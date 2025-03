Martín Demichelis en la cuerda floja tras la inesperada eliminación de Rayados de Monterrey en la Copa de Campeones de la Concacaf

“No estuvimos a la altura de las circunstancias en ninguno de los partidos de la serie. Me hago responsable de la situación que atraviesa el equipo (...) Yo no decido mi continuidad. Está en manos de la directiva”. La frase, contundente y con matiz autocrítico, la expresó el argentino Martín Demichelis, DT de Rayados de Monterrey, luego de la inesperada eliminación del conjunto mexicano en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, frente a Whitecaps de Canadá.

El futuro de Demichelis está en jaque. Es más: en México muchos sentencian que el cordobés de Justiniano Posse no llegará en funciones al Mundial de Clubes, en junio próximo, en los Estados Unidos, donde el morbo estaría presente, ya que Monterrey será rival de River, por el Grupo E.

Martín Demichelis, tras la eliminación de Rayados de Monterrey: "Yo no decido mi continuidad. Está en manos de la directiva” Manuel Guadarrama - Getty Images South America

“Entiendo la frustración de los hinchas, pero hoy pasaron una línea y me faltaron al respeto. Me insultaron y lanzaron cosas, es difícil de manejar. A pesar de ello, les tengo respeto”, dijo Demichelis, técnico de Rayados desde agosto pasado. Anoche, en el Nuevo Estadio Corona, de la ciudad mexicana de Torreón, Rayados y Whitecaps igualaron 2-2 (uno de los goles del equipo local lo anotó el español Sergio Ramos, de penal): después del 1-1 de la semana pasada en Vancouver, los canadienses avanzaron de ronda beneficiados por haber anotado un gol más de visitante.

Según los medios mexicanos, tras la eliminación en la la Copa de Campeones de la Concacaf, Demichelis sólo respondió tres preguntas de la prensa. En la última, realizada por cancha.com, le preguntaron si su mensaje ya no les llegaba a los jugadores o estos no ejecutaban bien. ”Le di la oportunidad a todos los jugadores del plantel de poder sacar adelante esta fase, así que no creo que alguno pueda quejarse y estar descontento, porque los que no venían jugando, lo hicieron con Vancouver y no pudieron ganar y hoy (por anoche) jugaron los que normalmente venían jugando más y tampoco pudieron ganar”, comentó Demichelis, incómodo por el presente.

“No estuvimos a la altura”

#Rayados | "Debemos aceptar que no estuvimos a la altura", Martín Demichelis



"Inesperadamente con todo y la llegada de Sergio Ramos, hemos tenido un bajón de juego en los últimos partidos", comentó el estratega de Rayados. pic.twitter.com/ldput08PIW — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) March 13, 2025

“No quiero hablar apresuradamente, lo que sí es una noche muy triste, oscura para la historia de este gran club. Tenemos que hacernos responsables, esto no puede pasar. Jugar mejor, dar otra cara y buscar ganar. Estamos dolidos por la derrota”, afirmó el presidente del club, José Antonio Noriega.

“Faltaron muchas cosas. Es un partido para reflexionar, para hacer autocrítica, porque todos pudimos dar mucho más. Subestimamos al rival , que físicamente demuestra lo que tiene y lo que te puede hacer en la contra, con transiciones muy rápidas. Tuvimos chances para ampliar el marcador, pero fallamos. Es una noche difícil, porque te eliminan de una competición y estábamos ilusionados. Le pedimos perdón a la afición”, reconoció Ramos, de 38 años, histórica figura de Real Madrid.

Sergio Ramos, autocrítico tras la caída de Monterrey ante Whitecaps de Canadá: "Subestimamos al rival" Jam Media - Getty Images South America

La pobre situación de Rayados en la temporada se agudiza, ya que en el campeonato local también está lejos de la cima: el equipo se encuentra en la novena posición, con 16 puntos, diez unidades menos que el líder, León.

Corinthians y Ramón Díaz, eliminados

Corinthians, un club grande de la región, dirigido por Ramón Díaz, quedó eliminado de la Copa Libertadores en la tercera fase, previa a la zona de grupos. Barcelona de Ecuador supo defender el 3-0 de la ida y, pese a caer 2-0 en San Pablo, aseguró su clasificación para la máxima competencia continental. Corinthians, asimismo, jugará la Copa Sudamericana.

La protesta de Ramón Díaz durante el partido entre Corinthians y Barcelona de Ecuador, en San Pablo MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

“Es una lástima que Corinthians, siendo un equipo grande, no juegue la Libertadores. Realmente, si ves el estadio, la gente que tiene... es una lástima que no sea partícipe. Esto va a servir de experiencia para el club, paraa todos, para nosotros, para los jugadores... Cada partido que se juega a nivel internacional es distinto a lo que se juega acá, principalmente de visitante. En el partido de ida, no es excusa, pero tuvimos bajas y son jugadores de mucha jerarquía y el equipo lo sintió. Lo que pasó tiene que servir de experiencia para lo que viene, tiene que hacernos crecer a todos. La libertadores es muy dura, muy difícil, por eso estamos dolidos; teníamos muchas chances de pasar”, analizó el Pelado Díaz, apesadumbrado.

De esta manera, los cuatro vencedores de la tercera ronda avanzarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que los perdedores (Corinthians, Deportes Iquique, Melgar y el eliminado del partido de hoy entre Bahía y Boston River) serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana. El sorteo de la fase de grupos de ambos torneos se realizará el lunes próximo.

