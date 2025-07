Marcos Leonardo, el verdugo de Manchester City que reza por la salud de su madre

El 4-3 ante Manchester City ya quedó en la historia del fútbol. Al Hilal dio un golpe fuerte sobre la mesa internacional al derrotar al gigante inglés y avanzar a los cuartos de final del Mundial de Clubes, donde se enfrentará con Fluminense.

Si el encuentro fuese una película, el póster sería claro: Marcos Leonardo eufórico, sin su camiseta y levantando el palo que sostiene al banderín del córner como una espada luego de sentenciar el resultado a minutos del final del tiempo suplementario.

Pero cuando bajó la efervescencia, el chico nacido hace 22 años dejó un sentido mensaje que fue más allá del campo de juego y conmovió a todos ante las cámaras de DAZN: “Mucha gente no sabe lo que estuve sufriendo en los últimos meses. Mi madre estaba en el hospital, intubada. Gracias a Dios, hoy está mejor. Agradezco a mi familia. Sin ellos, no estaría donde estoy hoy”.

Sus palabras brotaron con la misma naturalidad con la que se mueve en el área. El delantero bahiano, surgido de la inagotable cantera del Santos, no solo es parte de una tradición histórica sino que es su heredero más reciente. Un “Menino da Vila” en el sentido más puro de la palabra. Esa línea sagrada que va de Pelé a Neymar, y de Rodrygo a Marcos Leonardo. Curiosamente, Marcos se destaca en el mismo club donde hasta hace poco se desempeñaba Ney antes de volver a Santos.

Itapetinga, Bahía. En esa pequeña ciudad brasileña comenzó la historia de este centrodelantero moderno, técnico y voraz. A los 11 años se mudó a San Pablo y fue reclutado por Santos, club donde hizo más de 100 goles en divisiones inferiores y firmó su primer contrato profesional a los 16.

Debutó en el primer equipo en 2020, con 17 años, cinco meses y 18 días, y ese mismo día marcó su primer tanto por la Copa Libertadores para decretar sobre la hora el triunfo por 2 a 1 sobre Defensa y Justicia. Fue el sexto jugador más joven de la historia en hacerlo. Desde entonces, su ascenso fue imparable.

Disputó 168 partidos oficiales con el club, convirtió 54 goles, repartió 11 asistencias y, por si fuera poco, superó en números a Endrick y Vitor Roque, otras dos joyas brasileñas que buscan consolidarse en Real Madrid y Palmeiras, respectivamente.

Pero Marcos Leonardo no tuvo un contexto fácil. A pesar de sus 13 goles en 2023, le tocó sufrir el primer descenso de Santos a la Serie B en toda su historia. Y tuvo palabras muy sentidas ante la muerte de O Rei Pelé: “Nada será igual sin él. Todo lo que vemos en el fútbol, Pelé ya lo había hecho antes. Si Dios quiere, podré acercarme, pero no puedo ser como Pelé. Él es único. Es el Rey”.

Destino europeo

La caída institucional de Santos fue el trampolín para su despegue. Pretendido por Roma y Sporting de Lisboa, fue Benfica el que se quedó con su ficha luego de pagar 18 millones de euros. Y en su debut, contra Río Ave, no defraudó: entró desde el banco y selló el 4-1 con un cabezazo certero.

“El primer gol te da alivio, te quita presión. Estoy feliz de haber ayudado”, dijo luego de ese estreno. Y lo confirmó también su entrenador, Roger Schmidt: “Los delanteros siempre quieren marcar, especialmente en su primer partido. Él tenía ese objetivo y lo logró. Fue un gol importante”.

Su irrupción en Portugal fue celebrada con titulares elogiosos y análisis minuciosos: oportunismo, presencia en el área, potencia física. “Hacer bien las cosas sencillas es lo que me está ayudando. Ver el balón en la red es lo que importa. Un gol, feo o bonito, cuenta igual”, resumió alguna vez en diálogo con el portal FIFA.com.

Marcos Leonardo empuja la pelota a la red. Será el histórico 4-3 de Al Hilal sobre Manchester City, por el Mundial de Clubes FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero más allá del fútbol, hay una historia personal que late con fuerza detrás del número 11. “Mi madre estaba intubada y no podía hablar con ella. Yo me entrenaba llorando. Y ella me decía: ‘No te rindas, hijo, yo estoy bien’. Pero yo sabía que no era cierto”, relató, con la voz quebrada, en una entrevista reciente.

“Gracias a Dios ahora está bien, pero fue muy duro. Es una victoria de mi familia. Mi papá, mi hermana, todos me sostuvieron. Por eso, este momento es para ellos”, agregó.

Santos, cuna de cracks

Desde Pelé hasta Rodrygo, el Santos fue desde siempre la gran cuna del talento brasileño. Allí también brillaron Robinho, Neymar, Diego, Gabigol. Todos ellos dejaron su huella antes de volar a Europa. Y Marcos Leonardo no es la excepción. En la Copa del Mundo Sub-20 de 2023 en la Argentina, fue la gran figura de Brasil: marcó cinco goles en cinco partidos, incluido un doblete ante Italia.

“Es un centrodelantero espectacular. Un goleador al que le sobran condiciones”, lo describió la propia FIFA. Y los números lo respaldan. En la historia reciente del club, ningún juvenil marcó tantos goles en tan poco tiempo. Ni siquiera Neymar.

Su presente ilusiona casi tanto como su futuro. En septiembre pasado arribó a Al Hilal, que lo compró en 40 millones de euros y ya dejó una huella imborrable con su doblete ante el City de Guardiola, en pleno Mundial de Clubes.