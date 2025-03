Marcelo Gallardo, tras la derrota de River con Estudiantes y el adiós al invicto: “El equipo se reflejó más a lo que yo quiero... y sin embargo perdimos”

Marcelo Gallardo lamentó la derrota de River ante Estudiantes de La Plata por 2-0 en el estadio Monumental, pero aseguró que su equipo se pareció a lo que él pretende dentro de la cancha: “El partido de hoy por momentos me gustó. El equipo se reflejó más a lo que yo quiero. Y sin embargo perdimos. Tuvimos el volumen de juego que no veníamos teniendo en los partidos anteriores”, aseguró el Muñeco en conferencia de prensa luego de la primera derrota en el torneo Apertura.

El DT amplió el concepto: “En los primeros 10 minutos nos costó. Nos hacen un gol fácil. Eso lo podría haber potenciado a Estudiantes, y sin embargo nosotros a partir de ahí tomamos el control del partido, con mejor volumen de juego, con mejores asociaciones. Nos faltó en el último tercio, pero me sentí más conforme”.

Más tarde, amplió sobre esa “satisfacción” con el nivel del equipo, que no pudo concretar en el arco rival todo lo que insinuó y al que, en palabras del propio Gallardo, le faltó resolver en ataque. “Nos faltaron detalles del último tercio, pero me sentí representado. Si vos decís esto en un contexto de derrota parecería que le estoy mintiendo a la gente. Yo no le miento a la gente, más allá de que después, con la expulsión (de Enzo Pérez), se desdibujó el partido. Y claramente cuando estás con un hombre menos, redoblás esfuerzos y cuando te equivocás quedás muy expuesto. Prefiero jugadores que hagan un doble esfuerzo y se equivoquen. Que asuman la responsabilidad de querer la pelota cuando quema y que se equivoquen ahí”.

Marcelo Gallardo, entrenador de River, durante el partido en el que su equipo cayó por 2-0 ante Estudiantes Gonzalo Colini

Gallardo también se refirió a la expulsión de Enzo Pérez, quien vio la tarjeta roja en forma directa por una patada desde atrás a Cristian Medina: “Él toma una decisión adentro del campo. Muchas veces las emociones juegan. A veces a favor y otras en contra. Enzo termina tomando una decisión que cuando la ve, asimila que no era necesaria, porque lo hablamos. Es una jugada aislada, perdimos una pelota adelante y estábamos en un ataque. El retroceso no fue malo. Cuando comete la falta estábamos mano a mano. No había superioridad numérica del rival. Acá jugamos en equipo. En el vestuario se aclara todo. Acertamos y nos equivocamos en equipo. Y así va a ser siempre”, afirmó.

Gallardo también destacó al rival e insistió con la postura de los suyos de buscar, pese a tener el marcador en contra y jugar en inferioridad numérica: “Entramos en el segundo tiempo y en esos diez, once minutos previos a la expulsión de Enzo Pérez me gustaba el equipo, me gustaba cómo estábamos jugando. Con Estudiantes, que tiene un muy buen equipo, pero no nos dañaba. Con 10 nos desdibujamos: es difícil, más cuando tenés que ir a buscar un resultado. Se desdibujó el equipo desde la posesión. Hubo que hacer algunos cambios. Así y todo, Estudiantes no nos generó hasta el último minuto”, recordó.

Y agregó: “Por momentos, el equipo me gustó. Tranquilidad, porque eso es lo que quiero. Lamentablemente, perdimos. Y queda el resultado. No digo que me voy tranquilo, pero me voy con la convicción de que es por ahí. Por momentos hicimos cosas que reflejan más lo que quiero”, continuó el Muñeco.

A continuación, Gallardo insistió en que su línea de trabajo no cambiará. Y en que los resultados, tarde o temprano, llegarán: “Trasladarles tranquilidad (a los jugadores). Las derrotas, mismo las victorias, confunden. Suelen perturbar el rumbo. El rumbo nuestro es muy claro. Tenemos que resolver cosas que sabemos. Soy autocrítico. Hoy precisamente, más allá de esos 10 minutos iniciales donde nos hicieron el gol, me gustó en general lo que vi del equipo. Faltan resolver situaciones con mayor frescura, precisión. Pero esa es la forma. En cuanto a calidad de juego, me parece que hoy estuvimos un poco mejor”.

Gallardo y...

La suplencia de Miguel Borja: “Es una decisión estrictamente técnica. Esta semana arrastraba un problema físico, que le impidió entrenarse con normalidad. Decidí que entrara desde el banco. No lo estaba haciendo mal entrando desde el banco. Siempre va a haber algo para claramente especular de acuerdo con las decisiones. Soy consciente de cómo tengo a los futbolistas”.

El gesto de Borja tras recibir un golpe en el partido ante Estudiantes, en el Monumental Gonzalo Colini

El atrevimiento del juvenil Ian Subiabre: “Ian es eso. Su desparpajo. Uno contra uno. Entró sin timidez. Eso me gusta, me agrada. Es un chico también joven que está haciendo sus primeros minutos en primera y está bueno que tenga ese desparpajo para jugar, porque me encanta”.

La adaptación de Driussi al fútbol argentino: “Driussi sigue en ese proceso y es normal que lo atraviese después de tantos años fuera del fútbol argentino. Es un jugador en el que yo confío: nos va a dar muchísimo. hay que estar pacientes Confío en su potencial. Y él tiene ganas de demostrarlo. Es cuestión de que se vaya poniendo cada vez mejor”.

El partido del miércoles en Asunción contra Talleres por la Supercopa Internacional y el calor en la capital paraguaya: “Necesitamos tener frescura en ese sentido, porque va a hacer mucho calor, mucha humedad. Va a estar para los dos igual. En cuanto al rival, tiene un buen equipo, un buen entrenador. Que tiene menos puntos de los que mereció en este torneo. Siempre ha sido un rival que nos ha exigido mucho en estos años y no será la excepción”.

