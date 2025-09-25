Marcelo Gallardo y su queja contra el árbitro: “No supo manejar el partido”

Una vez más, la excursión a Brasil marcó la salida de River de la Copa Libertadores. Es cierto que la serie contra Palmeiras se le había hecho cuesta arriba con la derrota (1-2) en el Monumental. Como también es concreto que hizo un muy buen primer tiempo en San Pablo. Pero todo terminó en derrota y eliminación, entre algunas decisiones del árbitro uruguayo Matonte, y la desconcentración del equipo, al que le anotaron dos goles en los últimos minutos. De todo habló Marcelo Gallardo, el DT del Millonario, tras el adiós de River a su principal objetivo.

“Se nos escapa un partido que podríamos haber ganado. Después del empate estábamos en partido, tuvimos ocasiones para pasar a ganarlo. Pero no me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos. Ahí tuvimos desconcentraciones que se pagan caro, estamos con bronca”, expresó el entrenador luego de la eliminación.

Enseguida se refirió a una acción que terminaría por ser decisiva: la presunta mano de Colidio (que no existió), sancionada por Matonte con un tiro libre del que llegaría el penal para Palmeiras y la expulsión de Acuña. “Se reclamaba eso, que no hubo mano, que había un jugador tirado. No supo manejar el partido el árbitro en ese momento. Cobra algo que no ve, él está de espaldas, cobra una mano porque quiere cobrarla. Hay una mezcla de todo, de él, que no supo llevarlo, y en esa confusión le dimos una ventaja al rival que no nos puede pasar”. Apenas terminado el encuentro, después de que sus jugadores se fueron al vestuario, Gallardo le hizo un reclamo al árbitro uruguayo, y en ese contexto le dijo: “Condicionaste el partido”.

"Se nos termina yendo el partido de las manos", reconoció Gallardo

“Dije que iba a ser una serie cerrada, y no había muchas diferencias. Ellos allá [en el Monumental] en la primera media hora nos impusieron con dos goles rápidos, y nosotros pudimos hacer un gol rápido acá. Por eso pensaba que el partido a jugar era lo que podíamos imponer hoy, y lo hicimos. El partido era hoy, era jugarnos la serie en el partido de vuelta, y logramos imponernos en la primera mitad, cuando se suponía que ellos iban a tomar el control. Después, el gol del empate les dio tranquilidad y seguridad. Ellos habían terminado muy nerviosos el primer tiempo, en el pasillo durante el descanso había un desborde de ellos con el árbitro. Después, nosotros en el juego no supimos defender esa pelota desde el costado. Así y todo estábamos en partido. Hubo una situación de Salas, otra de Borja. Podíamos hacer otro gol. Luego, en esa desconcentración de cinco minutos pasa lo que nos pasó. No se justifican los dos goles que nos hicieron al final con lo que fue el partido. El partido de hoy fue muy parejo y hasta estuvo favorable a nosotros mientras tuvimos el nivel de concentración alto. Se nos termina yendo el partido de las manos”, fue el análisis del Muñeco.

Luego, Gallardo evaluó: “La obligación de ser campeón está siempre, no le escapamos a las obligaciones y menos en el lugar donde estamos. Pasada la bronca, hay que focalizarse en lo que viene. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para este tupo de partidos donde se definen situaciones a nivel internacional. Tendremos que ser más fuertes para poder ganarlos”

“No creo que estamos lejos. El rival es un candidato a ganar la Copa. Es en los detalles donde tenemos que evolucionar, crecer y ponernos más fuertes. Tenemos que ser más fuertes si queremos ganarle a rivales como estos en series decisivas”, insistió.

Y agregó: “Ahora se puede ver mucha desilusión en cuanto a la eliminación, que todo es negativo. Tenemos que construir un equipo mucho más fuerte. Este es un equipo que se está construyendo, con muchos jugadores que llegaron, otros que se fueron. En esa construcción tenemos que competir y ganar. No estamos en nuestro mejor funcionamiento. Hay jugadores que tienen que crecer, tenemos que construir un equipo más confiable para que en este tipo de partidos la serie sea favorable a nosotros".

"No estamos en nuestro mejor funcionamiento", aceptó Gallardo

En cuanto a los errores cometidos, Gallardo fue claro: “Coincido en que hubo distracciones, cuando vos jugás series muy cerradas, en este tipo de situaciones está la diferencia. En el juego no hubo casi diferencias entre un equipo y otro. Hoy fue bastante parejo, incluso cuando teníamos que venir a buscar el resultado. Pero cuando baja el nivel de atención y se te va de las manos. En este tipo de series, lo podés pagar caro. Ahí hay que hacer el foco. Para ser un equipo confiable, estas cosas no te pueden pasar”.

Y finalizó: “Hay que hacernos cargo de los errores nuestros. La serie estuvo en esos detalles de atención. La jerarquía del rival ya la conocíamos. Ahí estuvieron los detalles que pusieron la balanza a favor de ellos”.