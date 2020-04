Marcelo Gallardo rompió los pronósticos: el técnico que muy pocos imaginaban

Marcelo Gallardo ganó su primer título en junio de 2012, en Nacional, de Montevideo; en junio de 2014 regresó a River y desató una revolución Fuente: AFP

El mundo escuchó el reclamo de Pep Guardiola . "Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. Hay cosas que no me explico mucho: estamos nominados tres entrenadores para el mejor del año y él no figura nunca. Parece que solo existe Europa. No comprendo cómo Gallardo no está entre los mejores técnicos del mundo ", demandó el catalán, el último revolucionario . Vaya respaldo. Alejandro Sabella encontró una original manera de alabarlo: "Él era para mí lo que 'Magic' Johnson para los Lakers, un playmaker , un hacedor de juego. Por eso dije: si quieren saber cómo es el fútbol, abran la cabeza de Marcelo Gallardo y verán un manual ilustrado. Innova, tiene plan B y C. Se exige permanentemente para luego exigir al jugador". De repente, las palabras dejaron de alcanzar.

Se le puede escurrir algún título, sí. Puede mantener pendiente alzar un torneo local, también. Pero Gallardo parece tener a casi todos rendidos. Buscará no tentarse con los cantos de sirenas de un deporte cruel, que suele medir las capacidades en función de las coronaciones. Le ha ido muy bien en menos de una década como entrenador, se las ingenió para encadenar 12 conquistas entre River y aquella a comienzos de carrera en Nacional, de Montevideo. Pero no se engaña: sabe que los cuestionamientos un día llegarán.

Él cuida la distancia. Sin embargo despierta simpatías, admiración y hasta fidelidad. Para la grey millonaria ya alcanzó la veneración. Futbolistas, ex compañeros y entrenadores lo distinguen. Lo describen como a un hombre intenso, de fuerte personalidad e intuitivo. Resaltan la pasión de su conducta. Pero los elogios no escoden cierta sorpresa: no son pocos los que confiesan que nunca habrían imaginado que se convertiría en un director técnico tan exitoso. Un especialista en pulverizar récords a partir de una ambición insaciable. Gallardo nunca está conforme.

A continuación, un plantel de 26 personalidades destacadas del fútbol pone los ojos en él. LA NACION reunió diferentes testimonios que develan los secretos de Gallardo. Su legado, sus virtudes, sus caprichos. ¿Sus errores? De Menotti a Batistuta, de Redondo a Francescoli, de Verón a D'Alessandro, pasando por Pablo Aimar, Sorin, Saviola, Caniggia, Berizzo, Diego Latorre, el afectuoso recuerdo de don Amadeo Carrizo y muchos más. Coinciden las ponderaciones y aceptan que empujó todos los límites. Incluso, mucho más allá de lo que esperaban. Hace tiempo que Marcelo Gallardo se escapó de la indiferencia.

César Luis Menotti: "Tiene una experiencia competitiva histórica"

"Le tengo mucho respeto. Se las ha ingeniado para rearmar el equipo después de algunas temporadas, porque en el fútbol argentino generalmente te sacan los jugadores cada seis meses. Fue un futbolista que jugó como a mí me gusta desde que lo conocí y tiene una experiencia competitiva histórica".

Fernando Redondo: "Me gusta lo que transmite cuando habla"

"Coincidimos en mi última etapa en la selección, con Bielsa, pero poco. Tuve la posibilidad, sí, de hablar bastante con él varios años después, cuando coincidimos en los entrenamientos de nuestros hijos; Matías, el de él, y Federico, el mío, ambos categoría 2003, en el baby de Estrella de Maldonado. Ahí charlamos, como padres en la tribunita mientras los mirábamos. No sólo me gusta su propuesta futbolística, y por eso me alegra que le vaya bien, sino también lo que muestra afuera del campo, lo que transmite cuando habla".

Junto con Sorin y Batistuta, días de selección en la vida de Gallardo, cuando nadie sospechaba que sería entrenador Fuente: LA NACION

Gabriel Batistuta: "Siempre tuvo mucha personalidad"

"Marcelo es un técnico que viene tratando de cambiar un concepto. Que viene transmitiendo una idea de juego más pacífica, otra cosa con respecto al fútbol y a la conducta. Aún, metido en un paquete general que no es sencillo. Marcelo siempre tuvo mucha personalidad, lo recuerdo como compañero como un chico con carácter y también muy profesional. Como es ahora, siempre fue así, desde joven".

Claudio Caniggia: "Sabe ejercer el poder, es el mejor"

"Algunos quieren que Gallardo sea el Alex Ferguson de River, y lo puede ser. Es de esos hombres que saber ejercer el poder en un club. Es, sin dudas, el mejor entrenador de la Argentina".

Ubaldo Fillol: "Marcelo es una mente elevada"

"Gallardo se potencia porque tiene todo de Gallardo. Todo lo que tiene nace de sus entrañas y ese es un mérito tremendo, tremendo. Labruna es Labruna, Menotti es Menotti y Gallardo es Gallardo. Me hubiese gustado que me dirigiera, seguramente hubiese aprendido cosas nuevas. ¿Viste lo que dijo Guardiola sobre él? Fue muy claro Guardiola. Hoy, Marcelo es una mente elevada, y Guardiola debe pensar lo mismo, por eso llegó a esa definición".

Eduardo Berizzo: "Siempre fue muy inteligente"

"Siempre fue muy inteligente Marcelo: sabía dónde llevar el juego, era un administrador muy bueno, y hoy desde la conducción muestra ese rasgo que tenía como jugador: le encanta que la pelota se juegue y que fluya con criterio. Ya se veía que tenía personalidad, pero era sereno, sin estridencias, sin grito, el perfil que hoy muestra como entrenador".

Con Gallardo, Kily González, Caniggia, Batistuta, Verón y Zanetti, en plena Copa del Mundo 2002; todos respondieron ante la consulta de LA NACION Fuente: LA NACION

Kily González: "Marcelo no estaba pendiente de los detalles..."

"Todos sabíamos que el 'Cholo' Simeone iba a ser técnico, cuando jugaba ya era un enfermo; a Pochettino también lo veías concentrado y muy estudioso. Pero a Marcelo no, a Marcelo no, no lo veía. El 'Muñeco' siempre fue un mediapunta divertido, hinchábamos las bolas todos los días, no estaba pendiente de los detalles..., bueno, a lo mejor lo hacía en su habitación, pero con nosotros no estaba preguntando 'viste esto, viste al otro'. El 'Cholo' te volvía loco, 'acá, allá, salimos, respaldamos, cortamos...' El Flaco Pellegrino lo mismo, el Toto Berizzo también... pero Marcelo, no, no".

Andrés D'Alessandro: "Siempre quiere algo más"

"El punto más fuerte es el mental: siempre quiere algo más. Muchas veces cuando ganás, te acomodás. Y no necesitás ganar algo importante, con un torneo local o una Copa argentina ya decís 'seis meses más o un año más, tiro'. Pero hoy River tiene un técnico, dirigentes y jugadores que no son así. En ese combo no hay relajación y sigue habiendo hambre. Y eso se da muy pocas veces".

Ángel Cappa: "Sólo un estúpido puede discutirlo"

"A Gallardo le tengo un tremendo respeto, y lamenté mucho que se fuera de River cuando yo estaba. Recuerdo que antes de aquel juego con Tigre, a los jugadores les dije que teníamos un motivo más para ganar ese partido: ofrecérselo a Marcelo. ¡Pero perdíamos 5-0 en el primer tiempo! Y me pregunté, '¿qué hago?' ¿Cómo va a jugar Gallardo su último partido perdiendo 5-0 en el Monumental? Pensé eso y se lo dije a él. Creo que hice bien. ¡Mierda! Una figura de su talla no merecía despedirse con ese resultado. Una vez me preguntaron si Gallardo tenía alguna deuda y ahí le erré porque convalidé esa palabra. No, no tiene ninguna deuda. Seguramente querrá ganar un torneo local, pero nunca le quité méritos a Gallardo; además, aunque intentara hacerlo, solo un estúpido puede discutirlo porque él tiene todos los méritos del mundo. Hay un dirigente de River, que ya no lo es, al que llamé cuando lo eligieron a Gallardo y le dije: 'Por fin nombraron a alguien de River'. Porque Gallardo es River".

Javier Saviola: "Ya es mejor que Labruna y Ramón"

"Fuimos compañeros en River, también en la selección... y en la última etapa, ya él como técnico, fuimos muy sinceros. Hubo momentos muy lindos, como ganar la Copa Libertadores 2015, pero no terminó como hubiera querido. Me hubiese gustado cerrar la historia de otra manera, retirarme de otra forma, pero solo puedo hablar bien de él. De su respeto y sinceridad. Y cuando vimos que ninguno de los dos podía hacer más por el otro, decidimos terminarla ahí, sin problema ni rencores. Ganó la Copa Libertadores y al día siguiente ya estaba pensando cómo hacer para seguir ganando. Por eso le va tan bien: es muy ambicioso. Y en la imaginaria mesa de los grandes ídolos, con Labruna y Ramón, Marcelo ya es el mejor. Tiene la sabiduría y cuida las formas. Se quedará en River el tiempo que quiera, pero también tiene todos los atributos para insertarse en Europa".

Javier Zanetti: "Llevó su talento a la carrera como técnico"

"Marcelo tenía una claridad impresionante para jugar. Era muy inteligente, siempre encontraba la posición para recibir solo, sumado al buen pie para los cambios de frente y el manejo de la pelota parada. Siento que todo su talento lo llevó a su carrera como entrenador, virtudes que acompaña con una gran personalidad".

El archivo recupera un instante de colección: Aimar, Gallardo y el "Indiecito" Solari, todos con la camiseta número 10 de River Fuente: LA NACION

Pablo Aimar: "Tiene futuro en Europa"

"Marcelo no sé de qué manera logró hacerles ver a sus jugadores que River no empata: River gana. Es un club ganador, hoy, mañana y siempre. Muy pocas veces, vaya como vaya el partido, vos decís 'hoy no podemos, hoy River pierde'. A mí no me pasa eso desde que está él. Tiene futuro en Europa, pero River es su lugar. Y a River le hace bien porque creo que él decide muchas cosas y es lo que debe pasar. Está bien que el entrenador decida. Hay gente que decide y gente que se queja de las decisiones, las acepta o las celebra. Pero ser el que decide no es sencillo. Me gusta la gente que se lleva bien con decidir".

Lucas Bernardi: "No hablaba de ser director técnico"

"No..., no, no..., no, nunca me imaginé que sería este entrenador. Yo pasé mucho tiempo con él en Mónaco, también nuestras familias estaban juntas, la pasábamos muy bien. Básicamente, me tocaba jugar detrás de él, y ahí entendí que era una persona que jugaba con la cabeza. Y eso que veía como futbolista, lo sigue viendo como entrenador. No hablaba de ser técnico, pero nos faltaba mucho, teníamos toda la carrera por delante. Quizás yo empecé a hablar más rápido de ser técnico porque sabía que mi físico mucho tiempo no me iba acompañar".

Diego Latorre: "Él entiende la psicología del jugador"

"Mantener la relación jugador-técnico durante tanto tiempo es muy valioso. Él advirtió cuál es el mayor logro que puede alcanzar un entrenador: entender la psicología del jugador. Qué cosas le sirven, qué cosas lo estimulan. Ahí se ve la gestión/rendimiento del jugador y la influencia que ejerce su entrenador. Llegar a conocer profundamente la psiquis del jugador. Y después, el liderazgo: al jugador le gusta ver a un entrenador con personalidad, con autoridad, avalado por los éxitos. Cuando el jugador lo percibe débil al entrenador, no digo que le suelta la mano porque yo no creo en los complots, pero esa desconexión, esa apatía, esa desorientación, lo conduce a bajar el rendimiento".

Diego Placente: "Ya era grande siendo un chico"

"Son esos jugadores que mientras hablan tienen la jugada en la cabeza. Marcelo siempre tuvo ese don. Pero de él siempre me sorprendió su personalidad, ya era grande siendo un chico. Cuando llegué a River, yo tenía 20 años, y él 21/22, y actuaba como un experimentado, ya tenía voz de mando. Cuando lo reencontré en Nacional, como entrenador, siempre tuvo la idea de ser protagonistas desde la intensidad. Y en River ha seguido creciendo, le trasladó al equipo esa fortaleza de carácter que ya se le veía cuando era muy joven".

Christian Bassedas: "Si se tenía que pelear, se peleaba"

"No me sorprende su carrera como entrenador a partir de su personalidad: ¡Gallardo se puso la 10 de la selección después de Maradona! Fue un crack, jugar en River no es para cualquiera y él la rompió. Era de esos chicos que se hacían escuchar; si se tenía que pelear, se peleaba. Lo que no se puede creer es todo lo que está ganando, es extraordinario. Gana, gana, gana y juega bien. Es audaz, es dinámico, es vertical. Estratégicamente nunca regula. Es un tipo especial, como Bianchi, como Zidane..., no te dicen mucho, hasta los subestiman quizás, y son únicos. Seguro, lleva el vestuario desde la sencillez y la humildad. Seguramente abrís la puerta del vestuario y ahí hay respeto".

Nelson Vivas: "Nunca me lo imaginé como entrenador"

"Reconocimiento y respeto son las primeras sensaciones que me despierta la carrera que está construyendo Marcelo. Cuando éramos jóvenes, y entonces nos tocó compartir tiempo en la selección, nunca me hubiese imaginado esta actualidad suya. No lo esperaba. No tengo registro de haberlo escuchado hablar de un futuro como entrenador, y eso que hasta compartimos el cuarto, por ejemplo, en la Copa Rey Fahd en Arabia, en 1995. Nunca me lo imaginé como entrenador, sinceramente. Pero también es verdad que cuando uno está jugando, salvo algunos casos muy excepcionales, el futbolista vive de su presente. Además de distinguir la gran cantidad de objetivos que ha alcanzado, le reconozco su equilibrio a la hora de conducir. Y se nota, por ejemplo, cuando se vincula con los medios y elige cuidadosamente las palabras. Pese a la sucesión de victorias, cuando se puede perder la línea atrapado por cierta vanidad, Marcelo siempre ha sostenido una posición y un discurso con altura".

Ariel Garcé: "No creía que le pudiera interesar ser DT"

"No creía que a Gallardo le pudiera interesar ser DT, pero cuando salió campeón en Nacional, ahí estaba Placente, que es mi amigo, y me dijo que el 'loco' la manejaba muy bien. Veo que Marcelo y su cuerpo técnico nunca perdieron la autoridad. Es complejo mantener el equilibrio en el fútbol, hay emociones muy fuertes cuando se gana y cuando se pierde, es usual desbordarse, y él supo siempre mantener el equilibrio y sostener la autoridad. Sacó a un montón de jugadores de trayectoria y nadie dijo nada".

Franco Armani: "Es como si jugara antes los partidos"

"Es un gran técnico. Es una gran persona. Un estudioso del fútbol que planifica muy bien los partidos. Él nos da las herramientas bien claras para saber qué tenemos que hacer, cómo contrarrestar al rival y cómo hacerle daño. Y eso se ve reflejado en la cancha: cuando jugamos, todos sabemos qué tenemos que hacer. Nosotros siempre entramos con una clara idea de cómo ganar el partido, y lo que dice Marcelo después sucede. Es como que juega antes los partidos".

Lucas Pratto, uno de sus actuales jugadores, destaca el liderazgo de Gallardo Fuente: LA NACION

Lucas Pratto: "El valor clave de Marcelo es su liderazgo"

"Más allá de lo táctico, para mí el valor clave de Marcelo es su liderazgo. Si no es el mejor entrenador de Sudamérica, está entre los dos o tres mejores, y en la Argentina, desde ya, por lejos, es el mejor de todos. Sabe manejar a los jugadores según lo que reclama el momento, sabe cuándo meterte el dedo ahí, digamos..., sabe cuándo apretar y cuando darte tranquilidad y confianza. Gallardo siempre intentó traerme a River, y yo siempre pensé que en River iba a jugar en la medida que estuviese Gallardo".

Fernando Cavenaghi: "Ojalá le vaya igual de bien en Europa"

"Es uno de los mejores entradores de la historia de River, junto con Ramón y Labruna. No es poca cosa ya todo lo que hizo. Ojalá le vaya igual de bien en Europa, sabe adónde apunta, es muy serio y tiene un gran cuerpo técnico, y eso es muy importante".

Jorge Burruchaga: "Es un candidato natural a la selección"

"Por su trabajo en River, porque no es fácil mantenerse casi seis años en ese nivel ni ganar todo lo que ganó, es un candidato natural a ser el entrenador de la selección".

Juan Pablo Sorin: "Siempre fue un estratega"

"Lo conocí enfrentándolo, cuando éramos muy chiquitos. Y lo sufrí. River le ganó a Argentinos 1 a 0 con un gol suyo. Era chiquito y ya se destacaba. Siempre tuvo mucho coraje para jugar. Siempre quería la pelota, nunca se escondía. Siempre se las ingeniaba para ser determinante. Estoy orgulloso de ser amigo de Marcelo, de haberlo visto crecer. Cuando uno es un adolescente, no es estratega. Pero Marcelo sí lo fue, desde chico, todo lo que hace es por algo".

Amadeo Carrizo: "Es una persona muy necesaria"

"Es un muchacho fenomenal. Se nota que entiende y quiere a River. Pero yo siempre digo que las grandes figuras son las que hacen al equipo. Gallardo es una persona muy necesaria y ha hecho méritos para juntar a una familia, para fomentar el compañerismo. Eso es muy importante, porque si no te noto bien, te voy a ayudar para que te vayas desahogando y puedas ser mejor".

Juan S. Verón: "Se reinventa y no se relaja"

"No deja de sorprenderme, sobre todo por esto de buscar siempre y no conformarse. Se reinventa y no se relaja, ni relaja al plantel. Con lo que hizo, podría decir 'hago la plancha, total ya estoy en la historia del club', pero no, insiste. Valoro el trabajo, cómo juega River y el no relajarse. Esto de mejorarse constantemente lo lleva a ser uno de los mejores entrenadores".

Como en los 90, en el siglo XXI Francescoli y Gallardo les regalan alegrías a los hinchas de River Fuente: LA NACION

Enzo Francescoli: "Nunca pensé que iba a ser lo que es"

"A pesar de haberlo elegido, nunca pensé que iba a ser lo que es. A veces la gente sigue creciendo de manera exponencial y llegan a esos lugares... Otro ejemplo es Zidane, con él pasó lo mismo. Como jugador fue muy bueno, talentoso, pero especialmente tenía mucha voluntad para sobreponerse a las lesiones. Siempre tuvo esa fuerza para superarse. Con el tiempo fue creciendo, y al convertirse en entrenador, trasladó ese perfil superador para ser cada vez más positivo. Además, se preparó, es muy inteligente".