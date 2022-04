Marcelo Gallardo, tras el 2-0 a Fortaleza: el “trago amargo”, la racha que rompió River y la declaración de principios futbolera

El triunfo por 2-0 sobre Fortaleza, que le permite a River seguir con paso sólido en el grupo F de la Copa Libertadores, dejó buenas sensaciones para su director técnico, Marcelo Gallardo. Pero en la conferencia de prensa posterior al partido reconoció que algo le dejó “un trago amargo”, en tren de buscar la perfección, y repitió elogios a dos jóvenes que pasan por un momento brillante.

“Me quedo muy conforme con lo que hizo el equipo. Realmente fuimos contundentes. Corregimos rápidamente las inquietudes que tuvimos por las llegadas del rival en los primeros minutos del encuentro y mostramos ambición, entrega y compromiso. Nos quedamos cortos en el resultado, creo, y es el único trago amargo que nos queda”, evaluó el entrenador.

Enzo Fernández: un golazo y el respaldo del entrenador de River. LA NACION/Mauro Alfieri

Enseguida, consultado sobre la actualidad de Enzo Fernández y Julián Álvarez, ofreció un panorama de cómo van transitando este presente. “Estoy muy contento con la evolución de Enzo y hablo seguido con él, y con Julián. Están con los pies sobre la tierra. Enzo tiene un potencial enorme para seguir evolucionando. Cuando vienen los elogios no es fácil mantenerse equilibrado, pero sé que va a hacerlo”, señaló el Muñeco. Y volvió sobre Álvarez, al que se le viene negando el gol en los últimos partidos: “Valoro mucho lo solidario que es con el equipo. Tiene entrega para jugar, asistir y ser la primera lanza de presión. Para mí es un jugador fantástico. Hay que darle tranquilidad para que no se confunda si no convierte, porque al gol lo tiene en la sangre”.

Por otra parte, Gallardo se refirió al regreso del público en la Copa Libertadores luego de más de dos años. “El hincha de River acompaña, acompaña y acompaña. Y si pudiera lo haría aun más masivamente. El equipo responde y hay una identificación. Nos encanta jugar con la gente y con la energía que se transmite. Los jugadores se liberan, hay otra motivación. Es fantástico”, subrayó.

Gallardo remarcó la solidaridad de Julián Álvarez para con el equipo desde su rol de "primer defensor" en River. LA NACION/Mauro Alfieri

Por último, fue tajante sobre la actitud del equipo. “Ésta es nuestra forma de jugar y no vamos a cambiarla. Tomaremos precauciones según el rival y el momento, pero no vamos a hacer algo que no sea nuestro estilo, como jugar 30 metros más atrás y defendernos en nuestro arco. Quizá, si lo hiciéramos, nos iría mal”.

El éxito contra Fortaleza es el primero que consigue el entrenador en el Monumental frente a un equipo brasileño en la Libertadores. En los ocho juegos anteriores, desde 2015, registraba cuatro empates y cuatro derrotas. Y sólo una vez había logrado marcar más de un tanto, aquélla del 2-2 con Inter, de Porto Alegre, en 2019.