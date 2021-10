Marcelo Gallardo opinó sobre Messi: “Que la gente lo acompañe y mime, que es lo que deberíamos haber hecho siempre”

A pesar de que River lidera la Liga Profesional después de lograr cinco victorias consecutivas en la mejor racha de resultados del semestre, el técnico Marcelo Gallardo no se confía. Al contrario, reconoce que no es el mejor momento interno del equipo por fuera de los números y se aferra al carácter para sacar adelante situaciones difíciles y críticas en una mala seguidilla entre lesionados y convocados a las Eliminatorias. Por eso, su foco de cara al clásico del domingo con San Lorenzo, en el que no podrá contar con Fabrizio Angileri por su reciente desgarro, está muy claro: trabajar para que el equipo se resienta lo menos posible.

“A nosotros nos pone bien esta serie de resultados porque hemos tenido muchas dificultades y estamos bien. Tuvimos que echar mano a algunas alternativas que no eran las convenientes o las mejores. Pero sacamos a flote partidos que llegamos con muchas problemáticas y logramos buenos resultados. Eso nos sostuvo y genera confianza. No es lo ideal, pero está bien que hayamos atravesado esa racha negativa de lesionados y convocados a las selecciones. Estuvimos fuertes para resistir. Y ahora pasa lo mismo. Hay dificultades para el armado y la continuidad del equipo, pero vamos a seguir trabajando para que se resienta lo menos posible”, comentó Gallardo en conferencia de prensa. “Tengo muchos jugadores de importancia fuera del equipo, por eso no es el mejor momento. Tal vez sí desde los resultados porque hemos sacado muchos puntos. Pero me gustaría no sufrir lo que sufrimos con el armado del equipo. Tenemos a Matías Suárez ya fuera del campeonato y te puedo ir sumando un montón de casos”.

En el triunfo del sábado pasado contra Banfield, el DT tuvo 10 bajas entre lesionados y convocados a la fecha FIFA. Ahora, recuperará a David Martínez y a Enzo Pérez para el equipo titular, contará nuevamente con Franco Armani y Julián Álvarez y evaluará como regresan Robert Rojas, Paulo Díaz (tuvo una dolencia muscular en Chile) y Nicolás De La Cruz. Pero, al mismo tiempo, seguirá sin Braian Romero por su desgarro y también tendrá que rearmar la defensa ante la inesperada baja de Angileri, quien tiene un lesión muscular grado uno en el isquiotibial izquierdo que ya se había desgarrado en agosto. Así, River suma 23 bajas en 20 partidos del semestre en un número que alarma y preocupa.

“Es una mala racha con un montón de factores y la vamos a atravesar. La inactividad es uno. Nuestra exigencia es otro. Nosotros entrenamos y muchas veces es igual a un partido cambiando el contexto un poco. Las prácticas son para jugar como queremos jugar y eso requiere atención mental física y futbolística. Es una metodología y ya nos ha pasado, pero no por eso vamos a dejar la búsqueda que creemos. Con equipos intensos desde el protagonismo y eso requiere capacidad para sostenerse. Tuvimos la mala suerte de que sea una racha larga”, comentó el Muñeco sobre los lesionados.

“Hoy llegaron todos de las Eliminatorias salvo De La Cruz que viene a la tarde. Mañana se suma a los concentrados y vamos a ver cómo viene, en principio va a estar disponible para ser parte del equipo aunque se verá su nivel de cansancio. Díaz tuvo una molestia en Eliminatorias y no jugó ayer, pero no tiene lesión por los estudios. Es una carga que evaluaremos para ver cómo se recupera. Mañana resolveré el equipo, pero tengo la tranquilidad de tenerlos. Y Enzo Pérez está bien. Se pudo recuperar. Entrenó sin problemas en estos últimos dos días y va a ser parte del equipo. Tiene alta médica para jugar. El partido más importante es el que viene, por fuera de las amarillas”, aseguró el DT.

Entrenamiento de River en el River Camp Prensa River

Con un punto de ventaja sobre el escolta Talleres y a siete de los perseguidores Estudiantes y Lanús, el Millonario sabe que es el gran candidato a conseguir el título. Pero Gallardo entiende que el gran deber es evitar la irregularidad que tienen la gran mayoría de los equipos del fútbol argentino y que permite que rápidamente una buena racha de resultados te ponga a tiro de la cima del torneo.

“La puja por el título dependerá del comportamiento de los equipos. Alguno más se va a meter. El que agarre una racha positiva de resultados y se sostenga en el tramo final. Esa ventaja de 7 puntos con el tercero no parecía que se iba a dar y se dió. Eso habla de la irregularidad de los equipos, por eso hay que estar atentos y no confiarse. Llegamos a la punta, pero tenemos que sostener. Ahora jugamos contra San Lorenzo y Talleres y nos va a marcar una pauta nuestra y de los demás”, explicó el entrenador millonario.

Por otro lado, dejó en claro que no está pensando en su futuro y evitó hablar de futuros candidatos a reemplazarlo en caso de que decida no continuar en River después de diciembre, fecha en la que vence su contrato. “Es una pregunta que no puedo contestar. Primero porque no estoy pensando en eso y segundo porque sería incapaz de hablar por una cuestión de respeto hacia mí. Estoy acá para contestar sobre el partido del domingo, hoy no tengo respuestas”, sentenció el DT.

Además, tras la última triple fecha de Eliminatorias en la que Argentina logró siete de nueve puntos posibles y vivió dos noches de festejo en el Monumental, elogió el trabajo que viene haciendo la selección de Lionel Scaloni y valoró el acercamiento del público con los jugadores. “Está bueno, era necesario haber sacado ese clima de tantos años sin ganar nada. Les sacó mucho peso a un equipo que también funciona como le gusta a la gente. Están dados los tiempos justos para disfrutar lo que se está viendo. Era necesario vivir después de tanta angustia el momento que se está atravesando. Y aprovechar el momento para seguir construyendo tras haber logrado la Copa América en Brasil y que el equipo se encuentra más sólido. Para el Mundial de Qatar no falta mucho y hay que llegar bien para esa etapa, más allá de que consiguió un paso muy importante con estos partidos en las Eliminatorias. Creo que no va a tener problemas, hay una buena energía entre todos y se nota”, dijo Gallardo, y cerró con una reflexión sobre Lionel Messi.

“Se ha pasado por tanto injustamente para llegar a esto. Hay algunas cosas que no nos merecemos, pero bienvenido sea que Messi pueda estar disfrutando y sonriendo. Y que la gente lo acompañe y mime, que es lo que deberíamos haber hecho siempre”, apuntó el DT de River.