Marcelo Moretti es nuevamente presidente de San Lorenzo luego de un fallo de la Justicia a su favor

Marcelo Moretti ganó una batalla: volverá a hacerse cargo de la presidencia de San Lorenzo luego de que la Cámara Civil hiciera lugar a la medida cautelar que presentó y resolviera que “la supuesta acefalía del club fue irregular” y que el proceso “debía retrotraerse hasta que la CD se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al Estatuto”. Así, la Justicia falló a su favor, con lo que la Asamblea fue suspendida y la reunión de Comisión Directiva donde se generó la acefalía también.

Parecía un lunes tranquilo en la entidad de Boedo. Una inusual calma luego de los últimos seis meses de situaciones escandalosas, tras conocerse el video de Marcelo Moretti guardándose 25 mil dólares en su saco de manos de una mamá de un juvenil del club. Desde aquel lunes 21 de abril a la noche, momento en el que Canal 9 sacó ese video a la luz, hasta hoy, lo institucional y político fue un hervidero constante, pero con una postura que no se modificaba: la resistencia del propio Moretti a renunciar.

Canal 9 mostró una cámara oculta con imágenes de Marcelo Moretti cobrando 25 mil dólares Captura de video

El dirigente se tomó una licencia por tiempo indeterminado, sí, pero eso no solucionó de fondo la situación en San Lorenzo, y sus millones de hinchas ven día a día cómo se desangra el club, al margen del buen presente futbolístico que el equipo puede atravesar por estos días, en zona de playoff y clasificado a Copa Sudamericana 2026 al menos por ahora.

Luego de la acefalía generada hace algunas semanas y que la Mesa Directiva de la Asamblea se hiciera cargo del club, se llamó a Asamblea Extraordinaria para determinar un gobierno de transición y llamar a elecciones, pero a pocas horas de desarrollarse, se suspendió por un pedido de Moretti en la Justicia. Y por estos días, mientras el vicepresidente de esa Asamblea, Ulises Morales, toma el lugar del presidente Daniel Matos (que se tomó licencia a las horas de asumir por cuestiones personales) y gobierna el club, aparece una resolución de la justicia tras un pedido del mencionado dirigente, que detonó nuevamente el minuto a minuto azulgrana.

¿Qué dice el fallo de la Justicia?

En el caso, en el marco de provisoriedad propio con el que deben ser analizadas las medidas cautelares, se ha acreditado prima facie que el actor decidió dar por finalizada su licencia en el ejercicio del cargo de presidente y que, no obstante, no pudo participar en la reunión de comisión directiva del 16 de septiembre de 2016. A su vez, a la luz de lo normado en el art. 59 del Estatuto, también es incierto quién convocó a dicha reunión; asimismo –derivado de lo anterior- no están a la vista las condiciones en las que se decidió declarar la existencia de acefalía. En este punto debe recordarse que el art. 45 del estatuto del Club Atlético San Lorenzo de Almagro establece que: “La acefalía de la mitad o más de los cargos de cada autoridad de gobierno —agotada la nómina de miembros reemplazantes— ocasiona la caducidad del mandato de los restantes miembros de los respectivos organismos. Producida esta situación, los asociados o la Asambleade Representantes en su caso, serán convocados dentro de los treinta días para elegir la totalidad de sus integrantes por el tiempo que falte para completar el período, siempre que exceda el plazo de seis meses”, según un fallo al que accedió La Nación.

Marcelo Moretti, en el ojo de la tormenta en San Lorenzo

Además, agrega: “De tal modo, haciendo uso además el Tribunal de las facultades conferidas por el art. 204 del CPCCN, se modificará la decisiónapelada y se admitiría la medida cautelar solicitada. En tal sentido se dispondrá dejar sin efecto, a los fines del presente, lo decidido en la reunión de Comisión Directiva del Club Atlético San Lorenzo de Almagro celebrada el 16 de septiembre de 2025, consecuentemente de la reunión de la mesa directiva de la Asamblea de Representantes del Club celebrada el 18 de septiembre del 2025 y también la suspensión de la convocatoria a Asamblea Extraordinaria, hasta tanto la reunión de Comisión Directiva cuyos efectos se dejan en suspenso pueda ser convocada y llevada a cabo nuevamente, de forma regular, convocada por el presidente que reasume cesando su licencia oportunamente concedida, respetando acabadamente las condiciones estatutarias –art. 59- y de seguridad de todas las personas habilitadas a concurrir, bajo apercibimiento de dar intervención en la convocatoria a la Inspección General de Justicia. Se fija, a tal efecto, el plazo de 15 días (art. 6 del Código Civil y Comercial) para su realización desde la comunicación del presente al Club Atlético San Lorenzo de Almagro”.

Pasando en limpio, lo que se intenta demostrar es que “la supuesta acefalía del club fue irregular” y que el proceso “debía retrotraerse hasta que la CD se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al Estatuto”. Se ordenó que la Comisión Directiva sea convocada nuevamente, esta vez de forma regular y bajo la presidencia de Marcelo Moretti, quien deberá reasumir su cargo. Además, habla de una acefalía “ficticia”. Por lo tanto, el tribunal consideró que había elementos suficientes para sospechar que Moretti había sido desplazado sin cumplir los pasos estatutarios.