interesa para nada”, comenzó Gallardo. Y agregó: “Hace algunos años, hace bastante, yo sugerí que jugáramos siempre con la camiseta nuestra, con la banda. Es nuestra camiseta. Pero entiendo que hay momentos en los que vos tenés que cambiar porque están los mismos colores, tenés que usar una alternativa o también están las camisetas que la marca saca a la venta y hay que darle marketing”.

Luego, fue categórico: “Yo utilizaría la misma camiseta si no hubiera necesidad de cambiar. Yo sugerí eso hace muchos años. Nosotros hemos jugado hasta con una violeta, pero eran partidos que no tenían cierta trascendencia. Pero es una opinión mía. A mí no me importa con qué camiseta juegue Boca. No me importa. Yo lo único que sé es que vamos a enfrentar a Boca. Después el color de camiseta que usen es un tema de ellos”.