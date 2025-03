Mario Bolatti: el impensado héroe de la selección para la clasificación a un Mundial que se transformó en hombre de campo

MONTEVIDEO.- Fue el héroe de una historia de película. El protagonista de un momento que marcó su carrera y signó su vida para siempre. Aquí, en el estadio Centenario de Montevideo, sobre el arco de la tribuna Ámsterdam, aún retumba ese grito de gol que hizo enmudecer al público uruguayo y le brindó a la selección de Diego Maradona y Lionel Messi el pasaje directo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Mario Ariel Bolatti fue el autor de aquel tanto que desató uno de los festejos más alocados de la selección en los últimas décadas. Apenas 12 partidos jugó Bolatti con la camiseta albiceleste, y anotó un solo gol: el de aquella memorable clasificación en Uruguay.

Casi 15 años después, el cordobés que brilló en el Huracán de Ángel Cappa y cerró su carrera en 2022 con los colores de General Paz Juniors se encuentra alejado del ambiente del fútbol y se adentró de lleno en el mundo del campo y los negocios inmobiliarios. “Tengo a mi papá, que es chacarero, y a mi hermano, que es ingeniero agrónomo. Y yo sería una suerte de inversor”, explica el exvolante.

Bolatti atiende el llamado de LA NACION desde su casa en Córdoba Capital, a 150 kilómetros de La Para, su pueblo natal. A los 40 años, Mario habla con la misma placidez que demostraba en el campo de juego. Mantiene el perfil bajo y dice estar contento con su carrera, pese a que, con el diario del lunes, podría haber tomado “mejores decisiones”. Aun así, no reniega de su trayectoria: “Si miro hacia atrás, pienso que hice un carrerón”.

-¿Cómo llevás esta nueva vida alejado del fútbol?

-La verdad que muy bien, haciendo un poco de todo, administrando un poco lo que he invertido en estos años.

-¿A qué te dedicás específicamente?

-Principalmente a la agricultura, pero tenemos también algo de ganadería en el Chaco. Viajamos una vez por mes junto con mi papá y aprendo mucho de él, que es quien más la tiene clara. A veces también se suma mi hermano, aprovecho a compartir momentos en familia.

Formación, para enfrentar a Grecia, en el Mundial 2010: Martín Demichelis, Sergio Romero, Juan Sebastián Verón, Mario Bolatti y Nicolas Burdisso; abajo: Clemente Rodríguez, Lionel Messi, Sergio Agüero, Diego Milito, Maximiliano Rodríguez y Nicolás Otamendi DANIEL GARCIA - AFP FILES

-¿Y el fútbol?

-El fútbol es una parte muy importante de mi vida. Tengo los mejores recuerdos de esa etapa y no descarto volver a involucrarme desde algún otro rol. Tengo hecho el curso de técnico, pero aún no me picó el bichito de ponerme a dirigir. Junto con un grupo de socios estoy analizando la posibilidad de abrir un complejo con escuelita de fútbol. Además me gustaría realizar algunos cursos sobre gestión y management deportivo. Me atrae la idea de ser manager.

-En 2021 acompañaste la lista de David Garzón en Huracán con la idea de asumir como secretario técnico. ¿Por qué no se dio?

-Porque cambiaron algunas cosas que habíamos hablado previamente y no terminamos poniéndonos de acuerdo. Supuestamente se habían encontrado con una situación económica más complicada de lo que ellos imaginaban y debieron cambiarse algunas decisiones. Hubiese sido una linda oportunidad para lanzarme, aunque tampoco me desespera asumir en otro club. Uno entiende la realidad del fútbol. El tiempo dirá.

-Volvamos a tu etapa de jugador. ¿Cada cuánto recordás tu gol contra Uruguay?

-Por lo general, cuando se acerca el aniversario del partido o algún clásico con Uruguay, los periodistas, los amigos o la propia gente en la calle siempre te traslada a ese momento tan lindo para todos los argentinos. Aunque uno siempre lo tiene presente por todo lo que significó ese gol para la selección y en mi vida profesional.

-¿Qué imágenes se te vienen?

-Tengo más fresco el recuerdo de los festejos que del partido en sí. Entré faltando poco por el Pipa Higuaín porque por cómo se estaban dando los resultados el empate nos alcanzaba para clasificar. Y en una de las pocas que toqué tuve la suerte de meterla en el arco. Esa noche se vivió con muchísima tensión. Veníamos de ganarle a Perú con el gol agónico de Martín (Palermo), pero si perdíamos en Uruguay podíamos quedarnos afuera de todo. Veníamos siendo bastante castigados y esa presión se percibía en el ambiente. Por eso el triunfo se celebró de esa manera. Me acuerdo la imagen de Diego y de (Carlos) Bilardo llorando y ese abrazo final con los muchachos que me quedó guardado para siempre en el corazón.

-Y ese gol te metió en el Mundial. Con Diego y con Messi, nada menos.

-Fue un sueño hecho realidad, lo máximo a lo que un futbolista puede aspirar. Son pocos los jugadores que tienen el privilegio de disputar un Mundial y yo fui uno de ellos. También estaban Carlitos (Tevez), (Juan Sebastián) Verón, el Kun (Agüero)... Un verdadero equipazo.

Previa de un amistoso de la selección argentina contra Brasil, en Qatar: Mario Bolatti se ata los cordones, Lionel Messi a su lado STR - EPA

-¿Volviste a hablar con Diego o con Lionel?

-Sí, a Diego lo crucé en Brasil, en el Mundial de 2014. Yo estaba jugando en Botafogo y él se alojó cerca de donde yo vivía. Un día salí a caminar con unos amigos y justo vimos a Diego a punto de ingresar al hotel. Le pedí permiso para saludarlo y me recibió 10 puntos. Nos quedamos charlando unos minutos y pude agradecerle por la chance que me dio. A Leo no volví a verlo, pero fue siempre un gran compañero y un crack como jugador y como persona.

-Jugaste en Portugal, Italia, Brasil y en la selección argentina, pero quedó siempre la sensación de que podías dar más. ¿Estás conforme con tu carrera?

-En lo personal te diría que sí, aunque es inevitable pensar que he tenido algunos errores que intentaría no volver a cometer. Me he preguntado muchas veces que habría sido de mi carrera si hubiera tomado otro tipo de decisiones, pero uno tiene que estar tranquilo con lo que hizo porque tampoco ha hecho nada malo. Salí de un pueblito donde no me conocía nadie y logré triunfar en Belgrano y de ahí pegar el salto directo a Europa (fue vendido al Porto), algo que no era tan común en esa época. Con el tiempo aprendí a valorar el recorrido.

-¿Cuáles son esas decisiones que quizás no fueron las correctas?

-Tal vez la elección de algunos equipos, o la manera en que uno afrontaba esas experiencias. Con otra cabeza, más maduro, quizás las hubiera encarado de otra forma. La cabeza pesa mucho en esta profesión: yo a los 33 años decidí dar un paso al costado porque tenía la mente agotada.

Mario Bolatti recibe indicaciones de Diego Maradona antes de ingresar en el encuentro ante Corea del Sur, en la fase de grupos del Mundial Sudáfrica 2010 @mario_bolatti

-¿Qué te cansó?

-Un poco el sistema, cuestiones que suceden en el fútbol y que a uno le van sacando las ganas. Mi salida de Belgrano me afectó bastante (quedó libre tras ser apartado por Leonardo Madelón), y en Boca Unidos, que fue mi siguiente club, tampoco logré disfrutar. Estaba en plenitud, pero precisaba un respiro. No sabía por cuánto tiempo iba a ser, pero sabía que así no podía continuar. Al principio fueron seis meses, y después un año, y luego dos. Me sentía mejor. Encontré la paz que tanto necesitaba.

En 2022, tras su fallida experiencia como secretario deportivo del Globo, Bolatti volvió a las canchas con los colores de General Paz Juniors, equipo cordobés que supo jugar en la B Nacional en la temporada 2000/2001. La propuesta incluía, además, la opción de ser manager de la institución una vez que finalizara la participación del equipo en el Torneo Regional Amateur. Mario llegó a disputar un puñado de minutos frente a Atlético Ticino y luego el equipo quedó eliminado ante Colón de Colonia Caroya. De ese modo, quedó sin chances de ascender al Federal. “El presupuesto ya no era el mismo que si avanzábamos de fase y se hacía muy difícil profesionalizar las áreas del club con el equipo participando en un torneo amateur”, explica Bolatti.

-¿Sos de mirar fútbol o ya es una etapa cerrada?

-Sí, miro. Intento seguir a Belgrano, a Huracán y, por supuesto, a la selección argentina.

-¿Cómo ves a la selección?

-A mí me gusta mucho. No me subo al carro ahora que consiguió la Copa del Mundo, pero creo que desde que asumió (Lionel) Scaloni empezamos a ver una selección diferente. En sus primeros pasos ya se notó una forma de jugar distinta, y con el tiempo se fue consolidando una idea y consiguiendo los resultados. Hoy veo a una selección que sabe bien a lo que juega, que tiene una identidad, que intenta manejar la pelota e imponer condiciones desde el juego. Quizás va a ser difícil que algunos jugadores mantengan el nivel de los últimos años, porque se llegó a un techo muy alto, y habrá que ver cómo se acomoda. Pero yo le tengo mucha fe.

Leandro Contento Por