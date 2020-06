"Yo creo que le tienen un terror a Riquelme", disparó el periodista Mariano Closs sobre el manejo de la dirigencia de Boca

El relator de fútbol de Fox Sports, Mariano Closs , consideró que el actual presidente de Boca, Jorge Ameal está "fuera de órbita" y que el verdadero poder lo ejerce Juan Román Riquelme en el club de la Ribera. Además, aseguró que "Ameal y (Mario) Pergolini le tienen terror a Román y hay mucha falta de seriedad", analizó en su programa Closs Continental.

Sobre el tema de la renovación del contrato de Carlos Tevez , que revoluciona al mundo Boca en estas horas , el periodista dijo: "Sigo sin entender lo de (Jorge) Bermúdez. Porque ya el tema se había terminado e insistió. Por supuesto que nada de lo que hagan Bermúdez y (Raúl) Cascini se hacen a espaldas de Riquelme. Nunca actuarían con un Riquelme desinformado de lo que vayan a hacer o decir ".

En ese sentido, Closs aclaró: "No sé si a cada rato le van a pedir permiso, pero si en esa mesa chica vos tenés pocos porque son cuatro, es lógico que las declaraciones de Bermúdez, Cascini o (Marcelo) Delgado no son jamás ajenas a Riquelme ".

"Me apena lo del presidente Ameal"

Sobre su punto de vista quienes manejan el club, no dudó en señalar: " Lo que no entiendo de esta dirigencia es que el presidente está fuera de órbita . Es como si hubiesen dicho: Ameal usted no opine, deje que nos arreglamos nosotros . Es como que el club está tomado por la mesa de fútbol de Boca y por nadie más". Y agregó: "La verdad que apena un poco cómo se lo pasa por arriba al Presidente de uno de los clubes más importantes del mundo . Es como que le dijeron: Usted se calla que acá estamos nosotros para esto ".

"¿Dónde está Ameal?", se pregunto Closs. "Yo creo que le tienen un terror a Riquelme. Hasta Pergolini mismo. Esa es la imagen de Boca, un presidente ausente y un Pergolini sin información".

"Cascini está por ser amigo de Riquelme"

Finalmente, mandó un fuerte mensaje: " El presidente sin dudas es Riquelme. Es el dueño de Boca. Un Boca que está acéfalo de dirigencia real. Pergolini está más para otra cosa. Me da la impresión de que están haciendo un conventillo de inexpertos con poder". Y apuntó contra quienes acompañan al ídolo de Boca: " Cascini es alguien que encontró un lugar por ser amigo de Riquelme ".

Por último, comparó a la dirigencia actual con las anteriores: "En Boca los líos no salían a la luz. Boca se transforma de la nada con la inexperiencia de estos muchachos. Podríamos estar hablando de lo bueno que hizo Boca en el último campeonato y estamos hablando de muchachos que se pelean como si estuviesen en el secundario ", cerró.