Marcos Díaz estalló contra el entrenador de Colón y acusó que fue apartado del plantel: “Capricho o pase de factura”

El club Colón de Santa Fe está afrontando un momento institucional complicado y, mientras el equipo no encuentra el rumbo, la interna se abre cada vez más. Después de perder 4 a 0 ante Gimnasia de Jujuy y acercarse a la zona de descenso, el arquero del Sabalero, Marcos Díaz, explotó directamente contra el entrenador Martín Minella y dijo que fue apartado del plantel por “capricho o pase de factura”.

Tras una serie de bajos rendimientos, el exarquero de Boca perdió su lugar en el arco del conjunto santafesino y no disputó las últimas fechas. “Lamentablemente es una situación fea que nunca me tocó vivir. Hoy estoy apartado del plantel pero sigo siendo jugador del club. Es un capricho o pase de factura del técnico“, expresó en TyC Sports.

En este sentido, contó que el conflicto escaló a un nuevo nivel luego del cruce ante Chaco For Ever, cuando Colón perdió 2 a 0. A pesar de no haber jugado, Díaz afirmó que se le echó la culpa por la derrota de una fecha atrás contra Mitre de Santiago del Estero y remarcó: “Mi situación quizás no se manejó de la mejor manera y se me hizo responsable de la pérdida del partido anterior. Después de lo que pasó en ese encuentro estuve mal anímicamente. Siendo hincha del club no me gustó lo que había vivido y que se me siga haciendo responsable de las derrotas no me gustó“.

El exjugador de Huracán explicó que no estuvo presente en el partido de visitante ante Chaco For Ever porque tiempo atrás habló con la dirigencia del club, le contó su situación y, al notarse que el arquero no estaba bien se tomó la decisión de que no viaje. También aseguró que se lo comentó a sus compañeros de equipo, quienes lo entendieron: “Quizás no compartían la parte de no viajar y querían que vaya, pero les expliqué que en ese momento tenía que pensar en mí y en la parte humana. No sumaba para el grupo, necesitaba unos días para relajarme en lo mental y arrancar la semana de la mejor manera”.

El arquero del Sabalero habló en exclusiva con TyC Sports y contó la situación que lo separó del equipo: "HOY ESTOY APARTADO DEL PLANTEL POR UN CAPRICHO DEL ENTRENADOR. ÉL ME HIZO CARGO DE LAS DERROTAS Y ESO…

Colón afronta uno de sus peores momentos desde que descendió a la segunda división a finales de 2023. En 2024 hizo una campaña que lo llevó a ingresar al reducido y competir por el ascenso, sin embargo, desde la hinchada esperaban un mejor desempeño. De todos modos, en 2025 decayó y, si bien comenzó con la ilusión de pelear los primeros puestos, acumula 27 puntos y ocupa la 15° posición entre 18 equipos.

Por su parte, Díaz volvió este año al club en el que surgió junto con otras grandes figuras como Emmanuel Gigliotti para intentar que el Sabalero vuelva a la máxima categoría. A mitad de año también retornó con 40 años Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, quien salió campeón con el equipo santafesino en 2021.

Pero Colón no da pie con bola con los resultados, está cada vez más complicado y la paciencia de los hinchas se agota. Un mes atrás, el partido ante Mitre, de Santiago del Estero, debió suspenderse a falta de 11 minutos para el final porque las simpatizantes del Sabaleros intentaron romper sectores de las tribunas para avanzar hacia el campo y lanzaron proyectiles. En tanto la policía intervino y vació el Cementerio de los Elefantes.