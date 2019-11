Martín Palermo dejó Pachuca y su nombre se instala en el mapa político de Boca

Martín Palermo dejó el cargo de entrenador en Pachica y ya se especula con un posible desembarco en Boca Fuente: AFP

Martín Palermo, decidió terminar su vínculo con Pachuca de México tras común acuerdo con los dirigentes mexicanos. El equipo quedó en el noveno puesto, no pudo clasificarse a los playoffs y a pesar de la victoria en la última fecha de la etapa regular por 2 a 0 a Pumas UNAM, la combinación de resultados del que dependía no le salió favorable y no pudo quedar entre los ocho mejores que definirán el título. Esta salida no sólo resonó en México, sino que el mundo Boca también está pendiente de este movimiento del Titán.

Aunque el contrato de Palermo vencía a fin de año, pareció no haber más conexión entre el entrenador y los dirigentes de Pachuca: "Al haber concluido la relación contractual de trabajo de Martín Palermo, como director técnico del equipo Pachuca de mutuo acuerdo se ha decidido no continuar con dicha relación laboral. Agradecemos su profesionalismo y entrega mostrados en todo momento durante su gestión", publicó un comunicado Pachuca.

La salida del Titán podría abrirle las puertas a un posible retorno a Boca, en funciones de técnico, ya que el propio Palermo desestimó la idea de ser gerente deportivo. La carpeta del ex goleador xeneize está en la manos de Christian Gribaudo, el candidato a presidente del oficialismo para las elecciones del domingo 8 de diciembre. Si bien nadie confirmó contactos, se sabe en el universo Boca que la posibilidad de que Palermo pueda reemplazar a Gustavo Alfaro es muy concreta si el oficialismo se mantiene en el poder.

"Creo que el tiempo me dará la posibilidad de dirigir a Boca. No me apresuro. Como fui siempre muy cauteloso en mi paso como jugador, creo que lo mismo lo seré como entrenador. Cuando el momento llegue y sea el elegido, ahí estaré con las ganas y el deseo de dirigir al club donde, como jugador, viví muchísimas cosas. Ojalá que como técnico pueda volver y devolver algunas de las cosas que d como jugador", dijo Palermo hace unos días en una entrevista en Marca de España.