Martín Palermo no consiguió el milagro: Fortaleza descendió tras perder con Botafogo

El esfuerzo del Fortaleza de Martín Palermo para evitar el descenso se desinfló en la última fecha del Brasileirão, que ya había consagrado como campeón a Flamengo y este domingo concentró todo su interés en la definición de los últimos dos equipos que perderían la categoría. No lo pudo evitar Fortaleza, que llegaba salvado al estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, pero la derrota por 4-2 ante Botafogo, dirigido por Davide Ancelotti -hijo de Carlo-, lo condenó.

Con manos en la cintura y gesto de resignación, Palermo escuchó el silbato final, que fue sentencia. Saludó con cortesía a Ancelotti y consoló a algunos de sus jugadores. No hubo llantos ni escenas de gran desconsuelo. Fortaleza pasó gran parte de la temporada en la cornisa del descenso, y si bien en las últimas fechas parecía haber hecho pie en tierra firme, contra Botafogo dio una imagen pobre, de fragilidad defensiva y sin capacidad de reacción.

El festejo de los jugadores de Botafogo, clasificado a la etapa preliminar de la Copa Libertadores Vitor Silva / Botafogo

Desperdició la ventaja de estar 1-0 a los 17 minutos del primer tiempo y tampoco aprovechó una circunstancia que en la segunda etapa debió representar un fuerte estímulo anímico: perdía 2-1 y Botafogo en un contraataque marcó el tercer gol, pero el VAR hizo retroceder todo a una jugada anterior, a una mano de un defensor de Botafogo en un córner a favor de Fortaleza. Del hipotético 3-1 se pasó al penal que marcó Adam Bareiro -séptimo tanto del paraguayo, que se fue de River sin convertir- para el 2-2. Iban 11 minutos del segundo período y el empate le servía al conjunto de Palermo para mantener la categoría, mientras que de las otras canchas no llegaban noticias positivas. Inter de Porto Alegre, que hace un par de semanas despidió a Ramón Díaz y llegaba a la jornada de cierre dos puntos por debajo de Fortaleza , venció 3-1 a Bragantino y se salvó.

El San Pablo de Hernán Crespo podría haber ayudado a Fortaleza, pero, ya clasificado para la Copa Sudamericana antes de jugar, perdió 1-0 con Vitoria. Primer descenso en la carrera de más de una década de Palermo en la dirección técnica, que como puntos destacados tiene la final de la Copa de Liga 2023 que perdió con Platense ante Rosario Central, y el título del Torneo Clausura 2024 con Olimpia en Paraguay.

Lo más destacado de Botafogo 4 - Fortaleza 2

Cuando asumió Martín Palermo, a principios de septiembre, las posibilidades de que Fortaleza mantuviera la categoría en el Brasileirão ya eran escasas. Tras despedir al argentino Juan Pablo Vojvoda, que había perdido los últimos ocho partidos entre el campeonato, la Copa Libertadores y la Copa Brasil, el club del estado de Ceará tenía 15 puntos en 21 fechas y estaba a siete de evitar el descenso.

Palermo nunca le escapó a los desafíos, ya desde de su época de obstinado goleador. Y el arranque no invitaba al optimismo: cuatro derrotas en los primeros siete partidos. De a poco enderezó el rumbo, la ilusión de mantenerse en primera división fue tomando forma con cuatro victorias consecutivas, hasta que este domingo se topó con una derrota condenatoria.

El sábado, el ex-lateral izquierdo Roberto Carlos, durante el sorteo del Mundial 2026, tuvo palabras elogiosas para el goleador histórico de Boca: “Está haciendo un trabajo increíble. El equipo estaba en una situación muy difícil en la clasificación".

Bareiro convirtió el penal para el 2-2 de Fortaleza; el paraguayo, que no hizo ningún gol en River, anotó siete en 21 partidos con el equipo brasileño Wagner Nascimento - Fortaleza EC

Los números de la campaña de Palermo no fueron malos, pero resultaron insuficientes. En 17 partidos, ganó ocho, empató cuatro y perdió cinco. Si se hiciera la tabla de posiciones desde que asumió el Titán, Fortaleza, con 28 puntos sobre 51 posibles, ocuparía el quinto puesto, con solo dos puntos menos que los que cosechó el campeón Flamengo en ese tramo del torneo.

La dirección deportiva de Fortaleza valoró la gestión de Palermo y tiene la intención de renovarle el contrato que vence el 31 de diciembre. Marcelo Paz, CEO del club, expresó: "Si fuera por mí, Palermo se quedaría en Fortaleza. Sé que le gustaba mucho el club y la ciudad".

Si bien la sombra fue cubriendo progresivamente el campo del Nilton Santos, el intenso calor influyó para que el ritmo del partido fuera lento, con movimientos cadenciosos. La formación titular de Fortaleza tuvo a tres argentinos: los defensores Eros Mancuso, Gastón Ávila y el volante ofensivo Tomás Pochettino; quedaron al margen el delantero José Herrera (suspendido), que en la fecha anterior hizo un gol y dio una asistencia en la victoria sobre Corinthians, y el defensor Emanuel Brítez (lesionado). En Botafogo, con un plantel muy renovado respecto del que hace un año obtuvo la Copa Libertadores, estuvo desde el comienzo Álvaro Montoro, el juvenil surgido en Vélez.

El golazo de Álvaro Montoro para Botafogo

🔙⚽ #ExVélez | GOLAZO de Álvaro Montoro para el 1-1 de Botafogo 🇧🇷 ante Fortaleza.pic.twitter.com/XMU4c3cUHS — Sábado Vélez (@sabadovelezok) December 7, 2025

Había pocas llegadas a las áreas cuando Fortaleza se puso en ventaja con un estupendo remate desde fuera del área de Breno Lopes, que había recibido un pase de cabeza de Adam Bareiro. Fortaleza cedió la pelota y se agrupó en su campo, pero tuvo dificultades para cortar la ofensiva local. Un cabezazo de Artur dio en el travesaño.

Hubo una pausa de refresco que estiró el tiempo adicionado hasta el minuto 52; a los 49, Montoro puso el 1-1 con un remate combado, en un gran gesto técnico.

El segundo tiempo fue la debacle de Fortaleza, muy frágil en defensa. Cabral, de cabeza, puso 2-1 al frente a Botafogo. La igualdad de Bareiro quedó en anécdota, porque el conjunto carioca pasó al frente con un cabezazo de Marçal y sentenció la historia con un contraataque que definió Ponte.

En cuanto a otras definiciones, Fluminense, con la conducción de Luis Zubeldía, venció 2-1 a Gremio y consiguió la clasificación a la Copa Libertadores. Sacaron pasaje a la Copa Sudamericana el San Pablo de Crespo y el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, al igual que el Santos de Neymar, que fechas atrás estaba amenazado por el descenso.